L'une des raisons pour lesquelles vous devriez choisir notre plate-forme de développement mobile sans code est que toutes les applications que vous créez seront natives. Parlons des avantages de cela.

Que sont les applications natives ?

Les applications mobiles natives sont des applications développées pour une plateforme spécifique, dans notre cas, pour iOS ou Android. Ils ont l'air organiques sur un smartphone et sont téléchargés via l'App Store ou Google Play.

Ces applications peuvent exploiter pleinement les ressources matérielles (caméra, microphone, accéléromètre, boussole, capteur de lumière, etc.), accéder aux fichiers photo et vidéo, au carnet d'adresses, à la géolocalisation, au lecteur, au calendrier et à d'autres programmes et services. En accédant au système de notification, vous pouvez activer les notifications push.

Par rapport aux applications hybrides (multiplates-formes), les applications natives fonctionnent plus rapidement et de manière plus stable, consomment moins de batterie et de mémoire.

En développement classique, la création d'applications natives nécessite une expérience avec des environnements spécifiques (xCode pour Apple ; Eclipse ou Android Studio pour Android) et une connaissance des langages de programmation (Java et Kotlin ; Objective-C et Swift).

Avantages des applications natives

Accès complet aux ressources et fonctions du smartphone.

Plus de fonctionnalités que les mashups.

Vitesse de travail élevée, mieux optimisée.

Réponse rapide et animation d'interface fluide.

Ils s'intègrent organiquement dans la conception de systèmes d'exploitation spécifiques.

Ils travaillent de manière plus fiable et utilisent les ressources de manière plus économique.

Peut effectuer des calculs mathématiques complexes.

Distribué par les magasins d'applications officiels.

Inconvénients des applications natives

Ils ne fonctionnent que sur une seule plateforme.

La construction, les tests et la mise à jour prennent du temps.

Le développement natif coûte cher.

Pourquoi AppMaster.io ?

No-code vous permet de contourner les principaux inconvénients du développement natif. Le code est généré automatiquement, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'apprendre des langages spécifiques ou de rechercher des développeurs. Le coût de l'application ne dépendra pas du système d'exploitation - le tarif pour iOS et Android sera le même. Dans le constructeur d'applications mobiles, il est plus facile de développer pour différentes plates-formes. Cela prendra beaucoup moins de temps qu'un développement classique.

De plus, le framework natif AppMaster.io (en Swift ou Kotlin pour l'OS respectif) vous permettra de mettre à jour votre application sans délais de publication. Il suffit de le publier dans PlayMarket ou AppStore une fois, et toutes les mises à jour de l'interface et de la logique seront livrées aux utilisateurs instantanément, il vous suffit d'apporter des modifications et de republier le backend.

