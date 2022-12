Een van de redenen waarom u zou moeten kiezen voor ons no-code mobiele ontwikkelingsplatform is dat alle apps die u maakt native zullen zijn. Laten we het eens hebben over de voordelen hiervan.

Wat zijn native apps?

Native mobiele applicaties zijn applicaties ontwikkeld voor een specifiek platform, in ons geval voor iOS of Android. Ze zien er organisch uit op een smartphone en worden gedownload via de App Store of Google Play.

Dergelijke toepassingen kunnen volledig gebruik maken van hardwarebronnen (camera, microfoon, versnellingsmeter, kompas, lichtsensor, enz.), toegang krijgen tot foto- en videobestanden, adresboek, geolocatie, speler, agenda en andere programma's en diensten. Door toegang tot het meldingssysteem kunt u push-meldingen inschakelen.

Vergeleken met hybride (cross-platform) applicaties werken native applicaties sneller en stabieler, verbruiken minder batterij en geheugen.

Bij klassieke ontwikkeling vereist het bouwen van native apps ervaring met specifieke omgevingen (xCode voor Apple; Eclipse of Android Studio voor Android) en kennis van programmeertalen (Java en Kotlin; Objective-C en Swift).

Voordelen van native apps

Volledige toegang tot smartphonebronnen en -functies.

Meer functies dan mashups.

Hoge werksnelheid, beter geoptimaliseerd.

Snelle respons en soepele interface-animatie.

Ze passen organisch in het ontwerp van specifieke besturingssystemen.

Ze werken betrouwbaarder en gaan zuiniger om met middelen.

Kunnen complexe wiskundige berekeningen uitvoeren.

Gedistribueerd via officiële app stores.

Nadelen van native apps

Ze werken slechts op één platform.

Bouwen, testen en updaten zijn tijdrovend.

Native ontwikkeling is duur.

Waarom AppMaster.io?

Met No-code omzeilt u de belangrijkste nadelen van native ontwikkeling. De code wordt automatisch gegenereerd, waardoor u geen specifieke talen hoeft te leren of ontwikkelaars hoeft te zoeken. De kosten van de applicatie zijn niet afhankelijk van het OS - het tarief voor iOS en Android zal hetzelfde zijn. In de mobiele app builder is het gemakkelijker om te ontwikkelen voor verschillende platforms. Het zal veel minder tijd kosten dan de klassieke ontwikkeling.

Bovendien kunt u met het native AppMaster.io framework (in Swift of Kotlin voor het betreffende OS) uw applicatie updaten zonder vertragingen bij het publiceren. Het is voldoende om de app eenmaal te publiceren in PlayMarket of AppStore, en alle interface- en logica-updates zullen onmiddellijk aan de gebruikers worden geleverd, u hoeft alleen wijzigingen aan te brengen en de backend opnieuw te publiceren.

Maak uw native app - registreer u op ons no-code-platform en neem deel aan de chat van de AppMaster. io-community op Telegram.