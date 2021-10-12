您应该选择我们的无代码移动开发平台的原因之一是您创建的所有应用程序都是原生的。让我们谈谈这样做的好处。

什么是原生应用？

本机移动应用程序是为特定平台开发的应用程序，在我们的例子中，为 iOS 或 Android。它们在智能手机上看起来很自然，可以通过 App Store 或 Google Play 下载。

此类应用程序可以充分利用硬件资源（相机、麦克风、加速度计、指南针、光传感器等），访问照片和视频文件、地址簿、地理定位、播放器、日历等程序和服务。通过访问通知系统，您可以启用推送通知。

与混合（跨平台）应用程序相比，原生应用程序运行速度更快、更稳定，消耗更少的电池和内存。

在经典开发中，构建原生应用需要特定环境的经验（Apple 的 xCode；Android 的 Eclipse 或 Android Studio）和编程语言（Java 和 Kotlin；Objective-C 和 Swift）的知识。

原生应用的优点

完全访问智能手机资源和功能。

比混搭更多的功能。

高工作速度，更好的优化。

快速响应和流畅的界面动画。

它们有机地融入特定操作系统的设计中。

它们更可靠地工作并更经济地使用资源。

可以进行复杂的数学计算。

通过官方应用商店分发。

本机应用程序的缺点

他们只在一个平台上工作。

构建、测试和更新非常耗时。

原生开发是昂贵的。

为什么是 AppMaster.io？

无代码允许您绕过本机开发的主要缺点。代码是自动生成的，这意味着您无需学习特定语言或寻找开发人员。应用程序的成本将不取决于操作系统 - iOS 和 Android 的资费将相同。在移动应用程序构建器中，可以更轻松地针对不同平台进行开发。与经典开发相比，它将花费更少的时间。

此外，本机 AppMaster.io 框架（在 Swift 或 Kotlin 中用于相应的操作系统）将允许您更新您的应用程序而不会出现发布延迟。在 PlayMarket 或 AppStore 发布一次就足够了，所有界面和逻辑更新都会立即交付给用户，您只需要进行更改并重新发布后端即可。

创建您的本机应用程序 - 在我们的无代码平台上注册并加入 Telegram 上的 AppMaster.io社区聊天。