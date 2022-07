Uma das razões pelas quais você deve escolher nossa plataforma de desenvolvimento móvel sem código é que todos os aplicativos que você criar serão nativos. Vamos falar sobre os benefícios disso.

O que são aplicativos nativos?

Os aplicativos móveis nativos são aplicativos desenvolvidos para uma plataforma específica, no nosso caso, para iOS ou Android. Eles parecem orgânicos em um smartphone e são baixados da App Store ou do Google Play.

Esses aplicativos podem fazer uso total dos recursos de hardware (câmera, microfone, acelerômetro, bússola, sensor de luz, etc.), acessar arquivos de foto e vídeo, catálogo de endereços, geolocalização, player, calendário e outros programas e serviços. Ao acessar o sistema de notificação, você pode habilitar notificações push.

Em comparação com os aplicativos híbridos (plataforma cruzada), os nativos funcionam mais rápido e mais estáveis, consomem menos bateria e memória.

No desenvolvimento clássico, construir aplicativos nativos requer experiência com ambientes específicos (xCode para Apple; Eclipse ou Android Studio para Android) e conhecimento de linguagens de programação (Java e Kotlin; Objective-C e Swift).

Prós de aplicativos nativos

Acesso total aos recursos e funções do smartphone.

Mais recursos do que mashups.

Alta velocidade de trabalho, melhor otimizada.

Resposta rápida e animação de interface suave.

Eles se encaixam organicamente no design de sistemas operacionais específicos.

Eles trabalham de forma mais confiável e usam os recursos de forma mais econômica.

Pode realizar cálculos matemáticos complexos.

Distribuído por meio de lojas de aplicativos oficiais.

Contras de aplicativos nativos

Eles funcionam apenas em uma plataforma.

Construir, testar e atualizar consome muito tempo.

O desenvolvimento nativo é caro.

Por que AppMaster.io?

Sem código permite que você contorne as principais desvantagens do desenvolvimento nativo. O código é gerado automaticamente, o que significa que você não precisa aprender linguagens específicas ou procurar desenvolvedores. O custo do aplicativo não dependerá do SO - a tarifa para iOS e Android será a mesma. No construtor de aplicativos móveis, é mais fácil desenvolver para diferentes plataformas. Levará muito menos tempo do que o desenvolvimento clássico.

Além disso, a estrutura nativa AppMaster.io (em Swift ou Kotlin para o respectivo sistema operacional) permitirá que você atualize seu aplicativo sem atrasos na publicação. Basta publicá-lo no PlayMarket ou AppStore uma vez, e todas as atualizações de interface e lógica serão entregues aos usuários instantaneamente, você só precisa fazer alterações e republicar o backend.

Crie seu aplicativo nativo - registre -se em nossa plataforma sem código e participe do chat da comunidade AppMaster.io no Telegram.