Kodsuz mobil geliştirme platformumuzu seçmenizin nedenlerinden biri, oluşturduğunuz tüm uygulamaların yerel olmasıdır. Gelin bunun faydalarından bahsedelim.

Yerel uygulamalar nelerdir?

Yerel mobil uygulamalar, bizim durumumuzda iOS veya Android için belirli bir platform için geliştirilmiş uygulamalardır. Akıllı telefonda organik görünüyorlar ve App Store veya Google Play üzerinden indiriliyorlar.

Bu tür uygulamalar donanım kaynaklarından (kamera, mikrofon, ivmeölçer, pusula, ışık sensörü vb.) tam olarak yararlanabilir, fotoğraf ve video dosyalarına, adres defterine, konum belirleme, oynatıcı, takvim ve diğer program ve hizmetlere erişebilir. Bildirim sistemine erişerek push bildirimlerini etkinleştirebilirsiniz.

Hibrit (platformlar arası) uygulamalarla karşılaştırıldığında, yerel olanlar daha hızlı ve daha kararlı çalışır, daha az pil ve bellek tüketir.

Klasik geliştirmede, yerel uygulamalar oluşturmak, belirli ortamlarda (Apple için xCode; Android için Eclipse veya Android Studio) deneyim ve programlama dilleri (Java ve Kotlin; Objective-C ve Swift) bilgisi gerektirir.

Yerel uygulamaların artıları

Akıllı telefon kaynaklarına ve işlevlerine tam erişim.

Mashup'lardan daha fazla özellik.

Yüksek çalışma hızı, daha iyi optimize edilmiştir.

Hızlı yanıt ve pürüzsüz arayüz animasyonu.

Belirli işletim sistemlerinin tasarımına organik olarak uyarlar.

Daha güvenilir çalışırlar ve kaynakları daha ekonomik kullanırlar.

Karmaşık matematiksel hesaplamalar yapabilir.

Resmi uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtılır.

Yerel uygulamaların eksileri

Sadece bir platformda çalışırlar.

Oluşturma, test etme ve güncelleme zaman alıcıdır.

Yerel geliştirme pahalıdır.

Neden AppMaster.io?

Kodsuz, yerel geliştirmenin ana dezavantajlarını atlamanıza olanak tanır. Kod otomatik olarak oluşturulur; bu, belirli dilleri öğrenmenize veya geliştirici aramanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Uygulamanın maliyeti işletim sistemine bağlı olmayacaktır - iOS ve Android tarifesi aynı olacaktır. Mobil uygulama oluşturucuda, farklı platformlar için geliştirme yapmak daha kolaydır. Klasik geliştirmeden çok daha az zaman alacaktır.

Ek olarak, yerel AppMaster.io çerçevesi (ilgili işletim sistemi için Swift veya Kotlin'de), uygulamanızı yayınlama gecikmeleri olmadan güncellemenize olanak tanır. PlayMarket veya AppStore'da bir kez yayınlamanız yeterlidir ve tüm arayüz ve mantık güncellemeleri anında kullanıcılara teslim edilecektir, sadece değişiklik yapmanız ve arka ucu yeniden yayınlamanız yeterlidir.

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