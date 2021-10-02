Одна из причин, почему стоит выбрать нашу no-code платформу для мобильной разработки — то, что все созданные приложения будут нативными. Расскажем о том, какие преимущества это даст.

Что такое нативные приложения

Нативные мобильные приложения — это приложения, разработанные под конкретную платформу, в нашем случае, под iOS или Android. Они органично выглядят на смартфоне и загружаются через магазины приложений App Store или Google Play.

Такие приложения могут полноценно использовать аппаратные ресурсы (камеру, микрофон, акселерометр, компас, датчик освещенности и т.д.), получать доступ к фото и видеофайлам, адресной книге, геолокации, плееру, календарю, другим программам и службам. За счет доступа к системе оповещений, позволяют включить push-уведомления.

По сравнению с гибридными (кроссплатформенными) приложениями, нативные работают быстрее и стабильнее, меньше расходуют заряд аккумулятора и память.

В классической разработке для создания нативных приложений нужен опыт работы с конкретными средами (xCode для Apple; Eclipse или Android Studio для Android) и знание языков программирования (Java и Kotlin; Objective-C и Swift).

Плюсы нативных приложений

Полноценный доступ к ресурсам и функциям смартфона.

Больше возможностей, чем у гибридных приложений.

Высокая скорость работы, лучше оптимизированы.

Быстрый отклик и плавная анимация интерфейса.

Органично вписываются в дизайн конкретных ОС.

Надежнее работают и экономнее расходуют ресурсы.

Могут совершать сложные математические вычисления.

Распространяются через официальные магазины приложений.

Минусы нативных приложений

Работают только на одной платформе.

Создание, тестирование и обновление занимают много времени.

Нативная разработка стоит дорого.

Почему AppMaster.io

No-code позволяет обойти основные минусы нативной разработки. Код генерируется автоматически, а значит не нужно учить конкретные языки или искать разработчиков. Стоимость приложения не будет зависеть от ОС — тариф для iOS и Android будет одним и тем же. В конструкторе мобильных приложений проще вести разработку под разные платформы. Это займет гораздо меньше времени, чем классическая разработка.

Кроме того, собственный фреймворк AppMaster.io (на Swift или Kotlin для соответствующих ОС) позволит обновлять приложение без задержек, связанных с публикацией. Достаточно один раз опубликовать его в PlayMarket или AppStore, а все обновления интерфейса и логики будут доставлены пользователям мгновенно, нужно лишь внести изменения и переопубликовать бэкенд.

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