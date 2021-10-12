أحد الأسباب التي تجعلك تختار نظامنا الأساسي لتطوير الأجهزة المحمولة بدون رمز هو أن جميع التطبيقات التي تنشئها ستكون أصلية. دعنا نتحدث عن فوائد هذا.

ما هي التطبيقات الأصلية؟

تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية هي تطبيقات تم تطويرها لمنصة محددة ، في حالتنا ، لنظام iOS أو Android. تبدو طبيعية على الهاتف الذكي ويتم تنزيلها من خلال App Store أو Google Play.

يمكن لمثل هذه التطبيقات الاستفادة الكاملة من موارد الأجهزة (الكاميرا ، والميكروفون ، ومقياس التسارع ، والبوصلة ، ومستشعر الضوء ، وما إلى ذلك) ، والوصول إلى ملفات الصور والفيديو ، ودفتر العناوين ، والموقع الجغرافي ، والمشغل ، والتقويم ، والبرامج والخدمات الأخرى. من خلال الوصول إلى نظام الإشعارات ، يمكنك تمكين دفع الإخطارات.

مقارنة بالتطبيقات الهجينة (عبر الأنظمة الأساسية) ، تعمل التطبيقات الأصلية بشكل أسرع وأكثر استقرارًا وتستهلك بطارية وذاكرة أقل.

في التطوير الكلاسيكي ، يتطلب إنشاء تطبيقات أصلية خبرة في بيئات محددة (xCode لـ Apple ؛ Eclipse أو Android Studio لنظام Android) ومعرفة بلغات البرمجة (Java و Kotlin ؛ Objective-C و Swift).

إيجابيات التطبيقات المحلية

الوصول الكامل إلى موارد الهاتف الذكي ووظائفه.

ميزات أكثر من تطبيقات المزج.

سرعة عمل عالية ، محسّن بشكل أفضل.

استجابة سريعة ورسوم متحركة للواجهة سلسة.

تتناسب عضويا مع تصميم أنظمة تشغيل محددة.

إنهم يعملون بشكل أكثر موثوقية ويستخدمون الموارد بشكل اقتصادي أكثر.

يمكنه إجراء حسابات رياضية معقدة.

يتم توزيعها من خلال متاجر التطبيقات الرسمية.

سلبيات التطبيقات المحلية

إنهم يعملون فقط على منصة واحدة.

يستغرق البناء والاختبار والتحديث وقتًا طويلاً.

التنمية المحلية مكلفة.

لماذا AppMaster.io؟

يسمح لك No-code بتجاوز العيوب الرئيسية للتنمية المحلية. يتم إنشاء الكود تلقائيًا ، مما يعني أنك لست بحاجة إلى تعلم لغات معينة أو البحث عن مطورين. لن تعتمد تكلفة التطبيق على نظام التشغيل - ستكون تعريفة نظام التشغيل iOS و Android هي نفسها. في منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة ، من الأسهل تطويره لمنصات مختلفة. سيستغرق وقتًا أقل بكثير من التطوير الكلاسيكي.

بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح لك إطار عمل AppMaster.io الأصلي (في Swift أو Kotlin لنظام التشغيل المعني) بتحديث تطبيقك دون تأخير النشر. يكفي نشره في PlayMarket أو AppStore مرة واحدة ، وسيتم تسليم جميع تحديثات الواجهة والمنطق للمستخدمين على الفور ، ما عليك سوى إجراء التغييرات وإعادة نشر الواجهة الخلفية.

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