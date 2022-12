Uno dei motivi per cui dovreste scegliere la nostra piattaforma di sviluppo mobile no-code è che tutte le app che creerete saranno native. Parliamo dei vantaggi che ne derivano.

Cosa sono le applicazioni native?

Le applicazioni mobili native sono applicazioni sviluppate per una piattaforma specifica, nel nostro caso per iOS o Android. Hanno un aspetto organico su uno smartphone e vengono scaricate attraverso l'App Store o Google Play.

Tali applicazioni possono sfruttare appieno le risorse hardware (fotocamera, microfono, accelerometro, bussola, sensore di luminosità, ecc.), accedere a file foto e video, alla rubrica, alla geolocalizzazione, al lettore, al calendario e ad altri programmi e servizi. Accedendo al sistema di notifica, è possibile attivare le notifiche push.

Rispetto alle applicazioni ibride (multipiattaforma), quelle native funzionano in modo più veloce e stabile e consumano meno batteria e memoria.

Nello sviluppo classico, la creazione di applicazioni native richiede esperienza con ambienti specifici (xCode per Apple; Eclipse o Android Studio per Android) e conoscenza dei linguaggi di programmazione (Java e Kotlin; Objective-C e Swift).

I vantaggi delle app native

Accesso completo alle risorse e alle funzioni dello smartphone.

Più funzioni rispetto ai mashup.

Alta velocità di lavoro, meglio ottimizzata.

Risposta rapida e animazione fluida dell'interfaccia.

Si adattano organicamente al design di sistemi operativi specifici.

Funzionano in modo più affidabile e utilizzano le risorse in modo più economico.

Possono eseguire calcoli matematici complessi.

Distribuite attraverso gli app store ufficiali.

Contro delle app native

Funzionano solo su una piattaforma.

La costruzione, il test e l'aggiornamento richiedono molto tempo.

Lo sviluppo nativo è costoso.

Perché AppMaster.io?

Il no-code consente di aggirare i principali svantaggi dello sviluppo nativo. Il codice viene generato automaticamente, il che significa che non è necessario imparare linguaggi specifici o cercare sviluppatori. Il costo dell'applicazione non dipenderà dal sistema operativo: la tariffa per iOS e Android sarà la stessa. Con il mobile app builder è più facile sviluppare per diverse piattaforme. Ci vorrà molto meno tempo rispetto allo sviluppo classico.

Inoltre, il framework nativo AppMaster.io (in Swift o Kotlin per il rispettivo sistema operativo) vi permetterà di aggiornare la vostra applicazione senza ritardi nella pubblicazione. È sufficiente pubblicarla su PlayMarket o AppStore una volta, e tutti gli aggiornamenti dell'interfaccia e della logica saranno consegnati agli utenti istantaneamente, basta apportare le modifiche e ripubblicare il backend.

Create la vostra applicazione nativa - registratevi sulla nostra piattaforma no-code e partecipate alla chat della comunità di AppMaster.io su Telegram.