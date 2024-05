Enthüllt: Googles frühe Rolle bei der Entwicklung der ersten Android-App von Twitter

In einer überraschenden Enthüllung aus den frühen Tagen des Android-Ökosystems wurde enthüllt, dass Google selbst hinter der Entwicklung einiger der ersten sozialen Anwendungen der Plattform wie Twitter steckte. Diese Information kam während eines Podcasts mit Sara Beykpour ans Licht, Mitbegründerin des KI-gesteuerten Nachrichten-Startups Particle und ehemalige Senior Director of Product Management bei Twitter. Während eines Gesprächs mit Michael Mignano, einem Partner bei Lightspeed, ging Beykpour auf die Anfänge der Twitter-App für Android ein und bemerkte, dass es sich im Wesentlichen um einen von Google bereitgestellten Prototyp handelte, um die Fähigkeiten von Android zu demonstrieren. Diese Initiative war Teil der Strategie von Google, die Akzeptanz seines Betriebssystems zu fördern, indem die ersten Versionen beliebter Apps wie Twitter und Foursquare entwickelt wurden.

Beykpour kam 2009 als Tool-Ingenieurin zu Twitter, als das Unternehmen gerade einmal 75 Mitarbeiter hatte und sich später auf mobile Anwendungen konzentrierte. Sie erinnerte sich an die Übernahme von Tweetie durch Twitter, die den Grundstein für Twitters erste iOS-App legte. Im Gegensatz dazu hatte die Android-Version ihre Wurzeln in den frühen Entwicklungsbemühungen von Google, eine Tatsache, die durch einen Blog-Beitrag von Google aus dem Jahr 2010 bestätigt wurde, in dem die Implementierung der Best Practices von Android in der Twitter-App beschrieben wurde, verfasst vom leitenden Softwareentwickler Virgil Dobjanschi.

Neben ihrer Arbeit an Twitters Android-App umfasste Beykpours Karriere bei Twitter bedeutende Projekte wie Vine, das sie auf Android startete, kurz bevor Instagram seine Videofunktion einführte, ein Schritt, der ihrer Meinung nach trotz seiner Popularität den Anfang vom Ende von Vine markierte. Als sie über die Schließung von Vine sprach, die sie beaufsichtigte, sagte Beykpour, dass es eine finanzielle Entscheidung für Twitter war, obwohl es unterschiedliche Meinungen gab, die darauf hindeuten, dass die App besser unterstützt werden hätte können.

Beykpour gab auch Einblicke in ihre Zeit bei Periscope direkt nach der Übernahme durch Twitter, darunter die Notwendigkeit, unter einem Pseudonym wieder bei Twitter einzusteigen, um die Übernahme geheim zu halten. Sie sprach über die Herausforderungen bei der Sicherung von Ressourcen für die Entwicklung von Funktionen, die sich an Power-User wie Journalisten richten, und betonte, wie schwierig es sei, die Kernnutzerbasis von Twitter zu definieren und das Engagement über traditionelle Kennzahlen hinaus zu messen.

Jetzt, mit ihrem Fokus auf Particle, möchte Beykpour die Art und Weise verändern, wie Nachrichten konsumiert werden, und zwar mithilfe einer KI-Anwendung, die mehrere Perspektiven und hochwertigen Journalismus bietet. Dabei werden innovative Monetarisierungsstrategien jenseits von Werbung, Abonnements oder Mikrozahlungen erkundet. Particle befindet sich derzeit in Gesprächen mit potenziellen Verlagspartnern, um zu bestimmen, wie sie am besten für ihre Beiträge entschädigt werden können.