Apple hat die Tech-Welt am Mittwoch mit der Veröffentlichung der ersten öffentlichen Beta-Versionen von iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma in Aufregung versetzt. Diese Versionen bieten eine Reihe bahnbrechender Funktionen wie zweisprachiges Siri, ganzseitige Screenshots und verbesserte Bestimmungen für die Nutzung von Dual-SIMs.

Der in Kalifornien ansässige Innovationsriese hat die Fähigkeiten von Siri durch die Aktivierung der zweisprachigen Fragebogenunterstützung, beginnend mit mehreren indischen Sprachen, beschleunigt. Mit dieser Funktion können Nutzer Siri in ein Gespräch verwickeln, das Englisch und ausgewählte indische Sprachen wie Hindi, Telegu, Punjabi, Kannada und Marathi kombiniert. Dennoch hinkt Apple in diesem Bereich hinterher, da Google Assistant im Jahr 2018 Pionierarbeit bei der mehrsprachigen Unterstützung geleistet hat, dicht gefolgt von Amazon im Jahr 2019. Diese Entwicklung wird vor allem für indische Nutzer von Vorteil sein, die in ihren täglichen Unterhaltungen oft eine bunte Mischung verschiedener Sprachen verwenden.

Ein weiteres Highlight der neuen Version ist die Einführung ganzseitiger Screenshots in iOS 17 - eine Funktion, die in Android-Telefonen bereits seit mehreren Jahren mit "Scrolling Screenshots" praktiziert wird. Apple-Nutzer können nun ganzseitige Screenshots aufnehmen und die Datei als Bild oder PDF speichern.

Apple verbessert auch die Benutzererfahrung für Dual-SIM-Mobilfunknutzer, die von einer individuellen Sortierung von Nachrichten für jede SIM-Karte, differenzierten Klingeltönen und der zusätzlichen Möglichkeit, eine bestimmte SIM-Karte für die Rückrufe von unbekannten Nummern auszuwählen, profitieren werden.

Apple hat Pläne bestätigt, die stabilen Versionen von iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma im Laufe des Herbstes zu veröffentlichen. Die derzeit verfügbaren Beta-Versionen könnten hier und da noch einige Fehler enthalten, so dass Nutzer, die sie nicht auf ihren Hauptgeräten installieren möchten, die Veröffentlichung der stabilen Versionen abwarten können.

