A Apple lançou o mundo da tecnologia num frenesim na quarta-feira com o lançamento da sua primeira série de versões beta públicas para o iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma. Estas versões estreiam uma congregação de funcionalidades inovadoras, incluindo o Siri bilingue, capturas de ecrã de página inteira e disposições melhoradas para a utilização de dual-SIM.

O gigante das inovações sediado na Califórnia acelerou as capacidades da Siri ao permitir o suporte de questionários bilingues, começando com várias línguas indianas. Ao abrigo desta funcionalidade, os utilizadores podem envolver a Siri numa conversa que combina o inglês e selecciona línguas indígenas como o hindi, o telegu, o punjabi, o kannada e o marathi. No entanto, a Apple está atrasada neste espaço, já que o Google Assistant foi pioneiro no suporte multilíngue em 2018, seguido de perto pela Amazon em 2019. Este desenvolvimento será particularmente benéfico para os utilizadores indianos, que muitas vezes utilizam uma variedade de línguas diferentes nas suas conversas do dia a dia.

Outro destaque do lançamento é a introdução de capturas de ecrã de página inteira no iOS 17 - espelhando uma funcionalidade praticada em telemóveis Android através da disponibilização de "capturas de ecrã de deslocação" durante vários anos. Os utilizadores da Apple poderão agora capturar imagens de ecrã de página inteira e guardar o ficheiro como uma imagem ou um PDF.

A Apple está também a melhorar a experiência de utilização para os utilizadores de telemóveis dual-SIM, que beneficiarão de uma ordenação individualizada das mensagens para cada cartão SIM, de toques diferenciados e da possibilidade de selecionar um cartão SIM específico para responder a chamadas de números desconhecidos.

A Apple confirmou que planeia lançar as versões estáveis do iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma ainda durante o outono. As versões beta atualmente disponíveis podem conter alguns bugs aqui e ali, pelo que os utilizadores que não estejam inclinados a instalá-las nos seus dispositivos principais podem aguardar o lançamento das versões estáveis.

