أدخلت شركة Apple عالم التكنولوجيا في حالة جنون يوم الأربعاء مع إطلاق أول مجموعة من الإصدارات التجريبية العامة لنظام التشغيل iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma. تظهر هذه الإصدارات لأول مرة مجموعة من الميزات الرائدة بما في ذلك ثنائي اللغة Siri ، ولقطات شاشة كاملة الصفحة ، وأحكام مطورة لاستخدام بطاقتي SIM.

ساهمت الابتكارات العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في تسريع قدرات Siri من خلال تمكين دعم الاستبيان ثنائي اللغة الذي يبدأ بالعديد من اللغات الهندية. ضمن هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين إشراك Siri في محادثة تجمع بين اللغة الإنجليزية واللغات الهندية المحددة مثل الهندية والتليجو والبنجابية والكانادا والماراثية. ومع ذلك ، تتأخر Apple في هذا المجال حيث كان مساعد Google رائدًا في دعم متعدد اللغات في عام 2018 ، والذي تبعته شركة أمازون عن كثب في عام 2019. سيكون هذا التطور مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الهنود ، الذين غالبًا ما يستخدمون مجموعة متنوعة من اللغات المتنوعة في حياتهم اليومية. محادثات.

ميزة أخرى في الإصدار هي تقديم لقطات شاشة كاملة الصفحة لنظام iOS 17 - مما يعكس الوظيفة التي تمارس في هواتف Android عبر توفير "Scrolling screenshots" لعدة سنوات. سيتمكن مستخدمو Apple الآن من التقاط لقطات شاشة كاملة الصفحة وحفظ الملف كصورة أو ملف PDF.

تعمل Apple أيضًا على تحسين تجربة المستخدم لمستخدمي الهاتف المحمول ثنائي الشريحة ، الذين سيستفيدون من الفرز الفردي للرسائل لكل بطاقة SIM ، ونغمات الرنين المتباينة ، والميزة المضافة لاختيار بطاقة SIM محددة لإعادة المكالمات من أرقام غير معروفة.

أكدت Apple خططها لإطلاق الإصدارات المستقرة من iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma لاحقًا خلال فصل الخريف. قد تحتوي الإصدارات التجريبية المتوفرة حاليًا على بعض الأخطاء هنا وهناك ، لذلك يمكن للمستخدمين الذين لا يميلون إلى تثبيتها على أجهزتهم الأساسية انتظار إصدار الإصدارات المستقرة.

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