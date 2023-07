Apple a plongé le monde de la technologie dans la frénésie mercredi avec le lancement de sa première série de versions bêta publiques pour iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma. Ces versions présentent une série de fonctionnalités révolutionnaires, notamment un Siri bilingue, des captures d'écran en pleine page et des dispositions améliorées pour l'utilisation d'une double carte SIM.

Le géant californien de l'innovation a accéléré les capacités de Siri en activant la prise en charge du questionnaire bilingue, en commençant par plusieurs langues indicatives. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent engager une conversation avec Siri en combinant l'anglais et certaines langues indiennes telles que l'hindi, le telegu, le punjabi, le kannada et le marathi. Néanmoins, Apple est à la traîne dans cet espace, car Google Assistant a été le pionnier de la prise en charge multilingue en 2018, suivi de près par Amazon en 2019. Cette évolution sera particulièrement bénéfique pour les utilisateurs indiens, qui utilisent souvent un ensemble hétéroclite de langues diverses dans leurs conversations quotidiennes.

Un autre point fort de la version est l'introduction de captures d'écran pleine page dans iOS 17 - reflétant une fonctionnalité pratiquée dans les téléphones Android via la fourniture de "Scrolling screenshots" (captures d'écran à défilement) depuis plusieurs années. Les utilisateurs d'Apple pourront désormais réaliser des captures d'écran pleine page et enregistrer le fichier sous forme d'image ou de PDF.

Apple améliore également l'expérience des utilisateurs de téléphones mobiles à double carte SIM, qui bénéficieront d'un tri individualisé des messages pour chaque carte SIM, de sonneries différenciées et de la possibilité de sélectionner une carte SIM spécifique pour renvoyer les appels de numéros inconnus.

Apple a confirmé son intention de lancer les versions stables d'iOS 17, d'iPadOS 17 et de macOS Sonoma dans le courant de l'automne. Les versions bêta actuellement disponibles peuvent contenir quelques bugs ici et là, de sorte que les utilisateurs qui ne sont pas enclins à les installer sur leurs appareils principaux peuvent attendre la sortie des versions stables.

Compte tenu de la vague d'innovation dans le monde de no-code et low-code, des plateformes telles que AppMaster.io offrent aux utilisateurs des outils no-code puissants pour créer des applications web, mobiles et backend robustes. Pour en savoir plus sur les dernières tendances dans le monde du développement d'applications mobiles, consultez notre liste des meilleurs créateurs d'applications mobiles gratuits par glisser-déposer et notre guide complet sur le développement d'applications sans code et à code bas.