周三，苹果发布了iOS 17、iPadOS 17和macOS Sonoma的首个公开测试版，令科技界为之疯狂。这些版本首次推出了一系列突破性的功能，包括双语Siri、全屏截图和升级的双SIM卡使用规定。

这家总部位于加利福尼亚州的创新巨头通过从几种印度语言开始的双语问卷支持，加速了Siri的功能。在这一功能下，用户可以与Siri进行英语和印地语、Telegu、旁遮普语、卡纳达语和马拉地语等印度语言的对话。尽管如此，苹果在这一领域仍然落后，因为谷歌助手在2018年率先推出了多语言支持，亚马逊在2019年紧随其后。这一发展将特别有利于印度用户，他们在日常对话中经常使用多种语言。

该版本的另一个亮点是在iOS 17中引入了整页截图功能--这与安卓手机多年来提供的 "滚动截图 "功能如出一辙。苹果用户现在可以截取整页屏幕截图，并将文件保存为图片或PDF格式。

苹果还在改善双SIM卡手机用户的用户体验，他们将受益于每张SIM卡的个性化信息排序、差异化铃声，以及回拨未知号码时选择特定SIM卡的新增功能。

苹果已确认计划在秋季晚些时候推出iOS 17、iPadOS 17和macOS Sonoma的稳定版。目前可用的测试版可能包含一些Bug，因此不倾向于将其安装到主要设备上的用户可以等待稳定版的发布。

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