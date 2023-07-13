В среду компания Apple всколыхнула мир технологий, представив первую серию публичных бета-версий iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. В этих версиях представлено множество принципиально новых функций, в том числе двуязычная Siri, полностраничные скриншоты и обновленная поддержка двух SIM-карт.

Калифорнийский инновационный гигант расширил возможности Siri, включив поддержку двуязычных анкет, начиная с нескольких индийских языков. В рамках этой функции пользователи могут задействовать Siri в разговоре, сочетая английский и некоторые индийские языки, такие как хинди, телегу, пенджаби, каннада и маратхи. Тем не менее Apple отстает в этой области, поскольку в 2018 году Google Assistant впервые запустил многоязычную поддержку, а в 2019 году за ним последовал Amazon. Эта разработка будет особенно полезна для индийских пользователей, которые в повседневном общении часто используют множество различных языков.

Еще одним важным событием релиза стало появление в iOS 17 полностраничных скриншотов - зеркального отражения той функции, которая уже несколько лет используется в телефонах на базе Android в виде "Скриншотов с прокруткой". Теперь пользователи Apple смогут делать полностраничные скриншоты и сохранять их в виде изображения или PDF-файла.

Apple также улучшает работу пользователей мобильных телефонов с двумя SIM-картами: теперь они смогут сортировать сообщения по отдельности для каждой SIM-карты, использовать разные мелодии звонка, а также выбирать SIM-карту для ответа на звонки с незнакомых номеров.

Компания Apple подтвердила планы по выпуску стабильных версий iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma ближе к осени. Доступные в настоящее время бета-версии могут содержать несколько ошибок, поэтому пользователи, не желающие устанавливать их на свои основные устройства, могут дождаться выхода стабильных версий.

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