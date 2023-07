Mercoledì scorso Apple ha mandato in fibrillazione il mondo tecnologico con il lancio della prima serie di versioni beta pubbliche per iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma. Queste versioni presentano una serie di caratteristiche rivoluzionarie, tra cui Siri bilingue, schermate a tutta pagina e disposizioni aggiornate per l'utilizzo della doppia SIM.

Il colosso californiano delle innovazioni ha accelerato le capacità di Siri abilitando il supporto bilingue per il questionario, a partire da diverse lingue indic. Grazie a questa funzione, gli utenti possono avviare una conversazione con Siri combinando l'inglese e alcune lingue indicali come l'hindi, il telegu, il punjabi, il kannada e il marathi. Tuttavia, Apple è in ritardo in questo settore, poiché Google Assistant è stato il pioniere del supporto multilingue nel 2018, seguito da vicino da Amazon nel 2019. Questo sviluppo sarà particolarmente vantaggioso per gli utenti indiani, che spesso utilizzano una moltitudine di lingue diverse nelle loro conversazioni quotidiane.

Un altro punto saliente del rilascio è l'introduzione di screenshot a pagina intera in iOS 17, che rispecchia una funzionalità praticata nei telefoni Android attraverso la fornitura di "screenshot a scorrimento" per diversi anni. Gli utenti Apple potranno ora catturare schermate a pagina intera e salvare il file come immagine o PDF.

Apple sta inoltre migliorando l'esperienza d'uso per gli utenti di cellulari dual-SIM, che potranno beneficiare di un ordinamento personalizzato dei messaggi per ciascuna scheda SIM, di suonerie differenziate e dell'aggiunta della possibilità di selezionare una specifica scheda SIM per rispondere alle chiamate provenienti da numeri sconosciuti.

Apple ha confermato l'intenzione di lanciare le versioni stabili di iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma nel corso dell'autunno. Le versioni beta attualmente disponibili potrebbero contenere qualche bug qua e là, quindi gli utenti che non sono propensi a installarle sui loro dispositivi principali possono attendere il rilascio delle versioni stabili.

Vista l'ondata di innovazione nel mondo di no-code e low-code, piattaforme come AppMaster.io stanno mettendo a disposizione degli utenti potenti no-code strumenti per creare robuste applicazioni backend, web e mobili. Per ulteriori approfondimenti sulle ultime tendenze nel mondo dello sviluppo di applicazioni mobili, consultate il nostro elenco dei migliori costruttori gratuiti di applicazioni mobili drag and drop e la nostra guida completa allo sviluppo di applicazioni no-code e low-code.