Apple, Çarşamba günü iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma için halka açık ilk beta sürümlerini piyasaya sürerek teknoloji dünyasını çılgına çevirdi. Bu sürümler, iki dilli Siri, tam sayfa ekran görüntüleri ve çift SIM kullanımı için yükseltilmiş hükümler dahil olmak üzere bir dizi çığır açan özellik sunar.

Kaliforniya merkezli inovasyon devi, birkaç Hint dilinde başlayan iki dilli anket desteğini etkinleştirerek Siri'nin yeteneklerini hızlandırdı. Bu özellik kapsamında kullanıcılar, İngilizce ve Hintçe, Telegu, Punjabi, Kannada ve Marathi gibi Hint dillerini seçerek Siri'yi bir sohbete dahil edebilir. Bununla birlikte, Google Asistan'ın 2018'de çok dilli desteğe öncülük etmesi ve bunu 2019'da Amazon'un yakından takip etmesi nedeniyle Apple bu alanda geride kalıyor. Bu gelişme, özellikle günlük yaşamlarında genellikle çeşitli dilleri kullanan Hintli kullanıcılar için faydalı olacak. konuşmalar.

Sürümün bir diğer önemli özelliği de iOS 17'ye tam sayfa ekran görüntülerinin eklenmesidir; bu, birkaç yıldır 'Kaydırma ekran görüntüleri' sağlanması yoluyla Android telefonlarda uygulanan bir işlevi yansıtır. Apple kullanıcıları artık tam sayfa ekran görüntüleri yakalayabilecek ve dosyayı bir görüntü veya PDF olarak kaydedebilecek.

Apple ayrıca, her bir SIM kart için mesajların bireysel olarak sıralanmasından, farklı zil seslerinden ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları yanıtlamak için belirli bir SIM kart seçme olanağından yararlanacak olan çift SIM mobil kullanıcıları için kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Apple, iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma'nın kararlı sürümlerini sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığını onayladı. Şu anda mevcut olan beta sürümleri, burada ve orada birkaç hata içerebilir, bu nedenle, bunları birincil cihazlarına yükleme eğiliminde olmayan kullanıcılar, kararlı sürümlerin yayınlanmasını bekleyebilir.

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