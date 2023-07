Apple heeft de techwereld woensdag in rep en roer gebracht met de lancering van de eerste openbare bètaversies voor iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma. Deze versies debuteren met een aantal baanbrekende functies, waaronder tweetalige Siri, schermvullende schermafbeeldingen en verbeterde voorzieningen voor het gebruik van dual-SIM.

Het in Californië gevestigde innovatieconcern heeft de mogelijkheden van Siri vergroot door tweetalige vragenlijstondersteuning mogelijk te maken, te beginnen met verschillende Indische talen. Met deze functie kunnen gebruikers Siri betrekken in een gesprek waarin Engels wordt gecombineerd met bepaalde Indische talen zoals Hindi, Telegu, Punjabi, Kannada en Marathi. Apple loopt echter achter op dit gebied omdat Google Assistant in 2018 pionierde met meertalige ondersteuning, op de voet gevolgd door Amazon in 2019. Deze ontwikkeling zal vooral gunstig zijn voor Indiase gebruikers, die vaak een bonte verzameling van verschillende talen gebruiken in hun dagelijkse gesprekken.

Een ander hoogtepunt van de release is de introductie van schermvullende schermafbeeldingen in iOS 17. Dit is een afspiegeling van een functionaliteit die al enkele jaren in Android-telefoons wordt gebruikt via 'Scrolling screenshots'. Apple gebruikers kunnen nu paginagrote screenshots maken en het bestand opslaan als afbeelding of PDF.

Apple verbetert ook de gebruikerservaring voor dual-sim mobiele gebruikers, die zullen profiteren van geïndividualiseerde sortering van berichten voor elke simkaart, gedifferentieerde beltonen en de toegevoegde faciliteit om een specifieke simkaart te selecteren voor het terugbellen van oproepen van onbekende nummers.

Apple heeft plannen bevestigd om de stabiele versies van iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma later dit najaar te lanceren. De momenteel beschikbare bètaversies kunnen hier en daar wat bugs bevatten, dus gebruikers die niet geneigd zijn om ze op hun primaire apparaten te installeren, kunnen wachten op de release van de stabiele versies.

Gezien de golf van innovatie in de wereld van no-code en low-code bieden platforms als AppMaster.io gebruikers krachtige no-code tools om robuuste backend-, web- en mobiele applicaties te maken. Bekijk voor meer inzicht in de nieuwste trends in de wereld van mobiele app-ontwikkeling onze lijst van de beste gratis bouwers van mobiele apps met slepen en neerzetten en onze uitgebreide gids voor no-code en low-code app-ontwikkeling.