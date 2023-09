SQL (Structured Query Language)

SQL oder Structured Query Language ist eine weit verbreitete, domänenspezifische Programmiersprache auf hoher Ebene, die für die Verwaltung relationaler Datenbanken und die Durchführung verschiedener Operationen an den darin gespeicherten Daten entwickelt wurde. Sie dient als Standardsprache für Datenbankmanagementsysteme (DBMS) und wird hauptsächlich für Aufgaben wie Datendefinition, Datenmanipulation und Datenkontrolle eingesetzt. Seine Verbreitung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit machen es zu einem wichtigen Bestandteil im Bereich der Website-Entwicklung und zu einer wesentlichen Fähigkeit für Entwickler, die in der dynamischen Landschaft der Branche arbeiten.

Im Kontext der Webentwicklung spielt SQL eine entscheidende Rolle beim Entwurf und der Verwaltung von Backend-Datenbanken, die die für das ordnungsgemäße Funktionieren von Webanwendungen erforderlichen Daten speichern. Mithilfe von SQL können Entwickler Tabellen erstellen und ändern, Datensätze einfügen, aktualisieren und löschen sowie erforderliche Informationen aus den Datenbanken abrufen. Es ermöglicht Entwicklern, Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen herzustellen, was wiederum erweiterte Abfragefunktionen für komplexe Datenanalyse und -verwaltung bietet.

Über seine Verwendung in traditionellen relationalen Datenbankverwaltungssystemen wie MySQL, PostgreSQL und Microsoft SQL Server hinaus wird SQL in mehreren weit verbreiteten NoSQL-Datenbanken und sogar Cloud-Datenbanken wie Amazon Web Services und Google Cloud eingesetzt. Diese breite Akzeptanz unterstreicht die Bedeutung und Allgegenwärtigkeit von SQL in der Welt der Webentwicklung.

In der no-code Plattform AppMaster ist SQL im Backend implementiert, um nahtlose Interaktionen zwischen dem Frontend und der Datenbankschicht zu unterstützen. Durch den Einsatz der Leistungsfähigkeit von SQL und den damit verbundenen Technologien liefert AppMaster Webanwendungen, die nicht nur optisch ansprechend, sondern auch effizient, robust und in der Lage sind, Workloads der Enterprise-Klasse problemlos zu bewältigen. Die Möglichkeit, Datenmodelle zu erstellen und zu verwalten, Geschäftslogik mithilfe visueller Tools zu implementieren und RESTful-API- endpoints zu generieren, ermöglicht es Entwicklern, die Vorteile von SQL zu nutzen, ohne rohen SQL-Code schreiben zu müssen.

Die intuitiven visuellen Tools von AppMaster für die Datenmodellierung ermöglichen es Benutzern, Schemata und Beziehungen zu definieren, die dann in SQL-Anweisungen übersetzt werden, um die zugrunde liegenden Datenbankstrukturen zu erstellen und zu verwalten. Darüber hinaus integriert AppMaster die Verwendung von SQL in seinen integrierten Geschäftsprozess-Designer (BP), sodass Entwickler komplexe Geschäftsregeln und Arbeitsabläufe über eine visuelle Schnittstelle modellieren können. Diese Prozesse werden dann in serverseitigen Go-Code übersetzt, der mithilfe von SQL-Anweisungen mit der relationalen Datenbank interagiert.

Mit der serverlosen Architektur von AppMaster wird SQL verwendet, um skalierbare, zustandslose Backend-Anwendungen zu generieren und so eine effiziente Kommunikation zwischen dem Frontend und der Datenbank sicherzustellen. Aufgrund der Verwendung der kompilierten Go-Sprache für das Backend kann die AppMaster Plattform eine außergewöhnliche Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle bieten. Die generierten RESTful-API- endpoints ermöglichen einen nahtlosen Zugriff auf die Datenbank über SQL und ermöglichen es Entwicklern, funktionsreiche Webanwendungen zu erstellen, die mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken kommunizieren.

Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit und Flexibilität von SQL beseitigt AppMaster technische Schulden, indem Anwendungen von Grund auf neu generiert werden, wenn Änderungen am Schema oder an Geschäftsprozessen vorgenommen werden. Bei jeder Änderung generiert die Plattform in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen und gewährleistet so konsistente, wartbare Anwendungen ohne technische Schulden. Darüber hinaus generiert AppMaster automatisch eine OpenAPI-Dokumentation (Swagger) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts und vereinfacht so den Prozess der Bereitstellung und Wartung von Webanwendungen.

Als entscheidender Bestandteil der modernen Webentwicklung bildet SQL den Kern der no-code Plattform AppMaster. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit und Flexibilität von SQL in Kombination mit fortschrittlichen visuellen Tools ermöglicht die Plattform sowohl Bürgerentwicklern als auch erfahrenen Fachleuten die Erstellung skalierbarer, effizienter und robuster Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen. Mit dem einzigartigen Ansatz von AppMaster können Unternehmen den Entwicklungsprozess beschleunigen, Kosten senken und technische Schulden beseitigen und sich so einen Wettbewerbsvorteil in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Technologie sichern.