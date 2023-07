Zerocode-Entwicklung ist eine aufkommende Softwareentwicklungsmethode, die sich auf die Erstellung von Anwendungen ohne das Schreiben von Code konzentriert. Entwickler und Unternehmen verwenden visuelle Tools und Drag-and-Drop-Schnittstellen, um Anwendungen zu erstellen, anstatt sich mit der Komplexität von Programmiersprachen zu befassen. Dieser Ansatz verringert die Hürden für die Anwendungsentwicklung und macht sie auch für Nicht-Programmierer zugänglich.

Die Zerocode-Entwicklung wird von der Notwendigkeit eines effizienteren Anwendungsdesigns, einer geringeren Komplexität und einer höheren Produktivität bei der Softwareentwicklung angetrieben. Da die Nachfrage nach Softwarelösungen ungebrochen hoch ist, suchen Unternehmen nach neuen Wegen, um Entwicklungsprozesse zu modernisieren und Anwendungen schneller bereitzustellen. Mit der Zerocode-Entwicklung können Unternehmen Anwendungen schnell und kostengünstig erstellen und bereitstellen, was sie zu einer immer beliebteren Methodik macht.

Die Prinzipien der Zerocode-Entwicklung

Die Zerocode-Entwicklung wird von mehreren Grundprinzipien geleitet, die die Grundlage für diesen innovativen Ansatz der Anwendungsentwicklung bilden. Zu diesen Prinzipien gehören:

Schnelle Entwicklung

Bei der Zerocode-Entwicklung besteht das Hauptziel darin, Anwendungen so schnell wie möglich zu erstellen und bereitzustellen. Durch den Einsatz visueller Entwicklungstools können Unternehmen den Zeitaufwand für Kodierung und Fehlersuche reduzieren. Mit der richtigen Plattform kann ein einzelner Entwickler oder ein kleines Team von bürgerlichen Entwicklern voll funktionsfähige Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit erstellen, die mit herkömmlichen Codierungsmethoden erforderlich wäre.

Vereinfachtes Anwendungsdesign und -architektur

Die Zerocode-Entwicklung vereinfacht die Gesamtarchitektur durch die Minimierung von Abhängigkeiten und die Nutzung vorgefertigter Komponenten. Dies ermöglicht es Entwicklern aller Qualifikationsstufen, Anwendungen mit vollem Funktionsumfang zu erstellen, ohne sich in die Feinheiten der Kodierung zu verstricken. Das Ziel ist es, die Anwendungsentwicklung für alle zugänglicher und weniger einschüchternd zu machen, von erfahrenen Profis bis hin zu Programmieranfängern.

Minimierte Anwendungskomplexität

Die Zerocode-Entwicklung reduziert die Anwendungskomplexität, indem sie sich auf die Entwicklung von Anwendungen konzentriert, die einfach zu verstehen, zu warten und zu skalieren sind. Dieser Ansatz minimiert den Bedarf an umfangreicher Dokumentation und vereinfacht den Prozess der Einarbeitung neuer Teammitglieder. Darüber hinaus wird durch den Wegfall von Code die technische Verschuldung vermieden, die bei herkömmlichen Kodierungsmethoden entstehen kann, was letztlich die Anpassung und Umstrukturierung von Anwendungen bei sich ändernden Geschäftsanforderungen erleichtert.

Höhere Entwicklerproduktivität

Der gestraffte Prozess der Zero-Code-Entwicklung steigert die Produktivität der Entwickler, da sie sich auf Design und Funktionalität konzentrieren können, anstatt zu kodieren. Mit einem vereinfachten Entwicklungsprozess und einer reduzierten Lernkurve können Entwickler mit weniger Ressourcen mehr erreichen. Darüber hinaus macht die Nullcode-Entwicklung spezialisierte Programmierkenntnisse überflüssig, so dass ein größerer Pool von Talenten Anwendungen erstellen und pflegen kann.

Zerocode-Entwicklung vs. Low-Code und No-Code

Auf den ersten Blick mag die Zerocode-Entwicklung den Paradigmen low-code und no-code ähneln, aber es gibt wichtige Unterschiede zwischen den drei Ansätzen. Das Verständnis der Unterschiede ist entscheidend für die Wahl der besten Methode für Ihren Entwicklungsprozess.

Low-Code-Entwicklung

Low-code Entwicklungsplattformen ermöglichen es den Entwicklern, Anwendungen über eine visuelle Schnittstelle zu erstellen, erfordern aber dennoch ein gewisses Maß an Codierung, um sie anzupassen und in andere Systeme zu integrieren. Diese Methode eignet sich am besten für Unternehmen, die eine dezentere Abkehr von traditionellen Entwicklungspraktiken bevorzugen und eine gewisse Kontrolle über den Programmieraspekt behalten wollen.

No-Code Entwicklung

DieNo-Code-Entwicklung ist enger mit dem Zero-Code-Ansatz verknüpft. Diese Plattformen bieten einfache drag-and-drop Schnittstellen zur Erstellung von Anwendungen, ohne dass Code geschrieben werden muss, und sind daher ideal für Unternehmen und Einzelpersonen mit begrenzten Programmierkenntnissen. Die Lösungen von no-code bieten zwar eine schnelle Anwendungsentwicklung, doch fehlt ihnen möglicherweise die Flexibilität und Erweiterbarkeit, die für stark angepasste oder komplexe Anwendungen erforderlich ist.

Zerocode-Entwicklung

Die Zerocode-Entwicklung hebt das Konzept der no-code -Entwicklung auf die nächste Stufe, indem sie die Notwendigkeit der Codierung vollständig eliminiert. Dieser Ansatz bietet ein unübertroffenes Maß an Einfachheit und Zugänglichkeit, so dass Benutzer aller Qualifikationsstufen mühelos Anwendungen erstellen können. Zerocode-Entwicklungsplattformen werden oft mit vorgefertigten Vorlagen, Komponenten und Integrationen geliefert, die den Prozess rationalisieren und eine schnellere Markteinführung gewährleisten. Da der Schwerpunkt auf Design und Funktionalität und nicht auf der Beherrschung einer Programmiersprache liegt, ist die Zerocode-Entwicklung ein vielversprechender Ansatz für viele Anwendungsfälle und Branchen.

Die Vorteile der Zerocode-Entwicklung

Die Zerocode-Entwicklung bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Codierungsmethoden, wodurch sie bei Unternehmen und Softwareentwicklern immer beliebter wird. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Vorteile der Zerocode-Entwicklung aufgeführt:

Verkürzte Markteinführungszeit: Einer der bemerkenswertesten Vorteile der Zero-Code-Entwicklung ist die drastische Verkürzung der Zeit, die für die Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen benötigt wird. Da nur minimale oder gar keine Codierung erforderlich ist, können Entwickler ihre Entwürfe schnell erstellen und iterieren, was zu kürzeren Entwicklungszyklen und einer schnelleren Bereitstellung für die Endbenutzer führt.

Niedrigere Entwicklungskosten: Zerocode-Entwicklungsplattformen verfügen häufig über drag-and-drop Schnittstellen und vorgefertigte Vorlagen, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen mit minimalem Aufwand für die individuelle Entwicklung zu erstellen. Dies führt zu einer Senkung der Entwicklungskosten, da der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung und Pflege komplexer Codebasen verringert wird.

Gesteigerte Effizienz der Entwickler: Durch den Wegfall der Codierung können sich die Entwickler bei der Zero-Code-Entwicklung auf den Entwurf und die Implementierung wesentlicher Geschäftslogik und Benutzeroberflächen konzentrieren. Dies führt zu einer verbesserten Gesamteffizienz der Entwicklung, da die Entwickler schneller arbeiten und in kürzerer Zeit mehr erreichen können.

Verbesserte Flexibilität: Mit Zerocode-Entwicklungstools können Entwickler Anwendungen leicht anpassen und individuell gestalten, ohne wesentliche Änderungen am Code vornehmen zu müssen. Diese Flexibilität hilft Unternehmen, schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, ihre Angebote für verschiedene Benutzergruppen anzupassen und neue Funktionen bei Bedarf nahtlos zu integrieren.

Geringerer technischer Aufwand: Da die Null-Code-Entwicklung die Codierungsanforderungen minimiert, wird auch der technische Aufwand reduziert, der mit herkömmlichen Softwareentwicklungsverfahren verbunden ist. Da weniger Codezeilen gewartet oder überarbeitet werden müssen, können Unternehmen mehr Ressourcen auf Innovation und Wachstum konzentrieren und geben weniger Geld für die Wartung bestehender Systeme aus.

Breitere Zusammenarbeit: Da für die Entwicklung von Nullcode keine Kenntnisse von Programmiersprachen erforderlich sind, steht die Softwareentwicklung einem breiteren Personenkreis offen, darunter auch Nicht-Entwicklern wie Designern, Produktmanagern und Geschäftsanalysten. Dies fördert einen kooperativen Entwicklungsprozess, der es verschiedenen Teammitgliedern ermöglicht, zum Design und zur Erstellung von Anwendungen beizutragen.

Anwendungsfälle der Zerocode-Entwicklung

Die Zerocode-Entwicklung kann in verschiedenen Branchen und Szenarien eingesetzt werden, da sie den Prozess der Anwendungsentwicklung rationalisieren kann. Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsfälle aufgeführt, in denen die Zerocode-Entwicklung einen erheblichen Mehrwert bieten kann:

Schnelles Prototyping: Die Zerocode-Entwicklung ist die ideale Wahl für die schnelle Erstellung und Prüfung von Prototypen. Unternehmen können mit minimalen Investitionen schnell Anwendungskonzepte erstellen und iterieren, so dass sie ihre Ideen effizienter validieren können, bevor sie erhebliche Ressourcen für eine umfassende Entwicklung bereitstellen.

App-Entwicklung für Nicht-Programmierer: Durch die minimalen Anforderungen an die Codierung ermöglicht die Zero-Code-Entwicklung auch Nicht-Entwicklern die Beteiligung an der Erstellung von Softwarelösungen. Dies ermöglicht es technisch nicht versierten Unternehmern oder Kleinunternehmern, ihre eigenen Anwendungen zu entwickeln, ohne auf externe Softwareagenturen angewiesen zu sein, wodurch Kosten und Abhängigkeiten reduziert werden.

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben: Die Zerocode-Entwicklung kann zur Automatisierung sich wiederholender, zeitaufwändiger Aufgaben genutzt werden, wodurch Mitarbeiter für höherwertige Tätigkeiten frei werden. So können Unternehmen beispielsweise mithilfe von Zerocode-Entwicklungstools Anwendungen erstellen, die die Erfassung, Umwandlung und Darstellung von Daten aus verschiedenen Quellen automatisieren, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert und die betriebliche Effizienz gesteigert wird.

Integration von mehreren Anwendungen oder Datenquellen: Zerocode-Entwicklungsplattformen können die nahtlose Integration zwischen unterschiedlichen Anwendungen und Datenquellen erleichtern. Durch vorgefertigte Konnektoren und API-Integrationsfunktionen ermöglichen diese Plattformen den Entwicklern eine schnelle und einfache Integration verschiedener Systeme, was einen reibungsloseren Datenfluss und eine bessere Kommunikation im gesamten Unternehmen ermöglicht.

Beste No-code/Low-code Entwicklungswerkzeuge

Mehrere Tools und Plattformen erleichtern die Zero-Code- und No-Code-Entwicklung (low-code) und ermöglichen es Entwicklern und Unternehmen, Anwendungen mit minimaler oder gar keiner Codierung zu erstellen, zu entwerfen und bereitzustellen. Hier sind einige der besten Zero-Code-Entwicklungstools auf dem Markt:

AppMaster .io: Als leistungsstarke No-Code-Plattform erleichtert AppMaster die rationalisierte Anwendungsentwicklung für Backend-, Web- und mobile Anwendungen. Mit seiner visuellen Datenmodellierungsumgebung, dem Geschäftsprozessdesigner und den drag-and-drop UI-Funktionen bietet AppMaster.io eine umfassende Lösung, um die Ziele der Null-Code-Entwicklung voranzutreiben. Darüber hinaus eignet sich AppMaster.io aufgrund seiner Fähigkeit, Quellcode zu generieren und Binärdateien zu liefern, für das Hosting von Anwendungen vor Ort und erfüllt damit verschiedene Geschäftsanforderungen und Anwendungsfälle.

Bubble Bubble ist ein beliebter no-code Web-App-Builder, der die Erstellung von Anwendungen ohne Kenntnisse von Programmiersprachen ermöglicht. Er bietet eine intuitive Oberfläche, vorgefertigte Vorlagen und eine breite Palette von Plugins und Integrationsmöglichkeiten, wodurch er sich für verschiedene Anwendungsentwicklungsszenarien eignet. drag-and-drop

OutSystems OutSystems ist eine Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungskomponenten schnell und mit minimalem Programmieraufwand zu entwerfen, zu erstellen und einzusetzen. Die visuelle Umgebung, die intuitive Benutzeroberfläche und die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten machen sie zur idealen Wahl sowohl für erfahrene Entwickler als auch für technisch nicht versierte Benutzer. low-code

Mendix : Als leistungsstarke Plattform low-code ermöglicht Mendix Entwicklern die Erstellung von Anwendungen durch einen modellgesteuerten Entwicklungsansatz. Mit Funktionen wie einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE), wiederverwendbaren Anwendungskomponenten und umfassenden Tools für die Zusammenarbeit bietet Mendix eine gut abgerundete Lösung für die schnelle Bereitstellung von Anwendungen.

Auch wenn jedes dieser Tools auf unterschiedliche Entwicklungsanforderungen zugeschnitten ist, bleibt das Ziel dasselbe: die Notwendigkeit der Codierung zu minimieren oder zu eliminieren und den Prozess der Anwendungsentwicklung zu rationalisieren. Dadurch wird die Leistung der Null-Code-Entwicklung zugänglicher und verbreiteter und ermöglicht es Unternehmen, Anwendungen schneller und effizienter als je zuvor zu erstellen und einzusetzen.

AppMasterDie Rolle von .io im Zerocode-Ökosystem

AppMaster.io spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Prinzipien der Zerocode-Entwicklung, indem es eine umfassende Plattform ( no-code) für das Design und die Bereitstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen ohne das Schreiben von Code bereitstellt. Die Plattform wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seither mehr als 60.000 Nutzer (Stand: April 2023) gewonnen. Der Erfolg von AppMaster.io ist auf den benutzerfreundlichen Prozess der Anwendungsentwicklung zurückzuführen. Mit der visuellen Schnittstelle drag-and-drop können die Nutzer einfach UI-Komponenten, Datenmodelle und Geschäftslogik erstellen.

AppMaster.io generiert auch REST API und WSS endpoints für Anwendungen und gewährleistet so eine nahtlose Integration über verschiedene Plattformen hinweg. Darüber hinaus unterstützt AppMaster.io die PostgreSQL-kompatible Datenbank als primäre Datenbank und ist damit vielseitig und für eine Vielzahl von Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfällen geeignet. Die Plattform ist auch in der Lage, mehrere Backend-Microservices zu handhaben, automatisch Swagger (OpenAPI)-Dokumentation und Skripte für die Migration von Datenbankschemata für jedes Projekt zu generieren und gleichzeitig technische Schulden in Schach zu halten.

Durch das Angebot verschiedener Abonnementpläne für unterschiedliche Kundenbedürfnisse ermöglicht AppMaster.io Unternehmen, Unternehmern und sogar Nicht-Programmierern, von den Vorteilen der Null-Code-Entwicklung zu profitieren. Die Plattform hat auch die Anerkennung von G2 als High Performer und Momentum Leader in No-code Development Platforms erhalten.

Die Zukunft der Zerocode-Entwicklung

Da die Nachfrage nach einer schnelleren und einfacheren Softwareentwicklung weiter steigt, wird erwartet, dass die Einführung der Nullcode-Entwicklung schnell zunimmt. Die Zukunft der Zerocode-Entwicklung wird wahrscheinlich die folgenden Trends aufweisen:

Stärkere Verbreitung in allen Branchen: Immer mehr Unternehmen in verschiedenen Branchen werden das Potenzial der Null-Code-Entwicklung erkennen und sie nutzen, um benutzerdefinierte Anwendungen einfach zu erstellen und einzusetzen.

Integration von neuen Technologien: Zerocode-Entwicklungsplattformen werden weiterhin aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und das Internet der Dinge (IoT) erforschen und integrieren, wodurch es für Unternehmen einfacher wird, innovative Funktionen in ihre Anwendungen zu integrieren.

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Nicht-Entwicklern: Die Zerocode-Entwicklung fördert eine integrativere Umgebung, in der Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten und zum Anwendungsentwicklungsprozess beitragen können. Dadurch können sich mehr Personen, Abteilungen und Unternehmen aktiv an Softwareentwicklungsinitiativen beteiligen.

Verstärkter Fokus auf Sicherheit und Optimierung: Mit der zunehmenden Verbreitung der Nullcode-Entwicklung werden Plattformanbieter wie AppMaster .io weiterhin in die Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen und Leistungsoptimierungstechniken investieren, um sicherzustellen, dass die mit ihren Systemen erstellten Anwendungen sicher und effizient sind.

Die Zukunft der Zero-Code-Entwicklung ist vielversprechend und hat das Potenzial, die traditionelle Softwareentwicklung zu verändern. Plattformen wie AppMaster.io sind führend bei der Förderung der Übernahme von Null-Code-Prinzipien, so dass mehr Organisationen und Einzelpersonen die Vorteile dieses bahnbrechenden Ansatzes für Anwendungsdesign und -entwicklung nutzen können.