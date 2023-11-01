"Wiki" هي أداة تعاون شائعة الاستخدام في مجال تطوير البرمجيات والمجالات الأخرى كثيفة المعرفة. المصطلح نفسه مأخوذ من كلمة هاواي "Wikiwiki"، والتي تعني سريع أو سريع. تعمل Wiki بمثابة مستودع للمعرفة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء المحتوى وتحريره وتنظيمه بشكل جماعي، مما يؤدي إلى التوثيق السريع للمعلومات ونشرها. في جوهرها، تسهل Wiki التحرير التعاوني واتخاذ القرار بين أصحاب المصلحة المتنوعين، مما يجعلها رصيدًا لا يقدر بثمن في العالم الحديث لممارسات برمجيات Agile التي تقدر بشدة التواصل الفعال والشفافية والتعاون بين أعضاء الفريق.

اكتسبت الويكي اعترافًا واسع النطاق بعد إنشاء ويكيبيديا، الموسوعة القائمة على الويب والتي تضم الآن ملايين المقالات بالعديد من اللغات. القوة الدافعة وراء نجاحها الهائل هي بنية إدارة المحتوى التعاونية، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى وتحريره باستخدام لغة ترميزية بسيطة أو محرر WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه). بفضل هذا النظام البديهي، تظل عتبة المساهمة في الويكي منخفضة، مما يدعو إلى مشاركة واسعة بين أصحاب المصلحة الذين يعتزم خدمتهم في أي سياق معين.

نظرا لأهمية التواصل والتعاون الفعال في مشاريع تطوير البرمجيات، فمن الطبيعي أن تصبح الويكي عنصرا أساسيا في مجموعة أدوات المطورين. في سياق أدوات التعاون، يخدم Wiki عدة أغراض، مثل:

توثيق متطلبات المشروع ومواصفاته والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

تبادل المعرفة التقنية وأفضل الممارسات والتحديات التي نواجهها بشكل شائع بالإضافة إلى الحلول الخاصة بها.

إنشاء منصة لتسهيل المناقشات وصنع القرار فيما يتعلق بجوانب المشروع المختلفة، مثل مراجعات التصميم، والتخطيط السريع، والاستعراضات الاسترجاعية.

العمل كمركز مركزي لتخزين ملاحظات الاجتماع وتحديثات التقدم والمعلومات الأخرى المتعلقة بالفريق، مما يضمن بقاء أصحاب المصلحة على اطلاع ومواءمة طوال دورة حياة المشروع.

عندما يتعلق الأمر باختيار موقع ويكي محدد لمشروع تطوير برمجيات، هناك العديد من الخيارات، سواء مفتوحة المصدر أو تجارية. تشمل الخيارات الشائعة مفتوحة المصدر MediaWiki وDokuWiki وTikiWiki، في حين تشمل البدائل التجارية Atlassian Confluence وMicrosoft SharePoint وNotion وغيرها. يعتمد الاختيار المناسب في المقام الأول على الاحتياجات والقيود المحددة للمشروع المطروح.

يتم تعزيز اعتماد Wiki بشكل كبير من خلال دمجه مع أدوات التعاون الأخرى، مثل أنظمة تتبع المشكلات (على سبيل المثال، Jira وTrello وAsana)، وأنظمة التحكم في الإصدار (على سبيل المثال، Git وSVN)، والتكامل المستمر/النشر المستمر (CI) /CD) خطوط الأنابيب، من أجل توفير نظرة عامة سلسة وشاملة لأنشطة المشروع الجارية. يصبح هذا مهمًا بشكل خاص في حالة فرق تطوير البرامج الموزعة التي يعمل أعضاؤها عبر مناطق زمنية مختلفة، حيث يضمن بعد ذلك أن تكون حالة المشروع محدثة ويمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان.

AppMaster ، وهي منصة معروفة no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تستغل قوة Wikis في نظام التوثيق الخاص بها. تتيح المنصة للعملاء إنشاء تطبيقات متطورة ذات وظائف خلفية قوية وواجهات مستخدم ويب تفاعلية وعناصر تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بأقصى قدر من المرونة. ومن خلال الاستفادة من Wikis في وثائقها، تضمن AppMaster إمكانية وصول المستخدمين بسهولة إلى ثروة المعرفة وأفضل الممارسات المتعلقة بالمنصة، مما يسمح لهم بتحسين تجربة تطوير التطبيقات الخاصة بهم. تم تصميم موقع Wiki الخاص بـ AppMaster بشكل جيد، مع تصنيف واضح ووضع علامات على المحتوى، مما يجعل من السهل على المستخدمين العثور على المعلومات ذات الصلة. علاوة على ذلك، تشجع بنيتها التعاونية المستخدمين النهائيين على المساهمة بمعارفهم وخبراتهم وتجاربهم، مما يعزز الشعور بالمجتمع بين مستخدمي المنصة وبالتالي تعزيز التحسين المستمر في عرض المنتج.

في عصر الرقمنة السريعة، حيث أصبحت مشاريع تطوير البرمجيات معقدة بشكل متزايد وذات مخاطر عالية، يظل استخدام الأدوات التعاونية، مثل الويكي، أمرًا بالغ الأهمية لنجاح مثل هذه المساعي. سيكون من الحكمة أن تقوم المؤسسات بتسخير قوة ويكي في دورات حياة تطوير البرمجيات الخاصة بها لتعزيز التواصل السلس ونشر المعرفة والتعاون الفعال بين أعضاء الفريق، مما يؤدي في النهاية إلى تسليم المشاريع بشكل أكثر كفاءة وتحسين جودة البرامج.