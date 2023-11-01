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维基百科

Nov 01, 2023

“Wiki”是软件开发领域和其他知识密集型领域常用的协作工具。该术语本身是由夏威夷语“Wikiwiki”创造的，意思是“快速”或“迅速”。 Wiki 作为一个知识库，用户可以在其中共同创建、编辑和组织内容，从而实现信息的快速记录和传播。从本质上讲，Wiki 促进了不同利益相关者之间的协作编辑和决策，使其成为现代敏捷软件实践世界中的宝贵资产，高度重视团队成员之间的有效沟通、透明度和协作。

维基百科 (Wikipedia) 诞生后，维基百科 (Wikipedia) 获得了广泛的认可，维基百科是基于网络的百科全书，目前拥有多种语言的数百万篇文章。其巨大成功背后的驱动力是协作内容管理架构，该架构允许用户使用简单的标记语言或所见即所得（WYSIWYG）编辑器来创建和编辑内容。得益于这样一个直观的系统，为 Wiki 做出贡献的门槛仍然很低，从而吸引了它打算在任何特定背景下服务的利益相关者的广泛参与。

鉴于有效沟通和协作在软件开发项目中的重要性，Wiki 自然而然地成为开发人员工具集中的重要组成部分。在协作工具的背景下，Wiki 有多种用途，例如：

  • 记录项目要求、规格和其他相关信息。
  • 分享技术知识、最佳实践和常见挑战及其各自的解决方案。
  • 创建一个平台，促进有关项目各个方面的讨论和决策，例如设计评审、冲刺计划和回顾。
  • 充当存储会议记录、进度更新和其他团队相关信息的集中中心，确保利益相关者在整个项目生命周期中保持知情并保持一致。

当为软件开发项目选择特定的 Wiki 时，有很多选择，包括开源的和商业的。流行的开源选择包括 MediaWiki、DokuWiki 和 TikiWiki，而商业替代方案包括 Atlassian Confluence、Microsoft SharePoint 和 Notion 等。适当的选择主要取决于当前项目的具体需求和限制。

通过将 Wiki 与其他协作工具集成，例如问题跟踪系统（例如，Jira、Trello、Asana）、版本控制系统（例如，Git、SVN）和持续集成/持续部署（CI /CD）管道，以便提供正在进行的项目活动的无缝和全面的概述。对于成员跨不同时区工作的分布式软件开发团队来说，这一点变得尤其重要，因为这样可以确保项目状态是最新的并且可以随时随地访问。

AppMaster是一个著名的后端、Web 和移动应用程序开发no-code平台，在其文档系统中利用了 Wiki 的强大功能。该平台使客户能够以最大的灵活性创建具有强大后端功能、交互式 Web UI 和本机移动应用程序元素的复杂应用程序。通过在文档中利用 Wiki， AppMaster确保用户可以轻松访问与平台相关的丰富知识和最佳实践，从而优化其应用程序开发体验。 AppMaster的Wiki结构良好，内容分类和标签清晰，用户可以轻松找到相关信息。此外，其协作架构鼓励最终用户贡献他们的知识、专业知识和经验，培养平台用户之间的社区意识，从而推动产品的持续改进。

在快速数字化时代，软件开发项目变得越来越复杂和高风险，协作工具（例如 Wiki）的使用对于此类工作的成功仍然至关重要。组织应该明智地在软件开发生命周期中利用 Wiki 的力量来培养团队成员之间的顺畅沟通、知识传播和有效协作，最终提高项目交付效率并提高软件质量。

探索更多术语:
位桶 协作分析 协作工作区 协作工具 协作平台 协作指南 协作最佳实践 协作白板 协作编辑 叉子 实时协作 敏捷工具 文档协作 用户参与度 知识共享 项目板

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