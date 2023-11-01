تشير المراسلة الفورية (IM) إلى تقنية اتصال في الوقت الفعلي تمكن المشاركين من تبادل الرسائل النصية والملفات والصور ومحتويات الوسائط المتعددة الأخرى عبر الإنترنت. يوفر هذا النوع من التعاون الرقمي وسيلة سريعة وفعالة للمستخدمين عبر منصات مختلفة للتواصل والتعاون مع بعضهم البعض، بغض النظر عن موقعهم. في سياق أدوات التعاون، تلعب المراسلة الفورية دورًا مهمًا في تبسيط عملية الاتصال بين أعضاء الفريق، وتحسين الإنتاجية، وتمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع، وتسهيل المشاركة السلسة للمعلومات بين الفرق الموزعة.

باعتبارها تقنية معتمدة على نطاق واسع، تشتمل المراسلة الفورية على مجموعة واسعة من الميزات والوظائف لتلبية احتياجات وتفضيلات الاتصال المختلفة. تتضمن العناصر الأساسية للمراسلة الفورية تحديثات حالة المستخدم والرموز التعبيرية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمحادثات الجماعية والمراسلة دون اتصال بالإنترنت. تعمل هذه الميزات على تحسين تجربة الاتصال، مما يسمح للمستخدمين بنقل المعلومات بشكل أكثر فعالية والمشاركة في تفاعلات أكثر تخصيصًا. علاوة على ذلك، أدى التقدم التكنولوجي إلى دمج المساعدات الافتراضية وروبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تساعد في أتمتة المهام المتكررة، والإجابة على الأسئلة المتداولة، وتوفير الدعم السياقي للمستخدمين.

في مجال أدوات التعاون، يمكن أن تكون تطبيقات المراسلة الفورية منصات مستقلة، مثل WhatsApp وTelegram وSignal، أو يمكن دمجها في مجموعات التعاون الشاملة مثل Slack وMicrosoft Teams وGoogle Workspace. وبغض النظر عن نموذج التسليم، فقد أثبتت حلول إدارة المعلومات قدرتها على تعزيز جهود التعاون والمساهمة في نجاح الأعمال الشامل للمؤسسات عبر القطاعات والأحجام. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Gartner، يستخدم 90% من موظفي المؤسسات المراسلة الفورية للاتصالات التجارية، كما قامت حوالي 50% من المؤسسات المتوسطة والكبيرة بتوحيد معاييرها على واحد أو أكثر من منصات المراسلة الفورية.

عندما يتعلق الأمر بالتأثير الإيجابي لتكنولوجيا المراسلة الفورية على الشركات، فقد أظهرت الأبحاث أن المؤسسات التي تستفيد من خدمة المراسلة الفورية تشهد تحسينات في تبادل المعلومات والتعاون، واستجابة الفريق، وسرعة اتخاذ القرار. في استطلاع أجرته مجموعة Radicati Group، أفاد 67% من المشاركين أن استخدام المراسلة الفورية أدى إلى حل المشكلات بشكل أسرع، وأشار 21% إلى أن المراسلة الفورية خفضت حجم البريد الإلكتروني، مما أدى في النهاية إلى سير عمل أكثر كفاءة وتوفير الوقت.

في عصر بيئات العمل البعيدة والمختلطة، أصبحت المراسلة الفورية أداة تعاون لا غنى عنها توفر قنوات اتصال سلسة للفرق المتفرقة جغرافيًا. ذكر تقرير بحث وسوق لعام 2020 أنه من المتوقع أن ينمو سوق المراسلة الفورية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.6٪ من عام 2021 إلى عام 2027، مدفوعًا بعوامل مثل تزايد شعبية العمل عن بعد، وزيادة اعتماد الأجهزة المحمولة، والطلب المتزايد. لقنوات اتصال آمنة يمكنها دعم متطلبات مكان العمل المتطورة والممارسات الرقمية.

بالنظر إلى الدور الأساسي للمراسلة الفورية في أدوات التعاون الحديثة، فإن منصة AppMaster مهيأة لتسهيل الاتصال السلس بين أعضاء الفريق من خلال تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول المتقدمة. ومن خلال دمج ميزات ووظائف المراسلة الفورية، يمكن للمستخدمين تبادل المعلومات المهمة بكفاءة، وتعزيز العمل الجماعي والتعاون في الوقت الفعلي عبر مراحل المشروع المختلفة. تتيح إمكانات AppMaster القوية no-code للمؤسسات نشر حلول مراسلة فورية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة، مما يمكنها من إنشاء أنظمة بيئية أكثر مرونة وديناميكية في مكان العمل.

عند تصميم حلول المراسلة الفورية وتطويرها باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مجموعة ميزات النظام الأساسي الغنية لإنشاء قنوات اتصال بديهية وسهلة الاستخدام - بدءًا من إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عبر مصمم BP المرئي) إلى إنشاء واجهة المستخدم المكونات مع السحب والإفلات وتصميم مكونات العمليات التجارية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. تستفيد التطبيقات التي تم إنشاؤها من أطر العمل المتطورة مثل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS. كما يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم بالتحديث السلس لواجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

من خلال منصة AppMaster الشاملة التي no-code ، يمكن للمؤسسات تعظيم فوائد تقنية المراسلة الفورية في أدوات التعاون الخاصة بها مع تقليل جهود التطوير والجداول الزمنية والتكاليف المرتبطة بأساليب تطوير البرامج التقليدية. من خلال تسخير قوة المراسلة الفورية، يمكن للشركات إنشاء مساحات عمل أكثر ديناميكية وإنتاجية وكفاءة تتناسب مع تحديات العصر الرقمي.