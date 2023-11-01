أتمتة سير العمل، في سياق أدوات التعاون، هي عملية استخدام تطبيقات وأنظمة البرمجيات لتبسيط وأتمتة وتحسين العمليات والمهام التجارية الروتينية لتحسين الإنتاجية والكفاءة والدقة والمرونة. ويتم ذلك من خلال دمج التطبيقات والأدوات والتقنيات المختلفة لتنسيق وتنسيق وإدارة المهام وتدفقات البيانات ونقاط القرار.

أحد العناصر الحاسمة في تحقيق أتمتة ناجحة لسير العمل هو استخدام الأنظمة الأساسية no-code أو low-code مثل AppMaster التي تمكن المستخدمين غير التقنيين من تصميم التطبيقات وإنشائها ونشرها دون الحاجة إلى معرفة معقدة بالبرمجة أو البرمجة. توفر هذه الأنظمة الأساسية بيئات مرئية ووظائف drag-and-drop وأدوات وقوالب تم تكوينها مسبقًا لدعم التطوير السريع للتطبيقات واختبارها ونشرها.

من خلال أتمتة سير العمل، يمكن للمؤسسات تقليل المهام اليدوية والمستهلكة للوقت والمعرضة للأخطاء بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين والسماح للفرق بالتركيز على الأنشطة الإستراتيجية ذات القيمة الأعلى. من خلال ربط العمليات والتطبيقات بسلاسة، تساعد أتمتة سير العمل على كسر الصوامع بين الأقسام وتعزيز التعاون المعزز، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في بيئات الأعمال الحديثة والمرنة.

وفقاً لدراسة أجرتها شركة ماكينزي، فإن الأتمتة لديها القدرة على تعزيز الإنتاجية بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 20%. علاوة على ذلك، في استطلاع أجرته Globalscape، أفاد 88% من المستخدمين بزيادة الكفاءة بسبب أتمتة العمليات، بينما شهد 69% تحسنًا في رضا الموظفين.

يمكن أن تغطي أتمتة سير العمل نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام والتطبيقات، مثل إدارة المشاريع، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وغيرها الكثير. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة لأتمتة سير العمل ضمن هذه السياقات ما يلي:

أتمتة عمليات الموافقة على المستندات أو النفقات أو أوامر الشراء

تبسيط عمليات تأهيل الموظفين وإخراجهم من الخدمة

تنسيق المشاريع متعددة الإدارات وتخصيص الموارد

مزامنة البيانات بين الأنظمة المختلفة مثل المحاسبة وإدارة علاقات العملاء

إنشاء وتتبع المهام والواجبات والمواعيد النهائية في أدوات إدارة المشاريع

إنشاء وتوزيع التقارير ولوحات المعلومات والإشعارات

لتنفيذ أتمتة فعالة لسير العمل، تحتاج المؤسسات إلى تحديد عملياتها الحالية ورسم خريطة لها، وتحديد الاختناقات وأوجه القصور ونقاط الضعف، ثم استخدام أدوات وتقنيات التشغيل الآلي لإعادة تصميم سير العمل وتحسينه. قد يتضمن ذلك دمج أنظمة وتطبيقات ومصادر بيانات متعددة في بيئة متماسكة ومبسطة ومرنة تدعم الأتمتة والتعاون ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي.

أحد الجوانب الحاسمة لأتمتة سير العمل الناجحة هو توفير الأمان وقابلية التوسع والموثوقية. يضمن AppMaster ، باعتباره منصة no-code ، تلبية هذه الصفات من خلال إنشاء تطبيقات خلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose. لنظام التشغيل Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. توفر هذه التقنيات الأساس لبناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وآمنة يمكنها تلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف الشركات والصناعات.

علاوة على ذلك، فإن نهج AppMaster في إنشاء التطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المتطلبات يزيل الديون الفنية، مما يضمن بقاء التطبيقات محدثة وفعالة وقابلة للصيانة بمرور الوقت. وهذا مهم بشكل خاص في عصر تحتاج فيه الشركات إلى أن تكون مرنة ومستجيبة لظروف السوق المتغيرة باستمرار وطلبات العملاء.

في الختام، فإن أتمتة سير العمل، المدعومة بمنصات مبتكرة ويمكن الوصول إليها مثل AppMaster ، تمكن المؤسسات من تعزيز الكفاءة والإنتاجية والتعاون من خلال أتمتة العمليات والمهام الروتينية، وتحسين تدفقات البيانات والمعلومات، وتبسيط عملية صنع القرار. بفضل مجموعته الشاملة من الميزات والأدوات والتقنيات، يعمل AppMaster على تمكين الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة، من إنشاء ونشر تطبيقات مخصصة وقابلة للتطوير وآمنة تتيح التشغيل الآلي الفعال لسير العمل ودفع التحول الرقمي.