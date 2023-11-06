في سياق عناصر واجهة المستخدم (UI)، تعد الورقة السفلية مكونًا يشبه اللوحة في واجهة المستخدم، حيث ينزلق لأعلى من أسفل الشاشة، ويغطي الواجهة الحالية، للكشف عن محتوى أو إجراءات إضافية دون التنقل بعيدًا عن العرض الحالي. فهو يوفر وسيلة بديلة للتفاعل مع التطبيق، ويقدم إجراءات قابلة للتكيف ومحددة السياق، مما يقلل الحاجة إلى القوائم ومربعات الحوار. تحظى الأوراق السفلية بشعبية خاصة في تطبيقات الهاتف المحمول نظرًا لتوافقها مع التنقل القائم على الإيماءات وقدرتها على استيعاب أحجام الشاشة المتنوعة ونسب العرض إلى الارتفاع.

هناك نوعان أساسيان من الأوراق السفلية: مشروطة ومستمرة. تظهر الأوراق السفلية المشروطة عادةً عند تشغيلها بإجراء مستخدم محدد، مثل النقر فوق زر أو تحديد خيار، ويمكن للمستخدم رفضها، إما عن طريق التمرير لأسفل، أو النقر خارج منطقة الورقة السفلية، أو الضغط على زر الرجوع. وهي بمثابة واجهة مؤقتة ومحددة السياق لإجراءات أو اختيارات بسيطة، مثل مشاركة المحتوى أو الاختيار من قائمة الخيارات. تُستخدم الأوراق السفلية المشروطة بشكل شائع في تطبيقات الهاتف المحمول لتوفير خيارات إضافية للمستخدم دون مغادرة الشاشة الحالية، مما يحافظ على تجربة مستخدم سلسة.

في المقابل، تظل الأوراق السفلية الثابتة مرئية على الشاشة وتشكل جزءًا لا يتجزأ من واجهة التطبيق الرئيسية. وهي تعرض المعلومات ذات الصلة والمحدثة باستمرار أو تعرض وظائف التطبيق الرئيسية، مما يسمح بالتكامل السلس بين المحتوى المعروض في الورقة السفلية وبقية التطبيق. يمكن أيضًا للمستخدم توسيع الأوراق السفلية الثابتة أو طيها، إما من خلال إيماءات النقر أو التمرير، للكشف عن قدر أكبر أو أقل من المحتوى الأساسي. يعد هذا التفاعل مفيدًا في الحالات التي تكون فيها مساحة الشاشة محدودة، أو عندما تكون وظائف معينة ذات صلة فقط في لحظات معينة من تفاعل المستخدم.

تتبع الأوراق السفلية المصممة جيدًا إرشادات ومبادئ التصميم متعدد الأبعاد، وهي لغة تصميم طورتها Google لتوفير تجربة مستخدم موحدة عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. يشتمل التصميم متعدد الأبعاد على العمق والحركة والتفاعلات سريعة الاستجابة لإنشاء تجربة ملموسة وجذابة بصريًا. عند تنفيذ Bottom Sheets ضمن النظام الأساسي AppMaster ، يجب على المطورين الالتزام بمبادئ التصميم هذه للحفاظ على الشكل والمظهر المتسقين وتجربة المستخدم البديهية.

يتضمن تطوير الأوراق السفلية في AppMaster استخدام أدوات drag-and-drop البديهية لإنشاء التخطيط، بالإضافة إلى تكوين مكونات واجهة المستخدم والعناصر المرئية، مثل الطباعة والأيقونات والألوان، لتخصيص مظهر الورقة السفلية إلى النتيجة المرجوة. لمزيد من التخصيص المتقدم، يتيح نظام AppMaster للمستخدمين تحديد سلوك الورقة السفلية باستخدام مصممي عمليات الأعمال المرئية (BP) لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يضمن استجابة الورقة السفلية بشكل مناسب لإدخال المستخدم وتقديم الوظيفة المطلوبة.

عند تنفيذها بشكل فعال، يمكن للورقة السفلية تحسين تجربة المستخدم الشاملة من خلال توفير وسيلة تفاعل أكثر بساطة ومرونة وذات صلة بالسياق مع التطبيق. من خلال النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للشركات والمطورين الوصول إلى مجموعة قوية من الأدوات لتصميم واختبار ونشر Bottom Sheets المذهلة والوظيفية بسرعة وكفاءة كجزء من تطبيقات الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية الخاصة بهم. وهذا بدوره يؤدي إلى تسريع عملية التطوير، وتقليل الديون الفنية، وخفض تكاليف المشروع الإجمالية، مما يجعل العملية ليس أكثر قابلية للإدارة فحسب، بل أيضًا أكثر سهولة في الوصول إلى نطاق أوسع من المستخدمين.

في الختام، تعد الأوراق السفلية عناصر واجهة مستخدم متعددة الاستخدامات توفر إضافة قيمة إلى ترسانة الأدوات والمكونات المتاحة للمطورين والشركات عند تصميم التطبيقات وإنشائها. وهي توفر وسائل تفاعل سهلة الوصول ومدركة للسياق وقابلة للتكيف، مما يسمح بواجهات أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام، خاصة في تطبيقات الهاتف المحمول ذات حجم الشاشة المحدود. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster واتباع إرشادات تصميم المواد، يمكن للمصممين والمطورين إنشاء أوراق سفلية عالية الأداء وجذابة بصريًا تعمل على تحسين تجربة المستخدم الشاملة وتساهم في نجاح منتجاتهم الرقمية.