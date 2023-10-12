في سياق عناصر واجهة المستخدم (UI)، يشير Multiselect إلى مكون واجهة المستخدم التفاعلي الذي يسمح للمستخدمين باختيار عناصر متعددة من قائمة الخيارات المتاحة. يلعب هذا العنصر متعدد الاستخدامات دورًا حاسمًا في تعزيز سهولة استخدام التطبيق ومرونته وكفاءته من خلال تلبية متطلبات وتفضيلات المستخدم المتنوعة. توجد مكونات Multiselect عادةً في النماذج وجداول البيانات ولوحات التصفية، وتأتي في أنماط مختلفة، بدءًا من مربعات الاختيار والقوائم المنسدلة متعددة التحديد إلى التحديدات المستندة إلى العلامات الأكثر جاذبية من الناحية المرئية.

عند مقارنتها بأنواع الإدخال ذات التحديد الفردي، مثل أزرار الاختيار والقوائم المنسدلة ذات التحديد الفردي، توفر مكونات Multiselect وسيلة أكثر شمولاً وكفاءة للتعامل مع التحديدات المتعددة. فهي تمكن المستخدمين من إدخال قيم متعددة بسرعة، مما يلغي الحاجة إلى تكرار عملية التحديد عدة مرات عند تعيين قيم متعددة. مع الأخذ في الاعتبار أن النماذج تمثل حوالي 67% من عناصر التحكم الحيوية في واجهة المستخدم، يصبح عنصر التحديد المتعدد أمرًا لا غنى عنه، خاصة في التطبيقات التي تتعامل مع مجموعات كبيرة من الخيارات أو مهام التصفية المعقدة.

AppMaster ، عبارة عن منصة no-code ، تتميز على نطاق واسع بمكون Multiselect لتسهيل عملائها في إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية المذهلة والفعالة. وتتجلى قيمته في الانخفاض الكبير في وقت التطوير والتكلفة، فضلاً عن إلغاء الديون الفنية.

يعتمد نجاح مكون Multiselect في واجهة المستخدم بشكل أساسي على تنفيذه وتصميمه. ونتيجة لذلك، يصبح من الضروري الالتزام بأفضل الممارسات عند دمج عناصر التحديد المتعدد:

الوضوح: تأكد من سهولة تمييز عنصر واجهة المستخدم Multiselect وأنه ينقل الغرض منه بوضوح

تأكد من سهولة تمييز عنصر واجهة المستخدم Multiselect وأنه ينقل الغرض منه بوضوح الاتساق: حافظ على تصميم متسق في جميع أنحاء التطبيق لجميع مكونات التحديد المتعدد

حافظ على تصميم متسق في جميع أنحاء التطبيق لجميع مكونات التحديد المتعدد الاستجابة: يجب أن يعمل مكون التحديد المتعدد بسلاسة عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات

يجب أن يعمل مكون التحديد المتعدد بسلاسة عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات إمكانية الوصول: تأكد من إمكانية الوصول إلى مكون Multiselect لجميع المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الالتزام بإرشادات إمكانية الوصول المطلوبة

يمكن العثور على مثال عملي لمكون Multiselect في عنصر تحكم جدول بيانات AppMaster. توفر المنصة للمستخدمين القدرة على اختيار عناصر متعددة للإجراءات المجمعة، مثل الحذف أو التعديل، من خلال دمج مربعات الاختيار بجانب كل صف. ولهذا الغرض، يستفيد AppMaster من إطار عمل Vue3 وتقنيات JS/TS لإنشاء تطبيقات الويب.

إلى جانب جداول البيانات ونماذجها، تلعب مكونات Multiselect دورًا حيويًا في تحسين لوحات التصفية، والتي تعتبر ضرورية للتصور الفعال وتحليل البيانات. من خلال استخدام مكونات مرشح Multiselect، يتيح AppMaster للمستخدمين الحصول على النتائج المرجوة بشكل أكثر كفاءة والتنقل بين مجموعات البيانات الواسعة بسهولة. جنبا إلى جنب مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، يضمن النظام الأساسي الأداء الأمثل لمكون Multiselect في مختلف حالات الاستخدام ذات التحميل العالي وعلى مستوى المؤسسة، مما يدل على قابلية التوسع الرائعة.

جانب آخر جدير بالملاحظة في AppMaster هو قدرته على إنشاء كود المصدر في Go (golang) لتطبيقاته الخلفية وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب. علاوة على ذلك، يستخدم AppMaster أطر عمل تعتمد على الخادم، مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS، لتوفير حلول الهاتف المحمول. توفر هذه الأطر العديد من المزايا وتمهد الأساس للتنفيذ الفعال لمكونات الواجهة المهمة مثل عنصر التحديد المتعدد لمنصات مختلفة.

في الختام، فإن مكون Multiselect له أهمية قصوى في واجهة المستخدم لتطبيقات العصر الحديث. من خلال منح مستخدميه القدرة على اختيار خيارات متعددة في وقت واحد، يعمل عنصر واجهة المستخدم هذا على تبسيط إدخال البيانات، ويسهل التصفية الأكثر فعالية، ويعزز تجربة المستخدم. يستفيد AppMaster ، باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا no-code ، بشكل كامل من وظائف مكون Multiselect لتقديم تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية من الدرجة الأولى التي تستجيب لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام وبالالتزام بإرشادات إمكانية الوصول المهمة.