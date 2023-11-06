在用户界面 (UI) 元素的上下文中，底部工作表是类似面板的 UI 组件，它从屏幕底部向上滑动，覆盖现有界面，以显示其他内容或操作，而无需离开当前视图。它提供了另一种与应用程序交互的方式，提供自适应和特定于上下文的操作，减少对菜单和对话框的需求。底表在移动应用程序中特别受欢迎，因为它们与基于手势的导航兼容，并且能够适应不同的屏幕尺寸和纵横比。

底表有两种主要类型：模态和持久。模态底部工作表通常在由特定用户操作（例如单击按钮或选择选项）触发时出现，并且可以由用户通过向下滑动、点击底部工作表区域外部或按后退按钮来关闭。它们充当临时的、特定于上下文的界面，用于执行简单的操作或选择，例如共享内容或从选项列表中进行选择。模态底部表单通常用于移动应用程序，以在不离开当前屏幕的情况下提供额外的用户选项，从而保持流畅的用户体验。

相比之下，持久底部工作表在屏幕上仍然可见，并且是主应用程序界面的一个组成部分。它们展示相关的、不断更新的信息或公开关键的应用程序功能，从而允许底部表中显示的内容与应用程序的其余部分之间的无缝集成。用户还可以通过点击或滑动手势来展开或折叠持久底部工作表，以显示更多或更少的底层内容。在屏幕空间有限或某些功能仅在用户交互的特定时刻相关的情况下，这种交互性非常有用。

精心设计的底表遵循 Material Design 的指导原则和原则，Material Design 是 Google 开发的一种设计语言，旨在跨设备和平台提供统一的用户体验。 Material Design 融合了深度、运动和响应式交互，创造出触觉和视觉上吸引人的体验。在AppMaster平台内实施 Bottom Sheets 时，开发人员应遵守这些设计原则，以保持一致的外观和感觉以及直观的用户体验。

在AppMaster中开发底部工作表涉及使用直观的drag-and-drop工具来创建布局，以及UI组件和视觉元素（例如版式、图标和颜色）的配置，以定制底部工作表的外观达到想要的结果。对于更高级的定制， AppMaster平台使用户能够使用 Web 和移动应用程序的可视化业务流程 (BP) 设计器定义底表的行为，确保底表正确响应用户输入并提供所需的功能。

当有效实施时，底表可以通过提供更精简、灵活且与应用程序交互的上下文相关方式来增强整体用户体验。借助AppMaster no-code平台，企业和开发人员可以使用强大的工具套件来快速高效地设计、测试和部署具有视觉冲击力且功能强大的底部表，作为其 Web、移动或后端应用程序的一部分。这反过来又加速了开发过程，减少了技术债务，并降低了总体项目成本，使该过程不仅更易于管理，而且更容易为更广泛的用户所使用。

总之，底表是多功能的 UI 元素，为开发人员和企业在设计和构建应用程序时提供的工具和组件库提供了宝贵的补充。它们提供了一种可访问的、上下文感知的和自适应的交互方式，允许更高效和用户友好的界面，特别是在屏幕尺寸有限的移动应用程序中。通过利用AppMaster平台并遵循 Material Design 指南，设计人员和开发人员可以创建高性能且具有视觉吸引力的底表，从而增强整体用户体验并为其数字产品的成功做出贡献。