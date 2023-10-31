في مجال تصميم القالب وتطوير واجهة المستخدم (UI)، يشير "التنقل الثابت" إلى آلية التنقل التي تظل مرئية ويمكن للمستخدمين الوصول إليها أثناء التمرير عبر الصفحة. يتم تحقيق ذلك عن طريق "تثبيت" أو "تثبيت" شريط التنقل أو القائمة (المعروف أيضًا باسم الرأس) في الجزء العلوي، أو في بعض الأحيان على جوانب، إطار عرض المستخدم. الهدف الرئيسي من استخدام التنقل الثابت هو تحسين تجربة المستخدم الشاملة (UX) من خلال توفير وصول أسرع وأكثر ملاءمة إلى الأقسام الرئيسية لموقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول عبر جلسة التصفح بأكملها.

تكشف العديد من الدراسات والتحليلات عن فوائد تنفيذ التنقل الثابت في تصميم القالب. أجرت مجموعة Nielsen Norman (NNG)، وهي منظمة شهيرة للأبحاث والاستشارات في مجال تجربة المستخدم، أبحاثًا مكثفة في هذا المجال. وجدت NNG أن التنقل الثابت يؤدي إلى تنقل أسرع بنسبة 22%، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بين الأقسام بسرعة أكبر دون الحاجة إلى التمرير مرة أخرى إلى أعلى الصفحة. علاوة على ذلك، تم ربط هذه التقنية بزيادة رضا المستخدمين وتحسين معدلات التحويل، لأنها تبسط عملية التصفح وتمكن المستخدمين من التركيز على المحتوى بدلاً من التنقل. ومع ذلك، فمن الضروري تحقيق التوازن الأمثل بين الراحة والتطفل أثناء تصميم مكونات التنقل الثابتة، مما يضمن أنها لا تحجب أو تنتهك المحتوى العقاري القيم.

AppMaster ، عبارة عن منصة متقدمة no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تدرك أهمية التنقل السلس وتدمج إمكانات التنقل الثابتة في عروض القوالب الشاملة. كجزء من وظيفة تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop في النظام الأساسي، يمكن للمستخدمين إنشاء مكونات تنقل ثابتة مصممة لتندمج بسهولة مع المظهر العام للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مصممو عمليات أعمال التطبيقات (BP) لتطبيقات الويب والهاتف المحمول على تمكين العملاء من صياغة منطق عمل مخصص لكل مكون من مكونات واجهة المستخدم، وضبط تجربة التنقل لتلبية متطلبات وحالات استخدام محددة.

عند النظر في تنفيذ التنقل الثابت في تصميم القالب، من المهم فحص بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على تجربة المستخدم. يتضمن ذلك الاستجابة والأداء وإمكانية الوصول والتوافق عبر الأجهزة والمتصفحات ودقة الشاشة المختلفة. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين معالجة هذه المخاوف بشكل مريح من خلال الاستفادة من بيئة التطوير المرنة والقابلة للتكيف الخاصة بالمنصة. تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster إطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب وأطر العمل الحديثة التي تعتمد على الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS، وبالتالي ضمان التوافق الأمثل ومقاييس الأداء عبر الأنظمة الأساسية و الأجهزة.

علاوة على ذلك، فإن تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها مبنية على تقنيات قوية مثل Go (Golang) للواجهة الخلفية وقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كمصدر أساسي للبيانات. تعمل هذه التقنيات الحديثة والموثوقة على تشغيل التطبيقات لعرض قابلية تطوير مذهلة، مما يجعلها مناسبة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات الأحمال العالية. تعزز هذه الإمكانية أيضًا أهمية التنقل الثابت كعنصر تصميم أساسي يساهم في التشغيل السلس والسريع الاستجابة لمثل هذه التطبيقات، بغض النظر عن الحمل أو التعقيد.

تعمل منصة AppMaster الشاملة no-code على تبسيط عملية تطوير التطبيقات وتمكين المستخدمين من نشر التطبيقات من خلال التنقل المتماسك والسلس بكفاءة. إن الإنشاء السريع للتطبيقات، والذي يمكن أن يستغرق 30 ثانية فقط من تعديل المخطط إلى النشر، مقترنًا بإلغاء الديون الفنية، يسمح لعملاء AppMaster بإنشاء تطبيقات عالية الجودة بجزء صغير من التكلفة والوقت مقارنة بالطرق التقليدية. من خلال دمج مكونات التنقل الثابتة في التطبيقات، يمكن لمستخدمي AppMaster الاستفادة من تجربة المستخدم المحسنة وإمكانية الوصول المحسنة والأداء الفائق، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدم ومعدلات تحويل أقوى - مما يؤدي في النهاية إلى نجاح التطبيق.

في الختام، يعد التنقل الثابت مفهومًا تصميميًا قويًا وفعالًا يفيد بشكل كبير تجربة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول في تصميم القوالب. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster المتطورة التي no-code والالتزام بأفضل الممارسات في التصميم سريع الاستجابة وسهل الوصول، يمكن للمطورين دمج مكونات التنقل الثابتة بسلاسة في تطبيقاتهم التي لا تبدو جذابة بصريًا فحسب، بل تعمل أيضًا بشكل لا تشوبه شائبة عبر الأجهزة، المنصات والسيناريوهات.