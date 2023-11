Dans le domaine de la conception de modèles et du développement d'interfaces utilisateur (UI), « Sticky Navigation » fait référence à un mécanisme de navigation qui reste visible et accessible aux utilisateurs lorsqu'ils font défiler une page. Ceci est réalisé en « fixant » ou en « épinglant » la barre de navigation ou le menu (également appelé en-tête) en haut, ou parfois sur les côtés, de la fenêtre d'affichage de l'utilisateur. L'objectif principal de l'utilisation de la navigation persistante est d'améliorer l'expérience utilisateur globale (UX) en fournissant un accès plus rapide et plus pratique aux sections clés d'un site Web ou d'une application mobile tout au long de la session de navigation.

Plusieurs études et analyses révèlent les avantages de la mise en œuvre d'une navigation collante dans la conception d'un modèle. Le Nielsen Norman Group (NNG), une organisation renommée de recherche et de conseil en UX, a mené des recherches approfondies dans ce domaine. NNG a constaté que la navigation persistante conduit à une navigation 22 % plus rapide, car les utilisateurs peuvent se déplacer plus rapidement entre les sections sans avoir besoin de revenir en haut de la page. De plus, cette technique a été associée à une plus grande satisfaction des utilisateurs et à des taux de conversion améliorés, car elle rationalise le processus de navigation et permet aux utilisateurs de se concentrer sur le contenu plutôt que sur la navigation. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre optimal entre commodité et caractère intrusif lors de la conception de composants de navigation complexes, en veillant à ce qu'ils n'obscurcissent pas ou n'empiètent pas sur un contenu précieux.

AppMaster, une plate no-code pour le développement d'applications backend, Web et mobiles, comprend l'importance d'une navigation transparente et intègre des fonctionnalités de navigation fluide dans ses offres complètes de modèles. Dans le cadre de la fonctionnalité de conception d'interface utilisateur drag-and-drop plate-forme, les utilisateurs peuvent facilement créer des composants de navigation persistants adaptés pour se fondre parfaitement dans l'apparence globale de l'application. De plus, les concepteurs de processus métier d'application (BP) pour les applications Web et mobiles permettent aux clients de créer une logique métier personnalisée pour chaque composant de l'interface utilisateur, affinant ainsi l'expérience de navigation pour répondre à des exigences et des cas d'utilisation spécifiques.

Lorsque l’on envisage la mise en œuvre d’une navigation collante dans la conception d’un modèle, il est crucial d’examiner certains facteurs qui peuvent affecter l’UX. Ceux-ci incluent la réactivité, les performances, l’accessibilité et la compatibilité sur différents appareils, navigateurs et résolutions d’écran. Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent facilement répondre à ces préoccupations en tirant parti de l'environnement de développement flexible et adaptable de la plateforme. Les applications générées par AppMaster utilisent le framework Vue3 pour les applications Web et des frameworks de pointe pilotés par serveur basés sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android, ainsi que SwiftUI pour iOS, garantissant ainsi une compatibilité et des mesures de performances optimales entre les plateformes et dispositifs.

De plus, les applications générées par AppMaster sont construites sur des technologies robustes telles que Go (Golang) pour le backend et des bases de données compatibles Postgresql comme source de données principale. Ces technologies fiables et modernes permettent aux applications d'afficher une évolutivité incroyable, ce qui les rend adaptées aux cas d'utilisation en entreprise et à forte charge. Cette fonctionnalité renforce encore l'importance de la navigation collante en tant qu'élément de conception fondamental qui contribue au fonctionnement fluide et réactif de telles applications, quelle que soit la charge ou la complexité.

La plate no-code d' AppMaster rationalise le processus de développement d'applications et permet aux utilisateurs de déployer efficacement des applications avec une navigation cohérente et transparente. La génération rapide d'applications, qui peut prendre seulement 30 secondes entre la modification du plan et le déploiement, associée à l'élimination de la dette technique, permet aux clients AppMaster de créer des applications de haute qualité à une fraction du coût et du temps par rapport aux méthodes traditionnelles. En incorporant des composants de navigation persistants dans les applications, les utilisateurs AppMaster peuvent profiter d'une UX améliorée, d'une accessibilité améliorée et de performances supérieures, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des utilisateurs et des taux de conversion plus élevés, conduisant finalement au succès de l'application.

En conclusion, la navigation collante est un concept de conception puissant et efficace qui profite grandement à l'UX des applications Web et mobiles dans la conception de modèles. En tirant parti de la plate-forme no-code pointe d' AppMaster et en adhérant aux meilleures pratiques en matière de conception réactive et accessible, les développeurs peuvent intégrer de manière transparente des composants de navigation persistants dans leurs applications qui non seulement sont visuellement attrayants, mais fonctionnent également parfaitement sur tous les appareils, plates-formes et scénarios.