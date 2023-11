Nell'ambito della progettazione di modelli e dello sviluppo dell'interfaccia utente (UI), la "navigazione permanente" si riferisce a un meccanismo di navigazione che rimane visibile e accessibile agli utenti mentre scorrono una pagina. Ciò si ottiene "fissando" o "bloccando" la barra di navigazione o il menu (noto anche come intestazione) nella parte superiore, o occasionalmente ai lati, della finestra dell'utente. L'obiettivo principale dell'utilizzo della navigazione fissa è migliorare l'esperienza utente complessiva (UX) fornendo un accesso più rapido e conveniente alle sezioni chiave di un sito Web o di un'app mobile durante l'intera sessione di navigazione.

Numerosi studi e analisi rivelano i vantaggi derivanti dall'implementazione della navigazione fissa in un modello di progettazione. Il Nielsen Norman Group (NNG), una rinomata organizzazione di ricerca e consulenza UX, ha condotto ricerche approfondite in questo settore. NNG ha scoperto che la navigazione fissa porta a una navigazione più veloce del 22%, poiché gli utenti possono spostarsi tra le sezioni più rapidamente senza dover tornare all'inizio della pagina. Inoltre, questa tecnica è stata collegata a una maggiore soddisfazione degli utenti e a tassi di conversione migliori, poiché semplifica il processo di navigazione e consente agli utenti di concentrarsi sul contenuto piuttosto che sulla navigazione. Tuttavia, è essenziale trovare un equilibrio ottimale tra comodità e invadenza durante la progettazione di componenti di navigazione permanenti, assicurandosi che non oscurino o violino contenuti di valore.

AppMaster, una piattaforma avanzata no-code per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, comprende l'importanza di una navigazione senza interruzioni e integra funzionalità di navigazione fissa nelle sue offerte di modelli completi. Come parte della funzionalità di progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop della piattaforma, gli utenti possono creare facilmente componenti di navigazione permanenti su misura per integrarsi perfettamente con l'aspetto generale dell'applicazione. Inoltre, i progettisti di Application Business Process (BP) per applicazioni web e mobili consentono ai clienti di creare una logica di business personalizzata per ciascun componente dell'interfaccia utente, perfezionando l'esperienza di navigazione per soddisfare requisiti e casi d'uso specifici.

Quando si considera l'implementazione della navigazione fissa nella progettazione di un modello, è fondamentale esaminare alcuni fattori che possono influenzare la UX. Questi includono reattività, prestazioni, accessibilità e compatibilità tra diversi dispositivi, browser e risoluzioni dello schermo. Con AppMaster, gli utenti possono affrontare comodamente queste preoccupazioni sfruttando l'ambiente di sviluppo flessibile e adattabile della piattaforma. Le applicazioni generate da AppMaster utilizzano il framework Vue3 per applicazioni web e framework server-driven all'avanguardia basati su Kotlin e Jetpack Compose per Android, nonché SwiftUI per iOS, garantendo così compatibilità e parametri di prestazione ottimali su tutte le piattaforme e dispositivi.

Inoltre, le applicazioni generate da AppMaster si basano su tecnologie robuste come Go (Golang) per il backend e database compatibili con Postgresql come fonte dati primaria. Queste tecnologie affidabili e moderne consentono alle applicazioni di mostrare un'incredibile scalabilità, rendendole adatte a casi d'uso aziendali e ad alto carico. Questa funzionalità rafforza ulteriormente l'importanza della navigazione continua come elemento di progettazione fondamentale che contribuisce al funzionamento fluido e reattivo di tali applicazioni, indipendentemente dal carico o dalla complessità.

La piattaforma completa no-code di AppMaster semplifica il processo di sviluppo delle applicazioni e consente agli utenti di distribuire applicazioni con una navigazione coerente e senza soluzione di continuità in modo efficiente. La rapida generazione di applicazioni, che può richiedere fino a 30 secondi dalla modifica del progetto alla distribuzione, abbinata all'eliminazione del debito tecnico, consente ai clienti AppMaster di creare applicazioni di alta qualità a una frazione del costo e del tempo rispetto ai metodi tradizionali. Incorporando componenti di navigazione permanenti nelle applicazioni, gli utenti AppMaster possono trarre vantaggio dalla UX migliorata, dall'accessibilità migliorata e dalle prestazioni superiori, con conseguente maggiore soddisfazione dell'utente e tassi di conversione più elevati, che in definitiva portano al successo dell'applicazione.

In conclusione, la navigazione fissa è un concetto di design potente ed efficace che apporta grandi vantaggi alla UX delle applicazioni web e mobili nella progettazione dei modelli. Sfruttando la piattaforma no-code all'avanguardia di AppMaster e aderendo alle migliori pratiche di progettazione reattiva e accessibile, gli sviluppatori possono incorporare perfettamente componenti di navigazione permanenti nelle loro applicazioni che non solo hanno un aspetto visivamente accattivante ma funzionano anche perfettamente su tutti i dispositivi, piattaforme e scenari.