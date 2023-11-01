يعد التحكم في الإصدار، والمعروف أيضًا باسم التحكم في المصدر أو التحكم في المراجعة، مفهومًا وعملية حيوية في تطوير البرامج، وبالتالي، في السياق الأوسع لأدوات التعاون. ويشير إلى ممارسة تتبع وإدارة التعديلات التي تم إجراؤها على قواعد التعليمات البرمجية والأصول الرقمية وملفات المشاريع التعاونية الأخرى. ويتم ذلك في المقام الأول لضمان التنسيق الفعال والإنتاجية المثلى والتعليمات البرمجية التي يمكن صيانتها في فرق تطوير البرمجيات، مما يسمح للمطورين بالتنقل والعمل بشكل متزامن في المشاريع دون المساس بالجودة أو الأمان أو الاتساق. مع ظهور أدوات التعاون الحديثة، توسعت تطبيقات التحكم في الإصدار إلى ما هو أبعد من فرق تطوير البرامج التقليدية إلى حلول no-code low-code ، وهو ما يتمثل في منصة AppMaster.

في جوهره، الغرض الرئيسي من التحكم في الإصدار هو الاحتفاظ بسجل تاريخي لكل تغيير تم إجراؤه على مكونات المشروع. يؤدي كل تعديل مهم إلى "إصدار" أو "مراجعة" جديدة للمشروع. يتيح ذلك للمطورين تتبع أصول كل تغيير، وتتبع الأخطاء والأخطاء إلى مصدرها، والعودة بسهولة إلى الالتزامات أو دمجها عند الضرورة. في سياق أدوات التعاون، يعد التحكم في الإصدار بمثابة شبكة أمان مهمة من خلال منع فقدان البيانات، وتجنب التعارضات المحتملة، وضمان إمكانية التتبع عند العمل مع مشاريع معقدة وواسعة النطاق.

هناك نوعان رئيسيان من أنظمة التحكم في الإصدار: مركزي وموزع، ولكل منهما مزاياه وعيوبه المميزة.

نظام التحكم في الإصدار المركزي (CVCS): في نظام CVCS، يقوم مستودع مركزي واحد بتخزين السجل الكامل للتغييرات والمراجعات المقابلة لها. يتصل جميع أعضاء الفريق بهذا المحور المركزي للوصول إلى المشروع والعمل فيه. تتضمن أمثلة أنظمة التحكم في الإصدار المركزية Subversion (SVN) وPerforce. على الرغم من تسهيل الإدارة والأمن، إلا أن النظام المركزي يأتي أيضًا مع عيوب، بما في ذلك نقطة فشل واحدة، واحتمال توقف الخادم، وقدرات العمل المحدودة دون اتصال بالإنترنت.

نظام التحكم في الإصدار الموزع (DVCS): في DVCS، يحتفظ كل عضو في الفريق بنسخة محلية أو "نسخة" من مستودع المشروع بأكمله، بما في ذلك جميع المراجعات السابقة. يتم إجراء تغييرات على هذه المستودعات المحلية، وعند الانتهاء، يمكن مزامنتها مع المستودع الرئيسي، وبالتالي تسهيل التعاون الموزع. تتضمن أمثلة أنظمة التحكم في الإصدار الموزعة Git وMercurial وBazaar. تشمل المزايا الرئيسية للأنظمة الموزعة زيادة المرونة، وتحسين العمل دون اتصال بالإنترنت/SOHO، وتعزيز الأمان. ومع ذلك، تشمل العيوب المحتملة منحنى تعليمي أكثر حدة وتعقيدًا إضافيًا في إدارة التغييرات الواردة.

لغرض هذه المناقشة، سنركز على نظام التحكم في الإصدار الموزع الأكثر شيوعًا، Git، وكيفية ارتباطه بسياق منصة AppMaster.

Git هو نظام التحكم في الإصدار الرائد في صناعة تطوير البرمجيات، مع مجموعة متنوعة من الوظائف والميزات المتطورة التي تسهل إدارة المشاريع والتعاون بكفاءة. تضمن الطبيعة الموزعة لـ Git أداءً جيدًا عبر الفرق المتنوعة البعيدة ويمكنها التعامل مع المشاريع المعقدة بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعمه لتقنيات التفريع والدمج المتقدمة يضمن التكامل السلس مع عمل العديد من المطورين. والأهم من ذلك، أن Git يتكامل مع أدوات التعاون الشائعة مثل GitHub، وGitLab، وBitbucket، مما يسهل عملية إصدار الإصدارات، وتتبع المشكلات، ومراجعة التعليمات البرمجية، وخطوط أنابيب التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD).

عندما يتعلق الأمر بمنصة AppMaster ، تصبح فوائد التحكم في الإصدار واضحة تمامًا. كحل no-code ، يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال واجهة مرئية بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية. يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدر، حيث يوفر النظام الأساسي تلقائيًا الوثائق المناسبة والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. مع كل تغيير في مخطط المشروع، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، دائمًا من الصفر، وبالتالي التخلص من الديون الفنية.

يصبح التحكم في الإصدار جانبًا أساسيًا للحفاظ على مثل هذه البيئة، مما يضمن قدرة المصممين والمطورين وأصحاب المصلحة الآخرين على إدارة التكرارات المختلفة لمخططات التطبيقات ومخططات قاعدة البيانات والعمليات التجارية بكفاءة، مع الحفاظ على التاريخ الواضح والمساءلة والاتساق.

علاوة على ذلك، نظرًا للنهج الشامل لمنصة AppMaster ، يساعد التحكم في الإصدار في إدارة التعقيدات والتبعيات للواجهات الخلفية للخادم، ومواقع الويب، وبوابات العملاء، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية المرتبطة بطبيعتها بالمشروع. وهذا يضمن أن فوائد التحكم في الإصدار تمتد عبر دورة حياة التطبيق بأكملها، من البداية إلى الصيانة، ومن الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

باختصار، يلعب التحكم في الإصدار دورًا حاسمًا في تطوير وصيانة البرامج من حيث الجودة والأداء والتعاون. بالنسبة للأنظمة الأساسية الحديثة no-code مثل AppMaster ، تضمن أنظمة التحكم القوية في الإصدار، مثل Git، إدارة مثالية للمشروع وتعاونًا سلسًا من خلال تتبع التغييرات والحفاظ على سجل المشروع وحل النزاعات وتوفير سياق تاريخي لعملية التطوير. في النهاية، يساعد تنفيذ التحكم في الإصدار في أدوات التعاون في إنشاء والحفاظ على أساس قوي لتطوير برمجيات ناجحة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة في مشهد الصناعة التنافسي وسريع الخطى اليوم.