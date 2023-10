Dans le contexte des startups, le terme « Runway » fait référence au temps estimé dont dispose une entreprise avant de manquer de liquidités et de cesser ses activités, en supposant l'absence de financement ou de revenus supplémentaires. Pour les fondateurs de startups, étendre la piste est essentiel pour garantir suffisamment de temps pour le développement de produits, l'acquisition de clients et potentiellement des cycles de financement supplémentaires susceptibles d'améliorer les chances de succès de la startup. Dans cette définition, nous discuterons de l'importance de la piste dans le contexte des startups, de son calcul et de sa gestion, ainsi que du rôle que joue la plateforme AppMaster pour faciliter le développement de logiciels efficaces et rentables, augmentant ainsi la piste pour les entreprises en démarrage.

Le calcul de la piste est un aspect essentiel de la gestion financière de toute startup, car il donne un aperçu du taux de consommation de trésorerie de l'entreprise et de sa période de survie potentielle. Le burn rate est la vitesse à laquelle une entreprise consomme ses réserves de trésorerie, généralement exprimée sous forme de montant mensuel. Pour calculer avec précision la piste, une startup doit d'abord déterminer son taux de combustion, ce qui peut être accompli en analysant les états financiers et en soustrayant le total des dépenses mensuelles du revenu mensuel total. Une fois le taux d’épuisement calculé, la piste peut être trouvée en divisant le solde de trésorerie actuel de l’entreprise par le taux d’épuisement. Cela donnera le nombre de mois pendant lesquels la startup peut survivre avant d’épuiser ses réserves de liquidités.

Par exemple, une startup avec un solde de trésorerie de 1 000 000 $ et un taux d'épuisement de 100 000 $ par mois aura une période de 10 mois (1 000 000 $ / 100 000 $). En surveillant régulièrement la piste, les fondateurs de startups peuvent prendre des décisions éclairées et prendre des mesures proactives pour la maintenir et l’étendre. Cela peut impliquer de réduire les coûts, de rechercher des financements supplémentaires ou de trouver des moyens créatifs de générer des revenus.

S’il est important pour les startups d’être économes et de gérer efficacement leurs ressources, il est tout aussi important d’investir dans les bons outils et plateformes qui peuvent réduire considérablement le temps et les coûts associés au développement de produits. AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, constitue une excellente solution pour les startups cherchant à créer leurs solutions logicielles de manière rapide et rentable.

Les capacités de la plateforme AppMaster incluent la création visuelle de modèles de données, la conception d'une logique métier à l'aide de Visual BP Designer et la configuration de l'API REST et endpoints WSS. Il prend également en charge une interface utilisateur drag-and-drop pour les applications Web et mobiles, permettant aux utilisateurs ayant peu ou pas d'expertise technique de créer des applications interactives. Après avoir finalisé un plan d'application et cliqué sur le bouton « Publier », AppMaster compile et déploie des applications en générant le code source des applications en moins de 30 secondes. Cela réduit l’accumulation de dette technique et permet aux startups de maintenir un cycle de développement de produits plus rapide, contribuant directement à étendre leur piste.

En plus d'être une plate-forme très efficace et agile, AppMaster permet aux startups de réaliser des économies en éliminant le besoin d'équipes de développement internes full-stack ou de contrats d'externalisation coûteux. Cette approche du développement logiciel 10 fois plus rapide et jusqu'à 3 fois plus rentable profite à un large éventail de clients, en particulier aux startups en démarrage.

Grâce à l'approche serveur d' AppMaster en matière de développement d'applications mobiles, les startups peuvent mettre à jour de manière transparente l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans avoir à soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les startups qui nécessitent des mises à jour et des itérations fréquentes mais qui sont confrontées au défi de ressources limitées et d'une piste restrictive.

De plus, la prise en charge par AppMaster des bases de données compatibles Postgresql, l'utilisation d'applications backend sans état générées avec Go et l'évolutivité en font un choix idéal pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. En choisissant la plateforme AppMaster pour le développement de logiciels, les startups peuvent étendre leur piste et augmenter leurs chances de succès.

En conclusion, le runway joue un rôle crucial dans l’évaluation des chances de succès d’une startup et dicte l’allocation optimale des ressources et des investissements. La plateforme AppMaster, en tant que solution no-code polyvalente et rentable, contribue efficacement à étendre le parcours d'une startup en fournissant un moyen rapide et efficace de développer des applications Web, mobiles et back-end, tout en éliminant le besoin d'équipes de développement internes. ou des contrats d'externalisation coûteux. Tirer parti de ces outils et d’une gestion financière prudente peut permettre aux startups de maintenir une piste saine, d’échouer rapidement ou de pivoter vers le succès.