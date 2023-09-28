في سياق تطوير تطبيقات أندرويد، تشير الخدمة إلى نظام فرعي أو مكون ينفذ العمليات في الخلفية دون تفاعل مباشر من واجهة المستخدم. تعد الخدمات جزءًا أساسيًا من بناء تطبيقات معقدة وغنية بالميزات تدعم المهام المتعددة، حيث أنها تسمح للتطبيقات بتنفيذ عمليات طويلة الأمد دون التأثير على سهولة استخدام التطبيق. تعد الخدمات، مثل الأنشطة وأجهزة استقبال البث، أحد اللبنات الأساسية لتطبيقات Android.

تم تصميم الخدمات لتعمل في الخلفية دون الحاجة إلى تدخل المستخدم، مما يسمح للمطورين بالتركيز على إنشاء تطبيقات أمامية فعالة وسريعة الاستجابة وقابلة للتطوير. يتم استخدامها عادةً لمهام مثل عمليات الشبكة، أو تنزيل الملفات، أو تشغيل الموسيقى، أو تشغيل الإنذارات، والتي يمكن أن تمتد على مدى فترة طويلة. يمكن أن تستمر الخدمات في العمل حتى عندما يقوم المستخدم بالتبديل بين التطبيقات أو بعد إنهاء التطبيق، مما يضمن إمكانية إكمال المهام الهامة التي تستغرق وقتًا طويلاً بشكل مستقل.

يقدم Android فئتين من الخدمات: الخدمات التي تم تشغيلها والخدمات المرتبطة. يتم بدء الخدمات التي تم تشغيلها بواسطة التطبيق باستخدام طريقة startService () . بمجرد البدء، يمكن تشغيلها إلى أجل غير مسمى بغض النظر عن دورة حياة التطبيق. يجب إيقاف الخدمة التي تم تشغيلها بشكل صريح عن طريق استدعاء طريقة stopService () أو باستخدام طريقة stopSelf () داخل الخدمة نفسها. تعد الخدمات التي تم بدء تشغيلها مفيدة بشكل خاص للمهام التي تتطلب التنفيذ والإكمال الفوري دون تفاعل مستمر من المستخدم.

من ناحية أخرى، الخدمات المرتبطة لها عمر يعتمد على المكون الذي يرتبط بها. يمكن لمكون Android (على سبيل المثال، نشاط) الارتباط بخدمة ما باستخدام طريقة bindService() ، مما يؤدي إلى إنشاء رابط مباشر بين المكون والخدمة. ستعمل الخدمة طالما أن مكونًا واحدًا على الأقل مرتبط بها. بمجرد إلغاء ربط جميع المكونات بالخدمة، سيتم تدميرها. تعتبر الخدمات المرتبطة مثالية للمهام التي تتضمن الاتصال المستمر بين الخدمة والمكون، مثل التحكم في تطبيق مشغل الموسيقى.

تستفيد منصة AppMaster no-code من قوة خدمات Android لتوفير تجربة تطوير تطبيقات سلسة وفعالة. باستخدام المصممين المرئيين drag-and-drop في AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج بيانات قوية وعمليات أعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints WebSocket لتطبيقاتهم الخلفية. يتيح AppMaster أيضًا للمستخدمين تطوير تطبيقات الويب التفاعلية وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام واجهة مستخدم تعتمد على الخادم وتحديثات منطق الأعمال، وبالتالي تبسيط نشر التطبيق وتقليل تكاليف الصيانة.

تم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام تقنيات رائدة في الصناعة مثل Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 وTypeScript لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. وهذا يضمن أن تكون التطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير وآمنة وتلبية متطلبات المؤسسات الحديثة.

على سبيل المثال، يمكن للمطور الذي يستخدم AppMaster إنشاء تطبيق دفق موسيقى مع خدمة مرتبطة تتولى تشغيل الملفات الصوتية. ستتواصل هذه الخدمة مع مكونات واجهة المستخدم الأمامية للتطبيق وتتعامل مع عناصر التحكم في المشغل، مثل التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكون الخدمة المرتبطة التي تم تشغيلها مسؤولة عن تنزيل الملفات الصوتية في الخلفية، مما يوفر الاستماع دون انقطاع دون التأثير على تجربة المستخدم.

يعد فهم قدرات خدمات Android واستخدامها أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء تطبيقات فعالة وعالية الأداء. من خلال الاستفادة من الميزات القوية التي تقدمها منصة AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من الخدمات لإنشاء تطبيقات معقدة وقابلة للتطوير وغنية بالميزات مع انخفاض النفقات العامة ودورات تطوير أسرع. يسمح نهج AppMaster no-code للمطورين بالتركيز على متطلبات أعمالهم ومنطقهم بدلاً من قضاء الوقت في التعامل مع تفاصيل التنفيذ ذات المستوى المنخفض. وهذا بدوره لا يجعل تطوير التطبيقات أسرع فحسب، بل أيضًا أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يساعد الشركات على الازدهار في المشهد التكنولوجي التنافسي.