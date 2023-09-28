التصميم متعدد الأبعاد هو لغة تصميم وإطار عمل تم تطويره بواسطة Google لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الحديثة التي تركز على المستخدم. يهدف التصميم متعدد الأبعاد، الذي تم تقديمه في عام 2014، إلى توفير تصميم مرئي وحركي وتفاعلي متسق وموحد عبر منصات وأجهزة متعددة. المبادئ الأساسية للتصميم متعدد الأبعاد مستوحاة من المواد المادية وخصائصها، مثل كيفية عكس الضوء وإلقاء الظلال. الهدف هو إنشاء تجربة مستخدم أكثر سهولة وتماسكًا من خلال احتضان خصائص العالم المادي في سياق رقمي.

يمكن النظر إلى التصميم متعدد الأبعاد على أنه استجابة Google للطلب على واجهات أكثر سهولة في الاستخدام تعمل بسلاسة عبر أحجام ودرجات دقة مختلفة للشاشات. مع النمو السريع للأجهزة المحمولة والتعقيد المتزايد للتطبيقات، يوفر التصميم متعدد الأبعاد مجموعة شاملة من الإرشادات والمكونات والأدوات لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات جميلة وعملية ويمكن الوصول إليها.

في سياق تطوير تطبيقات Android، يلعب التصميم متعدد الأبعاد دورًا حاسمًا في تصميم وبناء التطبيقات التي تتبع معايير التصميم الخاصة بشركة Google. يوفر التصميم متعدد الأبعاد إرشادات مفصلة فيما يتعلق باستخدام اللون والطباعة والتخطيطات والأيقونات، بالإضافة إلى العديد من المكونات مثل الأزرار والقوائم والبطاقات ومربعات الحوار. تم إنشاء هذه المكونات باستخدام مبادئ أساسية مختلفة، مثل استخدام المادة كرمز، حيث يستعير التصميم إشارات من العالم المادي، وحركات هادفة وحيوية، والتي تعطي إحساسًا بالعمق والحياة لعناصر واجهة المستخدم، مما يجعل الواجهة تبدو أكثر طبيعية واستجابة.

قامت AppMaster ، وهي منصة رائدة لتطوير التطبيقات no-code ، بدمج مبادئ التصميم متعدد الأبعاد في نظامها الأساسي. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وعالية الوظائف تلتزم بإرشادات تصميم المواد من خلال استخدام وظيفة drag-and-drop ، وإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST endpoints WSS للواجهة الخلفية بشكل مرئي. وهذا يجعل عملية تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات.

يؤدي استخدام تصميم المواد في AppMaster إلى تحسين تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI) للتطبيقات التي تم إنشاؤها بشكل كبير. من خلال الالتزام بمبادئ تصميم المواد وإرشادات المكونات، يضمن AppMaster أن التطبيقات المطورة لا تبدو احترافية ومصقولة فحسب، بل تستجيب أيضًا بشكل متسق وبديهي عبر الأجهزة. وهذا يمنح المستخدمين النهائيين تجربة متماسكة عند التفاعل مع التطبيقات، مما يقلل العبء المعرفي ويزيد من رضا المستخدم.

أظهرت الأبحاث أن الالتزام بمبادئ التصميم متعدد الأبعاد يعزز التفاعل مع التطبيق والاحتفاظ به. وجدت دراسة أجرتها Google أن مطوري التطبيقات الذين ينفذون التصميم متعدد الأبعاد يشهدون زيادة بنسبة 47% في التفاعل مع التطبيق وزيادة بنسبة 63% في الاحتفاظ بالمستخدمين. وهذه شهادة على أهمية وفعالية التصميم متعدد الأبعاد عندما يتعلق الأمر بإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام.

أحد الأمثلة البارزة على التنفيذ الناجح للتصميم متعدد الأبعاد هو مجموعة تطبيقات Google الخاصة، بما في ذلك Gmail وGoogle Drive وتقويم Google. تعرض هذه التطبيقات الاستخدام الفعال لمبادئ ومكونات التصميم متعدد الأبعاد، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم بديهية ومتسقة عبر الأنظمة الأساسية.

في الختام، يعد التصميم متعدد الأبعاد جانبًا أساسيًا لتطوير التطبيقات الحديثة، خاصة في سياق تطوير تطبيقات Android. توفر إرشاداتها ومكوناتها للمطورين الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات جميلة وعملية ويمكن الوصول إليها وتعمل بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة. باستخدام الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين دمج التصميم متعدد الأبعاد بسلاسة في تطبيقاتهم، مما يضمن توفير تجربة مستخدم فائقة والالتزام بمعايير التصميم الخاصة بـ Google.