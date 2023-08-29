تعد إشعارات Frontend Web Push وسيلة اتصال توفر تحديثات في الوقت الفعلي وتسليم المعلومات لمستخدمي موقع الويب مع تعزيز مشاركة المستخدم والاحتفاظ به. توفر هذه الإشعارات للشركات القدرة على إرسال رسائل في الوقت المناسب إلى مستخدميها، حتى عندما لا يكون موقع الويب نشطًا حاليًا في متصفح المستخدم. باعتبارها أداة قوية لمطوري الواجهة الأمامية، تعمل الإشعارات الفورية على تمكين الاتصالات التي تستهدف المستخدم والتي يمكنها زيادة التحويلات وتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل تفاعلات المستخدم القيمة مع تطبيقات الويب.

في مشهد تطوير البرمجيات الحديث، أصبحت إشعارات الدفع على الويب للواجهة الأمامية عنصرًا حيويًا لتحسين مشاركة المستخدم وتعزيز تجارب المستخدم. وفقًا للإحصاءات الأخيرة، يمكن أن تصل معدلات النقر إلى الظهور لإشعارات الويب إلى 10-20%، مما يزيد بشكل كبير من تفاعل المستخدم مقارنة بقنوات الاتصال الأخرى مثل البريد الإلكتروني أو الإشعارات داخل التطبيق، حيث تكون معدلات النقر إلى الظهور أقل من 5 عادةً %.

يتضمن تنفيذ إشعارات الويب الأمامية عادةً عدة مكونات رئيسية، بما في ذلك تسجيل عامل الخدمة (برنامج نصي يتم تشغيله في الخلفية)، وطلب إذن المستخدم لإرسال الإشعارات، واشتراك المستخدم في خدمة الإشعارات الخاصة بتطبيق الويب. يتولى عامل الخدمة جلب الإشعارات وتخزينها مؤقتًا وتسليمها عندما يكون المتصفح نشطًا أو في الخلفية ويدير أحداث الدفع المتنوعة.

في منصة AppMaster no-code ، يتمتع مطورو الويب بإمكانية الوصول إلى أدوات قوية تسهل إنشاء تطبيقات ويب مبتكرة وتفاعلية. من خلال استخدام Web BP Designer، يمكن لمطوري الواجهة الأمامية إنشاء واجهات مستخدم جذابة بصريًا مع وظيفة drag-and-drop ، وتصميم منطق الأعمال المعقد من خلال العمليات المرئية، ودمج إشعارات الويب الأمامية بسلاسة داخل تطبيقات الويب الخاصة بهم.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، مما يضمن التوافق مع معايير الويب الحديثة ويوفر دعمًا شاملاً لتنفيذ إشعارات الويب بكفاءة. باستخدام أدوات AppMaster المدمجة، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ويب تدعم إشعارات الويب عبر مجموعة واسعة من الأجهزة والمتصفحات، مما يضمن تجربة مستخدم استثنائية.

في سياق إشعارات الويب الأمامية، يمكن تسليط الضوء على العديد من حالات الاستخدام:

الاحتفاظ بالمستخدمين: من خلال تقديم الإشعارات ذات الصلة وفي الوقت المناسب، يمكن للشركات تحفيز المستخدمين على العودة إلى تطبيق الويب الخاص بهم وزيادة معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين.

من خلال تقديم الإشعارات ذات الصلة وفي الوقت المناسب، يمكن للشركات تحفيز المستخدمين على العودة إلى تطبيق الويب الخاص بهم وزيادة معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين. التحديثات في الوقت الفعلي: تسمح إشعارات الويب للشركات بإرسال تحديثات في الوقت الفعلي والمعلومات ذات الصلة إلى مستخدميها، مما يضمن أنهم على اطلاع دائم بأحدث المحتويات أو العروض أو العروض الترويجية.

تسمح إشعارات الويب للشركات بإرسال تحديثات في الوقت الفعلي والمعلومات ذات الصلة إلى مستخدميها، مما يضمن أنهم على اطلاع دائم بأحدث المحتويات أو العروض أو العروض الترويجية. التسويق المستهدف: مع القدرة على إرسال إشعارات مخصصة ومخصصة للمستخدم، يمكن للشركات زيادة التحويلات وتحسين كفاءة التسويق.

مع القدرة على إرسال إشعارات مخصصة ومخصصة للمستخدم، يمكن للشركات زيادة التحويلات وتحسين كفاءة التسويق. تحسين تجربة المستخدم: من خلال تقديم الإشعارات الأساسية في اللحظات المناسبة، يمكن لإشعارات الويب المؤقتة تحسين تجربة المستخدم الشاملة، وحث المستخدمين على اتخاذ إجراء داخل تطبيق الويب أو توفير معلومات سياقية قيمة.

يوفر تنفيذ إشعارات الويب في تطبيقات الويب المبنية باستخدام منصة AppMaster no-code فوائد عديدة للمطورين والشركات. بفضل الأدوات المرئية القوية والتكامل السهل لخدمات إشعارات الويب، يمكّن AppMaster المطورين من تصميم ونشر تطبيقات ويب تفاعلية وجذابة للغاية تعمل على زيادة مشاركة المستخدم وتعزيز التحويلات وتعزيز رضا العملاء.

لضمان التكامل السلس لإشعارات الويب الأمامية، يجب على المطورين الذين يعملون مع تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster أن يفكروا بعناية في أفضل الممارسات الراسخة لتصميم الإشعارات والمحتوى والتوقيت وإدارة المستخدم. من خلال الاستفادة من الأدوات والموارد القوية التي توفرها منصة AppMaster no-code والالتزام بأفضل ممارسات الصناعة، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ويب تستفيد بشكل كامل من فوائد إشعارات الويب الأمامية عالية الجودة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام و مشاركة أقوى للمستخدم.