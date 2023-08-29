Тестирование доступности внешнего интерфейса — это процесс оценки и оптимизации пользовательского интерфейса или внешнего интерфейса веб- или мобильного приложения, чтобы гарантировать, что он удобен и доступен для пользователей с различными ограниченными возможностями. Эта форма тестирования направлена ​​на выявление и решение любых проблем, которые могут помешать пользователям с различными нарушениями, включая зрительные, слуховые, когнитивные или двигательные нарушения, получить доступ к приложению и эффективно использовать его. Внедрение внешнего тестирования доступности является не только этической обязанностью организаций, но также все чаще становится юридическим требованием в различных юрисдикциях, обеспечивая соответствие стандартам доступности, таким как Руководство по доступности веб-контента (WCAG), Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) и Европейский закон о доступности.

Являясь экспертом в разработке программного обеспечения, платформа AppMaster no-code признает важность внешнего тестирования доступности и стремится гарантировать, что приложения, созданные с использованием ее платформы, соответствуют лучшим практикам обеспечения доступности. AppMaster позволяет клиентам создавать доступные веб- и мобильные приложения, обеспечивая прочную основу для тестирования доступности интерфейса. После того как AppMaster сгенерирует приложение с использованием платформы Vue3 для веб-приложений, Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS для мобильных приложений, разработчики смогут дополнительно проверить и улучшить доступность с помощью методов автоматического и ручного тестирования, надежной документации и соблюдения отраслевых стандартов. стандартные рекомендации.

Фронтенд-тестирование доступности состоит из автоматизированных и ручных процессов, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и ограничения. Инструменты автоматического тестирования доступности полезны для быстрого выявления распространенных проблем в разметке и коде, таких как неправильный контраст текста, отсутствие альтернативного текста для изображений, неправильно вложенные заголовки, отсутствующие или недопустимые метки форм и неправильное использование атрибутов ARIA (доступные богатые интернет-приложения). . Эти инструменты могут анализировать сгенерированные файлы HTML и CSS, выявляя потенциальные проблемы и предлагая варианты решения. Затем разработчики могут внести соответствующие изменения и корректировки, чтобы обеспечить доступность интерфейса для пользователей с ограниченными возможностями. Однако важно признать, что одного автоматического тестирования недостаточно для обеспечения полной доступности, поскольку некоторые аспекты доступности, такие как навигация с помощью клавиатуры, требуют для проверки ручного тестирования.

Ручное тестирование доступности предполагает, что тестировщик-человек взаимодействует с приложением так же, как пользователь, намеренно перемещаясь по приложению и используя его с помощью различных вспомогательных устройств и стратегий. Этот процесс может включать в себя навигацию по приложению с использованием только клавиатуры, использование различных вспомогательных технологий, таких как программы чтения с экрана (JAWS, NVDA, VoiceOver или TalkBack), визуальную проверку текстовых альтернатив изображениям, проверку правильного управления фокусом и обеспечение того, чтобы визуально скрытые элементы не вмешиваться в работу ассистивных технологий. Ручное тестирование часто выявляет более тонкие и сложные проблемы, которые не может выявить автоматизация, что дает дополнительную информацию об общей доступности внешнего интерфейса.

Разработчики, проводящие тестирование доступности внешнего интерфейса, должны ознакомиться с принципами и рекомендациями, изложенными в Руководстве по доступности веб-контента (WCAG) 2.1, которое служит отраслевым стандартом доступности веб-сайтов. WCAG 2.1 состоит из четырех основных принципов — «Ощутимый, работоспособный, понятный и надежный» (POUR), которые обеспечивают комплексную основу для анализа и решения проблем доступности в веб- и мобильных приложениях. Рекомендации дополняются различными критериями успеха, которые оцениваются по трем уровням соответствия (A, AA и AAA), при этом уровень AA является наиболее распространенным эталоном соответствия требованиям доступности.

Подводя итог, можно сказать, что тестирование доступности внешнего интерфейса — это важнейший процесс, гарантирующий, что веб-приложения и мобильные приложения, созданные с использованием no-code платформы AppMaster, будут доступны и пригодны для использования пользователями с ограниченными возможностями. Придерживаясь отраслевых стандартов, таких как WCAG 2.1, используя инструменты автоматического тестирования и проводя ручное тестирование, разработчики могут эффективно решать проблемы доступности во внешнем интерфейсе и способствовать созданию более инклюзивного цифрового ландшафта. Приняв упреждающий подход к обеспечению доступности, организации могут продемонстрировать свою приверженность социальной ответственности, соблюдать требования законодательства и повысить удобство использования своих приложений для всех пользователей, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности клиентов и расширению возможностей для бизнеса.