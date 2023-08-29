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Тестирование доступности внешнего интерфейса

29, авг. 2023

Тестирование доступности внешнего интерфейса — это процесс оценки и оптимизации пользовательского интерфейса или внешнего интерфейса веб- или мобильного приложения, чтобы гарантировать, что он удобен и доступен для пользователей с различными ограниченными возможностями. Эта форма тестирования направлена ​​на выявление и решение любых проблем, которые могут помешать пользователям с различными нарушениями, включая зрительные, слуховые, когнитивные или двигательные нарушения, получить доступ к приложению и эффективно использовать его. Внедрение внешнего тестирования доступности является не только этической обязанностью организаций, но также все чаще становится юридическим требованием в различных юрисдикциях, обеспечивая соответствие стандартам доступности, таким как Руководство по доступности веб-контента (WCAG), Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) и Европейский закон о доступности.

Являясь экспертом в разработке программного обеспечения, платформа AppMaster no-code признает важность внешнего тестирования доступности и стремится гарантировать, что приложения, созданные с использованием ее платформы, соответствуют лучшим практикам обеспечения доступности. AppMaster позволяет клиентам создавать доступные веб- и мобильные приложения, обеспечивая прочную основу для тестирования доступности интерфейса. После того как AppMaster сгенерирует приложение с использованием платформы Vue3 для веб-приложений, Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS для мобильных приложений, разработчики смогут дополнительно проверить и улучшить доступность с помощью методов автоматического и ручного тестирования, надежной документации и соблюдения отраслевых стандартов. стандартные рекомендации.

Фронтенд-тестирование доступности состоит из автоматизированных и ручных процессов, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и ограничения. Инструменты автоматического тестирования доступности полезны для быстрого выявления распространенных проблем в разметке и коде, таких как неправильный контраст текста, отсутствие альтернативного текста для изображений, неправильно вложенные заголовки, отсутствующие или недопустимые метки форм и неправильное использование атрибутов ARIA (доступные богатые интернет-приложения). . Эти инструменты могут анализировать сгенерированные файлы HTML и CSS, выявляя потенциальные проблемы и предлагая варианты решения. Затем разработчики могут внести соответствующие изменения и корректировки, чтобы обеспечить доступность интерфейса для пользователей с ограниченными возможностями. Однако важно признать, что одного автоматического тестирования недостаточно для обеспечения полной доступности, поскольку некоторые аспекты доступности, такие как навигация с помощью клавиатуры, требуют для проверки ручного тестирования.

Ручное тестирование доступности предполагает, что тестировщик-человек взаимодействует с приложением так же, как пользователь, намеренно перемещаясь по приложению и используя его с помощью различных вспомогательных устройств и стратегий. Этот процесс может включать в себя навигацию по приложению с использованием только клавиатуры, использование различных вспомогательных технологий, таких как программы чтения с экрана (JAWS, NVDA, VoiceOver или TalkBack), визуальную проверку текстовых альтернатив изображениям, проверку правильного управления фокусом и обеспечение того, чтобы визуально скрытые элементы не вмешиваться в работу ассистивных технологий. Ручное тестирование часто выявляет более тонкие и сложные проблемы, которые не может выявить автоматизация, что дает дополнительную информацию об общей доступности внешнего интерфейса.

Разработчики, проводящие тестирование доступности внешнего интерфейса, должны ознакомиться с принципами и рекомендациями, изложенными в Руководстве по доступности веб-контента (WCAG) 2.1, которое служит отраслевым стандартом доступности веб-сайтов. WCAG 2.1 состоит из четырех основных принципов — «Ощутимый, работоспособный, понятный и надежный» (POUR), которые обеспечивают комплексную основу для анализа и решения проблем доступности в веб- и мобильных приложениях. Рекомендации дополняются различными критериями успеха, которые оцениваются по трем уровням соответствия (A, AA и AAA), при этом уровень AA является наиболее распространенным эталоном соответствия требованиям доступности.

Подводя итог, можно сказать, что тестирование доступности внешнего интерфейса — это важнейший процесс, гарантирующий, что веб-приложения и мобильные приложения, созданные с использованием no-code платформы AppMaster, будут доступны и пригодны для использования пользователями с ограниченными возможностями. Придерживаясь отраслевых стандартов, таких как WCAG 2.1, используя инструменты автоматического тестирования и проводя ручное тестирование, разработчики могут эффективно решать проблемы доступности во внешнем интерфейсе и способствовать созданию более инклюзивного цифрового ландшафта. Приняв упреждающий подход к обеспечению доступности, организации могут продемонстрировать свою приверженность социальной ответственности, соблюдать требования законодательства и повысить удобство использования своих приложений для всех пользователей, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности клиентов и расширению возможностей для бизнеса.

Изучите больше терминов:
Внешний рендеринг на стороне клиента Доступность внешнего интерфейса Инструменты внешнего интерфейса Инструменты разработки внешнего интерфейса Интерфейс SVG (масштабируемая векторная графика) Кэширование внешнего браузера Линтинг внешнего кода Минимизация кода внешнего интерфейса Обзоры кода внешнего интерфейса Обработка ошибок внешнего интерфейса Обработка событий внешнего интерфейса Отложенная загрузка внешнего интерфейса Пользовательские свойства внешнего интерфейса (переменные CSS) Регулирование и устранение дребезжания внешнего интерфейса Темы внешнего интерфейса Фронтенд Flexbox

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