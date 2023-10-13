CAPTCHA (اختبار تورينج العام الآلي بالكامل للتمييز بين أجهزة الكمبيوتر والبشر) هو آلية أمنية تعمل على التمييز بين الوصول البشري والآلي إلى الموارد والخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت. أصبحت اختبارات CAPTCHA ميزة أساسية ومعتمدة على نطاق واسع لمصادقة المستخدم في العديد من المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي طورتها منصة AppMaster no-code. فهي تساعد في حماية مواقع الويب والتطبيقات والخدمات من البرامج النصية الآلية والروبوتات والتطفلات غير المصرح بها التي يمكن أن تهدد سلامة هذه الموارد عبر الإنترنت وسهولة استخدامها وأمانها.

مع استمرار ثورة no-code في إعادة تشكيل مشهد تطوير البرمجيات وتصميم التطبيقات، لا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة إلى أنظمة مصادقة المستخدم الآمنة والفعالة والقابلة للتكيف. توفر اختبارات CAPTCHA حلاً قيمًا لهذا التحدي، وعندما يتم نشرها كجزء من بنية أمنية شاملة، فإنها توفر دفاعًا قويًا ضد هجمات القوة الغاشمة، واستغلال الثغرات الأمنية، والتهديدات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل الثقة بين موفر الحلول البرمجية وشركائه. المستخدمين.

يساعد اختبار CAPTCHA في جوهره في تحديد ما إذا كان الكيان إنسانًا أم آلة من خلال تقديم مهمة تافهة بالنسبة للبشر ولكن من الصعب على أجهزة الكمبيوتر حلها. فهو يستفيد من القيود المتأصلة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، التي تكافح مع المهام التي تتطلب قدرات متطورة للتعرف على الأنماط والتفسير والاستدلال والتي تعتبر طبيعة ثانية للبشر.

هناك عدة أنواع من اختبارات CAPTCHA التي يمكن تنفيذها أثناء مصادقة المستخدم، بما في ذلك:

1. اختبارات CAPTCHA المستندة إلى النصوص: هذه هي أكثر أشكال اختبارات CAPTCHA المعترف بها على نطاق واسع، حيث يُطلب من المستخدمين تحديد وإدخال أحرف أبجدية رقمية مشوهة معروضة داخل الصورة. تستفيد اختبارات CAPTCHA المستندة إلى النصوص من قدرة العقل البشري المذهلة على التعرف على الأنماط، حتى عندما تكون الأحرف غامضة أو مشوهة بطرق من شأنها أن تربك خوارزمية التعلم الآلي.

2. اختبارات CAPTCHA المستندة إلى الصور: في هذا النوع، يُطلب من المستخدمين تحديد كائنات معينة ضمن مجموعة من الصور. على سبيل المثال، قد يقدم اختبار CAPTCHA المبني على الصور سلسلة من الصور الفوتوغرافية ويطلب من المستخدم تحديد جميع الصور التي تحتوي على كائن معين، مثل إشارة المرور أو الدراجة. يعتمد هذا النوع من اختبار CAPTCHA على التعرف البصري البشري والمهارات التحليلية التي لا يمكن تكرارها بسهولة بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو خوارزميات التعلم الآلي.

3. اختبارات CAPTCHA المستندة إلى الصوت: بديل للمستخدمين ضعاف البصر، تتطلب اختبارات CAPTCHA المستندة إلى الصوت من المستخدمين الاستماع إلى سلسلة من أصوات الكلام المشوهة ثم إدخال التسلسل الصحيح للأحرف أو الكلمات التي سمعوها. مثل تنسيقات CAPTCHA الأخرى، يستفيد هذا النوع من القدرة البشرية على إدراك ومعالجة الأنماط الصوتية المعقدة بينما يشكل تحديات كبيرة للأنظمة الآلية.

4. اختبارات CAPTCHA الرياضية: تقدم اختبارات CAPTCHA هذه للمستخدمين مشكلة حسابية بسيطة، مثل الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة، والتي يجب عليهم حلها وإدخال الإجابة الصحيحة. مرة أخرى، تتناقض بساطة المهمة بالنسبة للبشر مع التعقيد الذي قد تواجهه الآلة، خاصة في ظل العرض المشوه للمشكلة الرياضية.

5. اختبارات CAPTCHA المبنية على الألغاز: في اختبارات CAPTCHA هذه، يُطلب من المستخدمين حل لغز ما، مثل سحب قطعة إلى موضعها الصحيح أو إعادة ترتيب الكائنات في ترتيب معين، وهو ما يختبر مهاراتهم في التفكير المكاني وحل المشكلات.

منذ بدايتها، تطورت اختبارات CAPTCHA لمعالجة التطور المتزايد باستمرار لخوارزميات التعلم الآلي وطرق التسلل الآلية. يعمل أحدث جيل من اختبارات CAPTCHA، المعروفة باسم NoCAPTCHA أو reCAPTCHA، على تحسين التكرارات السابقة من خلال تقديم مربع اختيار بسيط بعنوان "أنا لست روبوتًا" والذي يحتاج المستخدمون إلى تحديده. تستفيد آلية المصادقة منخفضة الاحتكاك هذه من تقنيات تحليل المخاطر المتقدمة لتقييم سلوك المستخدم وتفاعلاته على صفحة الويب ويمكن أن تقدم تحديات إضافية ديناميكيًا بناءً على مستوى المخاطر المتصور.

تسمح منصة AppMaster no-code للمطورين بدمج هذه الأنواع المختلفة من آليات أمان CAPTCHA في تطبيقاتهم المخصصة. من خلال واجهة المستخدم البديهية لـ AppMaster ومكونات المصادقة المضمنة، يمكن للمستخدمين تنفيذ اختبارات CAPTCHA بسرعة وسهولة لتعزيز أمان وسلامة تطبيقاتهم دون التضحية بتجربة المستخدم.

على الرغم من أن اختبارات CAPTCHA تعد عنصرًا أساسيًا في أنظمة مصادقة المستخدم الحديثة، إلا أنه يجب استخدامها بحكمة وبالاشتراك مع تدابير أمنية أخرى، مثل المصادقة متعددة العوامل (MFA)، وضوابط الوصول المتقدمة، والمراقبة والتنبيه في الوقت الفعلي. ومن خلال دمج اختبارات CAPTCHA في استراتيجية أمنية شاملة، يمكن للمؤسسات حماية تطبيقاتها وخدماتها ومواردها عبر الإنترنت بشكل أفضل مع توفير تفاعلات سلسة للمستخدمين البشريين.