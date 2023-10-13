تعد إدارة الهوية والوصول (IAM) جانبًا مهمًا لمصادقة المستخدم في مجال تطوير البرمجيات، خاصة عند النظر في تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. الغرض الأساسي من IAM هو التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى موارد محددة داخل النظام. وهو يشمل مجموعة واسعة من العمليات والتقنيات المصممة لتعزيز الأمان وتبسيط تجربة المستخدم وتحسين كفاءة إدارة المستخدمين ووصولهم إلى الموارد المختلفة.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Gartner، من المتوقع أن تصل قيمة IAM إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2023. ومع استمرار ارتفاع عدد التطبيقات الرقمية والخدمات السحابية، أصبحت الحاجة إلى حلول IAM الفعالة أكثر وضوحًا. في سياق منصة AppMaster no-code ، تضمن IAM أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى التطبيقات التي تم إنشاؤها على هذه المنصة، مما يجعلها مكونًا حيويًا في تجربة مصادقة المستخدم الشاملة.

تركز IAM في جوهرها على إدارة دورة الحياة الكاملة لوصول المستخدم إلى التطبيقات والخدمات. تتضمن دورة الحياة هذه أربع مراحل رئيسية: التزويد، والمصادقة، والترخيص، والتدقيق. يشير التزويد إلى عملية إنشاء حسابات المستخدمين وتعديلها وإلغاء تنشيطها، وتعيين الأدوار، ومنح الامتيازات. تتضمن المصادقة التحقق من هوية المستخدم الذي يحاول الوصول إلى تطبيق أو خدمة معينة، عادةً من خلال استخدام كلمات المرور والرموز المميزة والبيانات البيومترية وعوامل المصادقة الأخرى. يشير التفويض إلى تحديد الإجراءات المسموح للمستخدم بتنفيذها والموارد التي يمكنه الوصول إليها. وأخيرًا، التدقيق هو عملية مراقبة وتتبع أنشطة المستخدم داخل التطبيق لضمان الامتثال لسياسات الأمان وإنشاء رؤى حول سلوك المستخدم.

هناك العديد من تقنيات وميزات IAM الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تحسين مصادقة المستخدم في النظام الأساسي AppMaster وبيئات تطوير التطبيقات المشابهة. وتشمل هذه:

الدخول الموحد (SSO): تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية المصادقة من خلال السماح للمستخدمين بالوصول إلى تطبيقات متعددة باستخدام مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد. لا يعمل تسجيل الدخول الموحّد (SSO) على تحسين تجربة المستخدم من خلال تقليل عدد إدخالات كلمة المرور المطلوبة فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين الأمان من خلال تقليل مخاطر إرهاق كلمة المرور وتعزيز استخدام كلمات مرور أقوى. المصادقة متعددة العوامل (MFA): تعمل MFA على تعزيز الأمان من خلال مطالبة المستخدمين بتوفير أكثر من عامل مصادقة واحد للوصول إلى التطبيقات والموارد. عادةً، يتطلب MFA من المستخدمين تقديم مجموعة من الأشياء التي يعرفونها (على سبيل المثال، كلمة المرور)، والشيء الذي لديهم (على سبيل المثال، الرمز المميز أو الهاتف الذكي)، و/أو شيء ما (على سبيل المثال، البيانات البيومترية). التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC): يسمح RBAC للمسؤولين بتعيين أدوار محددة للمستخدمين بمستويات وصول وأذونات محددة مسبقًا. يعمل هذا النهج على تبسيط إدارة وصول المستخدم وتعزيز مبدأ الامتيازات الأقل من خلال ضمان أن المستخدمين لديهم فقط الحد الأدنى من الوصول اللازم لأدوارهم. إدارة الوصول المميز (PAM): تركز PAM على إدارة الوصول إلى الأنظمة المهمة والأصول عالية القيمة من خلال المراقبة والتدقيق والتحكم في أنشطة المستخدمين المميزين. غالبًا ما تتضمن PAM ميزات مثل مراقبة الجلسة وسير عمل طلب الوصول وتدوير كلمة المرور لتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به وانتهاكات البيانات. خدمات الدليل: تقوم هذه الخدمات بتخزين وإدارة وتمكين الوصول إلى هوية المستخدم وبيانات الملف الشخصي في موقع مركزي. تتضمن خدمات الدليل الشائعة Microsoft Active Directory وLDAP والحلول المستندة إلى السحابة مثل Azure Active Directory. يمكن لهذه الخدمات تبسيط IAM من خلال دمج بيانات المستخدم وتبسيط عمليات الإدارة. اتحاد الهوية: يشير هذا المفهوم إلى عملية ربط ومشاركة هويات المستخدمين عبر الأنظمة والمؤسسات المختلفة. يتيح اتحاد الهوية الوصول السلس إلى الموارد والخدمات دون الحاجة إلى عمليات مصادقة منفصلة متعددة. تتضمن أمثلة معايير اتحاد الهوية SAML وOpenID Connect وOAuth.

يعد اختيار المجموعة الصحيحة من تقنيات وميزات IAM أمرًا ضروريًا لتعزيز مصادقة المستخدم داخل منصة AppMaster ، بالإضافة إلى البيئات المماثلة الأخرى. من خلال الاستفادة من أفضل ممارسات IAM ونشر الحلول القوية، يمكن للمؤسسات تحسين الأمان وتجربة المستخدم والكفاءة بشكل عام في إدارة وصول المستخدم إلى التطبيقات والموارد.

في الختام، تلعب إدارة الهوية والوصول (IAM) دورًا حاسمًا في تعزيز مصادقة المستخدم داخل تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. من خلال دمج تقنيات وميزات IAM الرئيسية مثل SSO وMFA وRBAC وPAM وخدمات الدليل واتحاد الهوية، يمكن لمنصة AppMaster no-code ومستخدميها تحقيق تجربة مصادقة آمنة وفعالة للغاية تحمي تطبيقاتهم ومواردهم تمامًا من دخول غير مرخص.