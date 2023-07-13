دمقرطة تطوير البرمجيات

أدى ظهور الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض إلى تحويل تطوير البرامج من خلال جعلها أكثر سهولة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى. تعمل هذه المنصات على تمكين الأشخاص ذوي المعرفة التقنية المحدودة أو الخبرة البرمجية لإنشاء تطبيقات قوية ، مما يبشر بثورة في تطوير التطبيقات تُعرف باسم "دمقرطة تطوير البرمجيات".

غالبًا ما يتطلب تطوير البرامج التقليدية معرفة عميقة بلغات البرمجة وأطر العمل والأدوات ، مما يجعل من الصعب على الأشخاص غير التقنيين المشاركة. ولكن الآن ، تتغير الأمور مع ظهور الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / low-code. من خلال السماح بتطوير تطبيقات الويب والجوّال والخلفية مع معرفة قليلة أو معدومة بالشفرة ، تتيح هذه المنصات بيئة أكثر شمولاً وتعاونًا للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين.

تعمل تقنية No-code بشكل أساسي من خلال أدوات التطوير المرئي ، مثل واجهات السحب والإفلات ، والقوالب المعدة مسبقًا ، بينما تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تبسيط المهام بأقل قدر من البرمجة. تسمح القوة المشتركة لهذه المنصات للشركات والأفراد بتحويل الأفكار إلى واقع من خلال تسريع تطوير التطبيقات.

يعد AppMaster.io مثالًا رائدًا في مجال بدون رمز / low-code ، وهو نظام أساسي شامل لإنشاء تطبيقات الويب والويب والجوال بسهولة وسرعة لا مثيل لهما. يزيل النهج المرن والبديهي للمنصة الديون التقنية ويوفر للمستخدمين تحكمًا غير مسبوق ، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات من جميع الأحجام.

المطورون المواطنون: سد فجوة المهارات

يتمثل أحد الجوانب الأساسية لحركة الدمقرطة في تطوير البرمجيات في ظهور "المطورين المواطنين". قد يكون لدى هؤلاء الأفراد خلفية قليلة أو معدومة في لغات البرمجة أو تطوير البرامج ، ولكن بفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز / low-code ، يمكنهم إنشاء تطبيقات رائعة من خلال تسخير أدوات التطوير المرئي.

يقوم المطورون المواطنون بسد فجوة المهارات في تطوير البرمجيات عن طريق إزالة الاعتماد على المطورين الخبراء لكل مشروع. يتيح هذا في النهاية للشركات أن تكون أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة وتنافسية في السوق ، مع تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون. إن تمكين المطورين المواطنين بالأدوات المناسبة لا يخفف العبء على أقسام تكنولوجيا المعلومات فحسب ، بل يمكّن المؤسسات أيضًا من تحسين مواردها.

من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز / low-code ، يمكن حتى للأفراد ذوي المهارات التقنية المحدودة المساهمة في تطوير البرامج ، وتسريع وقت الوصول إلى السوق وتقليل التكاليف المرتبطة بتعيين مطورين محترفين. نظرًا لاستمرار تطور الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز / low-code وتوفر ميزات قوية بشكل متزايد ، فإن المزيد من الشركات ستدرك قيمة المطورين المواطنين. في المقابل ، سيؤثر هذا التحول في النموذج بشكل كبير على الصناعة ، مما يعزز الابتكار ويؤدي إلى ظهور إمكانيات جديدة.

المزايا الرئيسية للمنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية / منخفضة التعليمات البرمجية

من خلال جعل تطوير البرامج في متناول المستخدمين غير التقنيين ، توفر الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز / low-code عددًا كبيرًا من المزايا. فيما يلي بعض أهم الفوائد:

انخفاض تكاليف التطوير : من خلال تمكين المطورين المواطنين ، يمكن للشركات تقليل الحاجة إلى توظيف مطورين محترفين ، مما يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في التكلفة. تسريع وقت الوصول إلى السوق : تعمل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / low-code على تبسيط عملية تطوير البرامج ، مما يتيح التكرارات السريعة ودورات التطوير الأقصر. هذا يساعد المنظمات على الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق ، وتحسين القدرة التنافسية. تعزيز التعاون : توفر هذه المنصات أرضية مشتركة للتعاون بين أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين ، مما يعزز بيئة أكثر شمولاً وفعالية. التحول الرقمي : تعد الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / low-code الرئيسية للتحول الرقمي ، لأنها تتيح للشركات تنفيذ التقنيات والعمليات والخبرات الجديدة بسرعة لتلبية احتياجات المستخدم المتطورة. الابتكار والتجريب : من خلال جعل تطوير البرامج في متناول مجموعة أكبر من الأفراد ، تدفع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية / low-code الابتكار وتشجع على التجريب باستخدام الأفكار والحلول الجديدة. قابلية التوسع : تقدم منصات مثل AppMaster .io خطط اشتراك متنوعة ، مما يمكّن الشركات من توسيع نطاق عملياتها بسلاسة. مع نمو المنظمة ، يمكن توسيع قدرات النظام الأساسي وفقًا لذلك. التخصيص : توفر الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / low-code دعمًا مكثفًا للتخصيص ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجات العمل المحددة. التكامل مع الأنظمة الحالية : توفر هذه الأنظمة الأساسية دعمًا لمجموعة واسعة من عمليات التكامل ، مما يمكّن الشركات من ربط تطبيقاتها الجديدة بالأنظمة الحالية ، مثل قواعد البيانات أو CRMs أو ERPs .

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في ضوء هذه المزايا ، من الواضح أن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / low-code تعيد تشكيل صناعة تطوير البرمجيات. من خلال الجمع بين قوة الابتكار والشمولية ، فإن هذه المنصات موجودة لتبقى وتزود الشركات بفرص غير مسبوقة للنمو والازدهار.

تمكين الأعمال باستخدام AppMaster .io

يعد AppMaster.io واحدًا من الأنظمة الأساسية الرائدة الخالية من التعليمات البرمجية المصممة لتسريع تطوير البرامج وتعزيز الابتكار. يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا متعدد الاستخدامات وقويًا لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون أي مهارات برمجية. تلبي أدوات التطوير المرئي الخاصة به كل من المطورين المواطنين والمطورين المحترفين ، مما يمكّن نطاقًا أوسع من المستخدمين من إنشاء برامج دون متاعب.

لا يدعم النظام الأساسي AppMaster.io التطوير no-code فحسب ، بل إنه قابل للتطوير أيضًا لاستيعاب التطبيقات low-code. إنه يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمؤسسات ، مما يسهل تطوير التطبيقات حتى 10 مرات أسرع وثلاث مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة من طرق الترميز التقليدية. بعض الميزات البارزة في AppMaster هي:

إنشاء نموذج البيانات المرئية

يمكن للمستخدمين تصميم مخططات قاعدة البيانات باستخدام منشئ نماذج البيانات المرئية ، مما يبسط عملية تحديد هياكل التطبيق.

تصميم إجراءات العمل

يشتمل النظام الأساسي على مصمم عمليات أعمال مرئي (BP) ، مما يتيح للمستخدمين تصميم منطق الأعمال للخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بدون تعليمات برمجية.

REST API ونقاط endpoints WSS

ينشئ AppMaster واجهات برمجة تطبيقات REST وخدمات WebSocket تلقائيًا ، مما يسمح بالتكامل السلس مع التطبيقات والخدمات الأخرى.

واجهة drag-and-drop لواجهة المستخدم

يصبح تصميم واجهات المستخدم لتطبيقات الويب والجوال أمرًا بديهيًا بفضل أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop.

لا يوجد ديون فنية

ينشئ AppMaster تطبيقات من البداية كلما تغيرت المتطلبات ، مما يضمن عدم وجود دين تقني وأن التطبيقات تظل قابلة للصيانة وقابلة للتطوير بمرور الوقت.

من خلال تقديم مستويات اشتراك متعددة ومجموعة ميزات شاملة ، يمكن لـ AppMaster.io استيعاب مجموعة واسعة من احتياجات العملاء ، من النماذج الأولية السريعة إلى تطوير البرامج الشامل. تركيزها على القضاء على الديون التقنية يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات التي ترغب في تبسيط عمليات تطوير برامجها دون التضحية بالجودة أو قابلية التوسع.

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7 أمثلة من العالم الحقيقي على عدم وجود رمز / رمز منخفض أثناء العمل

تم اعتماد الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / low-code على نطاق واسع في مختلف الصناعات والشركات ، مما يثبت قيمتها في مواقف العالم الحقيقي. فيما يلي سبعة أمثلة على كيفية تمكين الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / low-code من التطوير والابتكار السريع للتطبيقات:

الخدمات المصرفية: استفاد أحد البنوك الكبرى من منصة low-code لإنشاء نظام داخلي لإنشاء القروض ، مما قلل من الجدول الزمني للتطوير من سنوات إلى ستة أشهر فقط. الرعاية الصحية: استخدم مستشفى كبير نظامًا no-code لتطوير نظام مخصص لاستقبال المرضى ، وتبسيط عملية التسجيل وزيادة رضا المرضى. الموارد البشرية: قام قسم الموارد البشرية في شركة عالمية ببناء سلسلة من التطبيقات المخصصة للموظفين على متن الطائرة باستخدام نظام أساسي بدون رمز / low-code ، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويقلل من الوقت اللازم للتسويق. التسويق: تبنت وكالة تسويق رقمية نظامًا no-code لإنشاء صفحات مقصودة قابلة للتخصيص لعملائها ، مما يؤدي إلى زيادة التحويلات وتقليل تكاليف التطوير. البيع بالتجزئة: أنشأت سلسلة البيع بالتجزئة نظامًا مخصصًا لإدارة المخزون مع نظام أساسي low-code ، مما أدى إلى تحسين رؤية المخزون ودقة التنبؤ بشكل كبير. دعم العملاء: قام فريق دعم العملاء ببناء نظام تذاكر مخصص باستخدام منصة low-code ، مما يمكنهم من أتمتة توجيه التذاكر وتحسين أوقات الاستجابة. التصنيع: نفذت شركة تصنيع نظامًا no-code لإنشاء تطبيقات سير عمل مخصصة ، وتحسين عمليات الإنتاج وتبسيط الاتصال بين الموظفين التقنيين وغير التقنيين.

تُظهر قصص النجاح هذه إمكانات المنصات الخالية من التعليمات البرمجية / low-code لإحداث تغيير إيجابي في الأعمال التجارية ذات الأحجام والصناعات المختلفة. من خلال تبني هذه المنصات ، يمكن للمؤسسات تحقيق أهداف تطوير البرامج الخاصة بها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

اختيار المنصة المناسبة لعملك

يعد اختيار أفضل نظام أساسي بدون رمز / low-code لاحتياجاتك الخاصة أمرًا بالغ الأهمية. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وتمكن المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات بدون منحنى تعليمي حاد.

يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وتمكن المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات بدون منحنى تعليمي حاد. قابلية التوسع: تأكد من قدرة النظام الأساسي على التعامل مع مستوى النمو الذي تتوقعه لعملك ، سواء من حيث تعقيد التطبيق وحجم المستخدمين.

تأكد من قدرة النظام الأساسي على التعامل مع مستوى النمو الذي تتوقعه لعملك ، سواء من حيث تعقيد التطبيق وحجم المستخدمين. التخصيص: ابحث عن نظام أساسي يوفر درجة عالية من المرونة ، مما يسمح لك بإنشاء تطبيقات مصممة وفقًا لمتطلباتك الفريدة.

ابحث عن نظام أساسي يوفر درجة عالية من المرونة ، مما يسمح لك بإنشاء تطبيقات مصممة وفقًا لمتطلباتك الفريدة. التكامل: اختر نظامًا أساسيًا يدعم التكامل السلس مع أنظمتك الحالية ويوفر واجهة برمجة تطبيقات قوية للاتصال بالتطبيقات والخدمات الأخرى.

اختر نظامًا أساسيًا يدعم التكامل السلس مع أنظمتك الحالية ويوفر واجهة برمجة تطبيقات قوية للاتصال بالتطبيقات والخدمات الأخرى. التسعير: ضع في اعتبارك تكاليف الاشتراك ، بالإضافة إلى الرسوم المخفية المحتملة للميزات المتميزة والدعم والاستخدام. ابحث عن منصات ذات نماذج تسعير شفافة.

ضع في اعتبارك تكاليف الاشتراك ، بالإضافة إلى الرسوم المخفية المحتملة للميزات المتميزة والدعم والاستخدام. ابحث عن منصات ذات نماذج تسعير شفافة. دعم المجتمع: يمكن لمجتمع قوي من المستخدمين والمطورين المساعدة في ضمان حصولك على التوجيه والموارد والإلهام اللازمة للنجاح في مشاريعك.

أحد الخيارات الممتازة التي تلبي هذه المعايير هو AppMaster.io. بفضل ميزاته القوية وخطط الاشتراك المرنة والتركيز على القضاء على الديون التقنية ، يضع AppMaster نفسه كخيار رائع للشركات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتقليل الوقت المستغرق في السوق وتمكين المطورين المواطنين.