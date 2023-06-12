مقدمة

أصبح تطوير تطبيقات المؤسسات أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي تتطلع إلى اكتساب ميزة تنافسية. ومع ذلك ، مع تزايد الطلب على تطبيقات المؤسسة ، ظهرت أيضًا بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة. يمكن لهذه الأساطير أن تمنع المنظمات من تبني تقنيات التطوير الحديثة واختيار أدوات التطوير الفعالة. في هذه المقالة ، سنكشف زيف بعض الخرافات الأكثر شيوعًا حول تطوير تطبيقات المؤسسة ومناقشة كيف يمكن لمنصة AppMaster توفير حلول فعالة لهذه المخاوف.

الخرافة الأولى: يستغرق تطوير تطبيقات Enterprise وقتًا طويلاً ومعقدًا للغاية

من أكثر الخرافات شيوعًا حول تطوير تطبيقات المؤسسة أنها تستغرق وقتًا طويلاً وتعقيدًا بشكل مفرط مقارنة بالأنواع الأخرى من تطوير التطبيقات. غالبًا ما يتم تغذية هذا المفهوم الخاطئ من خلال التجارب مع طرق التطوير التقليدية ، والتي قد تكون بالفعل مضيعة للوقت ومعقدة عند إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسة. ومع ذلك ، فقد تغير الزمن ، وأدت أساليب وأدوات التطوير الحديثة إلى جعل تطوير تطبيقات المؤسسات أسرع وأكثر وضوحًا.

على سبيل المثال ، تقلل الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة مثل AppMaster وقت التطوير بشكل كبير من خلال أتمتة المهام المتكررة ، وتمكين إعادة استخدام المكونات ، وتقديم بيئات التطوير المرئي . مع منصة AppMaster ، يمكنك تصميم وتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام واجهة مرئية وبديهية. هذا يعني قضاء وقت أقل في الترميز وتصحيح الأخطاء ، مع الاستمرار في تحقيق نفس المستوى من الوظائف والجودة التي تتوقعها من تطبيق مطور تقليديًا.

الخرافة الثانية: يتم التضحية بجودة الكود عند استخدام أدوات low-code no-code

هناك أسطورة أخرى منتشرة حول تطوير تطبيقات المؤسسة وهي أن الأدوات low-code والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تضحي بجودة الكود لصالح التطوير السريع. يجادل النقاد بأن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام هذه الأدوات أقل كفاءة وأكثر عرضة للأخطاء من تلك التي تم إنشاؤها باستخدام الأساليب التقليدية التي تتمحور حول التعليمات البرمجية. الحقيقة هي أن جودة الكود تعتمد على منصة التطوير المستخدمة.

منصة مصممة جيدًا low-code أو no-code ، مثل AppMaster ، تنشئ كودًا عالي الجودة وفعالًا ومتوافقًا يلتزم بمعايير الصناعة. يستخدم AppMaster التقنيات والأطر الحديثة ، مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، و Vue3 لتطبيقات الويب ، و Kotlin مع Jetpack Compose أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. هذا يضمن أن الكود الذي تم إنشاؤه يلبي متطلبات الأداء والجودة اللازمة. إلى جانب ذلك ، يلغي AppMaster الديون التقنية عن طريق تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. يتيح هذا الأسلوب إجراء تحسينات مستمرة دون الحاجة إلى القلق بشأن مشكلات التعليمات البرمجية القديمة ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة التعليمات البرمجية.

بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك اشتراك Enterprise في منصة AppMaster الحصول على الكود المصدري الذي تم إنشاؤه بواسطة النظام ، مما يوفر نظرة ثاقبة على جودة الكود ويمنحك حرية نشر التطبيقات على البنية التحتية الخاصة بك.

الخرافة الثالثة: تطبيقات المؤسسات لا تلبي سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن تطبيقات المؤسسات ثقيلة وصعبة الاستخدام وتفتقر إلى التركيز القوي على قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم (UX) . في حين أن بعض تطبيقات المؤسسات قد يكون لها تصميم غير جذاب في الماضي ، تؤكد ممارسات تطوير التطبيقات الحديثة على أهمية إنشاء برامج تركز على المستخدم وتكون وظيفية وجذابة من الناحية الجمالية.

تتطلب البيئة الرقمية اليوم تطبيقات مؤسسية يسهل تعلمها وبديهية الاستخدام وتوفر تفاعلًا سلسًا. علاوة على ذلك ، تولي الشركات مزيدًا من الاهتمام لرضا الموظفين وتضمن مطابقة أدواتها للجودة وواجهة المستخدم / UX للتطبيقات الشائعة التي تواجه المستهلك.

تمكّن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster المطورين من إنشاء تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة بسهولة مع تركيز قوي على قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم . يسمح المصمم المرئي للمطورين drag and drop المكونات والعناصر وإفلاتها ، مما يؤدي إلى تسريع عملية التصميم. علاوة على ذلك ، يسمح مصمم عمليات الأعمال المدمج في النظام الأساسي بإنشاء منطق الأعمال الذي يوجه المستخدمين خلال مهامهم ، مما يجعل التفاعلات أكثر بساطة وكفاءة.

لضمان سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم الممتازة في تطبيقات المؤسسة ، من الضروري أن تقوم فرق التطوير بما يلي:

قم بإشراك المستخدمين وأصحاب المصلحة في وقت مبكر من عملية التصميم

قم بإجراء اختبار قابلية الاستخدام لتحديد الاختناقات ومجالات التحسين

كرر التصميم بناءً على ملاحظات وتحليلات المستخدم

اختر نظامًا أساسيًا قويًا لتطوير التطبيقات يعطي الأولوية لقابلية الاستخدام وتجربة المستخدم في ميزاته

الخرافة الرابعة: تحتاج الشركات إلى الاختيار بين تطوير الويب أو تطوير الأجهزة المحمولة

هناك خرافة أخرى مفادها أن المؤسسات بحاجة إلى الاختيار بين تطوير تطبيقات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لتلبية احتياجات أعمالها. ومع ذلك ، يعد هذا نهجًا قديمًا حيث تسمح منصات تطوير التطبيقات الحديثة بإنشاء تطبيقات الويب والجوال في وقت واحد باستخدام نفس قاعدة الشفرة.

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إن تطوير كل من تطبيقات الويب والجوال بشكل متزامن له فوائد عديدة:

تجربة مستخدم محسنة عبر الأجهزة

علامة تجارية متسقة وواجهة مستخدم

الميزات الهامة متوفرة على جميع المنصات

تكلفة مخفضة ووقت أسرع للتسويق

باستخدام نظام أساسي مثل AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الويب والجوال داخل نفس البيئة باستخدام قاعدة رمز واحدة ، مما يبسط عملية التطوير بشكل كبير ويسرع من وقت التسويق. تقوم المنصة أيضًا بإنشاء رمز فعال متوافق مع معايير الصناعة ، مما يضمن تجربة متسقة وسلسة عبر مختلف الأجهزة والأنظمة الأساسية.

يجب على الشركات تغيير طريقة تفكيرها من الاختيار بين تطوير الويب أو تطوير الأجهزة المحمولة إلى استخدام الأنظمة الأساسية التي تتيح لها تقديم التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية بسلاسة. يوفر هذا النهج الحديث لتطوير تطبيقات المؤسسة مزيدًا من المرونة والكفاءة والقدرة على التكيف في بيئة أعمال ديناميكية.

الخرافة الخامسة: تطبيقات المؤسسات ليست آمنة

يعد الأمان مصدر قلق كبير لأي مؤسسة ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتطبيقات المؤسسة التي تتعامل مع البيانات الحساسة والعمليات التجارية الهامة. تنبع الأسطورة القائلة بأن تطبيقات المؤسسات غير آمنة بطبيعتها من الحوادث السابقة التي تنطوي على خروقات للبيانات ، واختراقات ، وثغرات أمنية في البرامج ضعيفة التطور.

ومع ذلك ، مع ممارسات التطوير المناسبة والتقنيات ومنصة تطوير التطبيقات القوية ، يمكن جعل تطبيقات المؤسسة آمنة ، مما يضمن حماية البيانات والامتثال للوائح الصناعة. تركز منصات تطوير التطبيقات الحديثة مثل AppMaster بشدة على أمان التطبيقات ، مع ميزات تشمل:

إنشاء كود آمن مع أفضل معايير الترميز

الاختبار الآلي لتحديد وإصلاح الثغرات الأمنية

تحديثات وتصحيحات أمنية منتظمة

التحكم في الوصول المتكامل القائم على الدور

القدرة على العمل مع بروتوكولات الأمان الحالية لمؤسستك

باتباع أفضل الممارسات طوال دورة حياة تطوير التطبيق ، يمكن للمؤسسات التخفيف من مخاطر الأمان وحماية أصولها الرقمية. يجب أن يكون ضمان أمان تطبيقات المؤسسة دائمًا أولوية قصوى ، وكشف زيف أسطورة أنها لا يمكن أن تكون آمنة هو الخطوة الأولى نحو اعتماد نهج استباقي ومنهجي لأمن تطبيقات المؤسسة.

الخرافة السادسة: الصيانة والتحديثات مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً

أحد الاهتمامات الرئيسية للمؤسسات عندما يتعلق الأمر بتطوير التطبيقات هو التكلفة والوقت المرتبطان بصيانة وتحديث تطبيقاتهم. في حين أنه من الصحيح أن بعض عمليات التطوير يمكن أن تؤدي إلى تحديثات باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً ، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا.

في عملية التطوير التقليدية ، قد تتطلب صيانة التطبيق وتحديثه عملاً مكثفًا ، خاصةً إذا لم يكن التطبيق مصممًا ليكون قابلاً للتوسعة أو التوسع بسهولة. ولكن مع الأنظمة الأساسية الحديثة no-code مثل AppMaster ، أصبحت الصيانة والتحديثات مهمة أكثر قابلية للإدارة.

يتيح لك AppMaster إنشاء تطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، مما يلغي بشكل فعال الديون الفنية. لا يساعد ذلك في التطوير السريع فحسب ، بل يضمن أيضًا أن تظل تطبيقاتك محدثة بأحدث التحديثات والتعديلات. من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم ، يمكنك بسهولة تحديث تطبيقات مؤسستك أو توسيعها أو تعديلها في دقائق.

علاوة على ذلك ، تُنشئ منصة AppMaster تطبيقات تستخدم تقنيات متوافقة مع معايير الصناعة مثل Go و Vue3 و JS / TS ، مما يعني أن الكود سهل الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتحديث. تصبح تحديثات التطبيقات المنتظمة أقل استهلاكا للوقت وتكلفة ، مما يُترجم إلى نظام أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لصيانة تطبيقات المؤسسة.

خاتمة

إن عالم تطوير تطبيقات المؤسسات مليء بالمفاهيم الخاطئة والأساطير التي تمنع المنظمات غالبًا من تحقيق الإمكانات الكاملة لممارسات التطوير الحديثة. من خلال دحض هذه الأساطير ، يمكننا الكشف عن الحقيقة وفهم كيف يمكن للحلول المبتكرة مثل منصة AppMaster no-code أن تفيد في تطوير تطبيقات المؤسسات.

من تقليل وقت التطوير والتعقيد إلى ضمان إنشاء رمز عالي الجودة ، مهدت الأنظمة الأساسية الحديثة no-code مثل AppMaster الطريق لعصر جديد من تطوير تطبيقات المؤسسات التي تلبي احتياجات الاستخدام والأمان والكفاءة. إن تبني هذه الحلول والتخلي عن المفاهيم الخاطئة القديمة يمكن أن يساعد المؤسسات على بناء تطبيقات مبتكرة وقابلة للتطوير وواقعة للمستقبل في جزء بسيط من وقت التطوير التقليدي وتكلفته.