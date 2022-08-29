اكتسبت حركة عدم وجود رمز الكثير من الزخم في السنوات الأخيرة. بدأت العديد من الشركات في رؤية القيمة في استخدام منصات بدون رمز لبناء منتجاتها الرقمية. هناك العديد من الأسباب التي تجعل من عدم وجود كود مربحًا لأدوار قيادة الأعمال. بادئ ذي بدء ، يلغي الحاجة إلى موارد تشفير باهظة الثمن. يمكنك بناء منتجك بخبرة فنية قليلة أو معدومة بدون كود. هذا يعني أنه يمكنك توفير الكثير من المال على تكاليف التطوير.

سبب آخر هو أنه يسمح لك بتكرار الأفكار الجديدة واختبارها بسرعة. مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، يمكنك نشر منتجك بشكل أسرع وبأقل مخاطر. هذا يعني أنه يمكنك التحقق من صحة فرضياتك بشكل أسرع واتخاذ القرارات بناءً على البيانات بدلاً من التخمين.

أخيرًا ، غالبًا ما تكون الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود أكثر سهولة في الاستخدام وأسهل في الاستخدام من لغات البرمجة التقليدية. هذا يعني أن منتجك ينتقل إلى أيدي المستخدمين بشكل أسرع ويبدأ في رؤية النتائج بشكل أسرع.

No-code هي أداة قوية يمكن استخدامها لبناء منتجات رقمية بسرعة وكفاءة. إذا كنت في دور قيادي ، فمن المهم أن تفكر في كيف يمكن أن يساعدك عدم وجود رمز في تحقيق أهدافك. يعد عدم وجود رمز مربحًا لأدوار قيادة الأعمال لأنه يوفر المال ويسمح بالتكرار السريع وسهل الاستخدام.

لماذا يعد برنامج No-Code مربحًا لأدوار قيادة الأعمال؟

كقائد ، فأنت تبحث دائمًا عن طرق لتبسيط الأمور وإنجاز المزيد بجهد أقل. يمكن أن تساعدك الأنظمة الأساسية بدون رمز مثل AppMaster على أتمتة المهام ، مما يوفر وقتك للتركيز على أشياء أكثر أهمية.

تسمح لك الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية بإنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة دون كتابة تعليمات برمجية. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء تطبيقات ومهام سير عمل خاصة باحتياجاتك دون الاعتماد على المطورين أو المستشارين المكلفين.

تعمل الأنظمة الأساسية بدون رمز أيضًا على تسهيل مشاركة تطبيقاتك مع الآخرين. هذا مثالي للقادة الذين يرغبون في تمكين أعضاء فريقهم ليكونوا أكثر إنتاجية وكفاءة. من خلال مشاركة إبداعات التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية مع فريقك ، يمكنك مساعدتهم في التخلص من المهام الشاقة والمستهلكة للوقت حتى يتمكنوا من التركيز على أشياء أكثر أهمية.

باختصار ، تعمل الأنظمة الأساسية بدون رمز على تبسيط الأدوار القيادية من خلال توفير طريقة لإنشاء تطبيقات وسير عمل مخصصة بسرعة دون كتابة تعليمات برمجية. هذا يعني أنه يمكنك قضاء وقت أقل في المهام الوضيعة والمزيد من الوقت في التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. تستحق الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية التفكير إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة إنتاجيتك وكفاءتك كقائد.

ما الذي يمكنك بناءه بدون كود؟

يمكنك بناء الكثير بدون كود هذه الأيام. تتيح لك الكثير من الأنظمة الأساسية إنشاء مواقع ويب وتطبيقات دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تجعل المنصات مثل Wix و Squarespace من السهل إنشاء مواقع ويب جميلة دون أي معرفة بالشفرات.

تتيح لك العديد من منصات تطوير التطبيقات إنشاء تطبيقات جوال تعمل بكامل طاقتها بدون سطر من التعليمات البرمجية أيضًا. AppMaster ، على سبيل المثال ، هو نظام أساسي شائع يتيح لك إنشاء تطبيقات لكل من Android و iOS دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. لذا ، إذا كنت تتطلع إلى إنشاء شيء بدون رمز ، فإن السماء هي الحد الأقصى. هناك الكثير من الخيارات المتاحة لك ، بغض النظر عما تريد إنشاءه. لذا اذهب إلى هناك وابدأ في البناء!

ما هو نهج عدم وجود رمز؟

نهج عدم وجود رمز هو طريقة لإنشاء تطبيقات برمجية دون كتابة أي رمز. يمكن القيام بذلك باستخدام العديد من الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية أو أدوات السحب والإفلات.

تتمثل الفائدة الرئيسية لاستخدام نهج عدم وجود رمز في أنه يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات معقدة دون أي مهارات تشفير. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أوقات تطوير أسرع وتقليل التكاليف ، حيث لا توجد حاجة لتوظيف مطورين باهظي الثمن.

ومع ذلك ، هناك بعض العيوب لاستخدام نهج عدم وجود رمز. يتضمن ذلك الافتقار إلى المرونة والأخطاء المحتملة إذا لم يتم إنشاء التطبيق بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب معظم الأنظمة الأساسية بدون رمز رسوم اشتراك ، والتي يمكن أن تزيد بمرور الوقت. كل ما سبق صحيح بالنسبة لمعظم الأدوات التي لا تحتوي على كود ، ولكن على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى ، فإن AppMaster لديه محرر عمليات أعمال فريد. إنه فريد لأنه يستخدم عددًا كبيرًا من الكتل داخل محرر عمليات الأعمال هذا. بدورها ، تكرر هذه الكتل هياكل لغة البرمجة التقليدية. ليس فقط بعض لغات البرمجة المحددة ، ولكن لغة مجردة عامة. على سبيل المثال ، هناك كتلة if-else في أي لغة برمجة ، وهي موجودة أيضًا على منصة AppMaster. نظرًا لحقيقة أن AppMaster قد كرر عمليًا جميع الكتل الموجودة في لغات البرمجة الشائعة ، يمكنك تجميع أي منطق باستخدام هذه الكتل.

بشكل عام ، يمكن أن يكون نهج عدم وجود رمز طريقة رائعة لإنشاء تطبيقات بسيطة دون الحاجة إلى مهارات الترميز بسرعة. ومع ذلك ، فإن الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات قبل تحديد ما إذا كان هذا هو النهج الصحيح لمشروعك أمر مهم.

كيف تعمل حلول عدم وجود كود؟

هناك بعض الطرق التي تعمل بها الحلول بدون تعليمات برمجية.

تتمثل إحدى الطرق في استخدام ميزات السحب والإفلات. يتيح ذلك للمستخدمين ببساطة سحب العناصر وإفلاتها في مكانها لبناء مشاريعهم.

هناك طريقة أخرى تعمل بها الحلول الخالية من التعليمات البرمجية وهي من خلال استخدام القوالب المعدة مسبقًا. يمكن تخصيص هذه القوالب وفقًا لاحتياجات المستخدمين ، ويمكن استخدامها كنقطة انطلاق لبناء مشروع.

أخيرًا ، تقدم بعض الحلول الخالية من التعليمات البرمجية أيضًا حلولًا قائمة على الأكواد لأولئك الذين يسعون إلى مزيد من التحكم في مشروعهم.

يمكن استخدام هذه الحلول المستندة إلى التعليمات البرمجية لإضافة وظائف مخصصة أو إجراء تغييرات على أعمال الحل بدون تعليمات برمجية. بغض النظر عن الطريقة المستخدمة ، توفر الحلول الخالية من التعليمات البرمجية طريقة للمستخدمين لبناء المشاريع دون الحاجة إلى كتابة أي رمز.

ماذا يعني عدم وجود رمز؟

لا توجد تعليمات برمجية هي طريقة لإنشاء نماذج أولية و MVPs وحتى منتجات كاملة بسرعة وسهولة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. إنها أيضًا طريقة لبدء البرمجة دون الحاجة إلى تعلم كل تعقيدات لغات البرمجة التقليدية.

No-code مثالي لرواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة الذين يرغبون في التحرك بسرعة والتحقق من صحة أفكارهم بسرعة. إنه رائع أيضًا لمديري المنتجات والمصممين الذين يرغبون في تصميم نماذج أولية للميزات الجديدة وتدفقات المستخدمين دون انتظار الهندسة لإنشائها. وهي مثالية لأي شخص يريد إنشاء شيء ما دون الحاجة إلى تعلم البرمجة.

هل لا يوجد رمز جيد؟

نعم ، لا يوجد رمز جيد بالتأكيد! يسمح لأي شخص ببناء الأشياء دون الحاجة إلى معرفة كيفية البرمجة. هذا يعني أنه يمكن لعدد أكبر من الأشخاص إنشاء أشياء مفيدة ، ولا يتعين علينا الاعتماد على المطورين المحترفين للقيام بكل شيء من أجلنا.

كما أن عدم وجود رمز يميل إلى أن يكون أسهل بكثير وأسرع في الاستخدام من لغات البرمجة التقليدية. هذا لأنك لست بحاجة إلى كتابة أسطر طويلة من التعليمات البرمجية أو تجميع أي شيء. بدلاً من ذلك ، يمكنك سحب العناصر وإفلاتها لإنشاء ما تحتاجه. بشكل عام ، يعد عدم وجود رمز طريقة رائعة لإنشاء الأشياء بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى أي معرفة بالترميز. لذا ، إذا كنت تتطلع إلى إنشاء شيء بسيط ، فقم بالتأكيد بتجربته!

ما هي منخفضة ولا رمز؟

تسمح الأنظمة الأساسية منخفضة الشفرة وغير المشفرة للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء تطبيقات برمجية دون كتابة تعليمات برمجية تقليدية. تتطلب الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية عادةً ترميزًا أقل من منصات تطوير التطبيقات التقليدية ، مما يجعلها أسرع وأسهل في الاستخدام. تأخذ الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية هذه الخطوة إلى الأمام. لا يتطلب أي رمز على الإطلاق لتطوير التطبيق.

أصبحت الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة لتمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى موارد تطوير احترافية باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً. توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهة بصرية قابلة للسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات برمجية دون أي تجربة تشفير سابقة.

ما هي حركة عدم وجود كود؟

تعد حركة عدم وجود رمز اتجاهًا متزايدًا للأشخاص الذين يستخدمون البرامج لإنشاء أشياء بدون كتابة تعليمات برمجية. يتضمن ذلك استخدام لغات البرمجة المرئية والمكونات سابقة الإنشاء ومنصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية. الهدف هو تسهيل إنشاء الأشياء على الأشخاص دون الحاجة إلى تعلم كيفية البرمجة.

اكتسبت حركة عدم وجود رمز زخمًا مؤخرًا ، مع ظهور العديد من الشركات والمنصات لتمكين الأشخاص من بناء أشياء بدون رمز. يتضمن ذلك شركات مثل AppMaster ، التي تقدم لغات برمجة مرئية ومكونات مسبقة الصنع يمكن استخدامها لإنشاء كل شيء من تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة إلى أي مخطط قاعدة بيانات.

غالبًا ما يُنظر إلى حركة عدم وجود رمز على أنها طريقة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الترميز ، مما يجعلها في متناول الجميع ، بغض النظر عن مستوى المهارة. كما يمكن أن يجعل عملية التطوير أسرع وأكثر كفاءة ، حيث يمكن للأشخاص إنشاء نماذج أولية بسرعة وتكرار الأفكار دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية من البداية.

بناء مع منصة لا رمز

AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يتيح لك إنشاء تطبيقات قوية بسرعة وسهولة بدون تشفير. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات مخصصة لعملك أو مؤسستك دون أي خبرة سابقة في البرمجة. يسهّل AppMaster أيضًا مشاركة تطبيقاتك مع الآخرين والتعاون في مشاريع تطوير التطبيقات. علاوة على ذلك ، فأنت لست ملزمًا بالمنصة لأنها تسمح لك بأخذ الكود المصدري لمشروعك إذا كنت بحاجة إليه.