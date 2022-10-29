كيف تنشئ تطبيقًا مثل CNN؟

يتضمن إنشاء تطبيق مثل CNN أولاً تحديد الغرض من التطبيق ووظائفه. هل ستركز على إيصال الأخبار العاجلة ، أو تقديم تحليلات متعمقة ومقالات رأي ، أو مزيج من الاثنين معًا؟ بمجرد تحديد ذلك ، فإن الخطوة التالية هي تحديد التقنية والنظام الأساسي المطلوبين للتطبيق ، مثل ما إذا كان سيكون متاحًا على iOS أو Android ، أو كليهما. يجب التخطيط لتصميم التطبيق وواجهة المستخدم ، مع مراعاة عوامل مثل التخطيط والتنقل والمرئيات.

من المهم التفكير في استراتيجيات تحقيق الدخل للتطبيق ، سواء كان سيتضمن اشتراكات مدفوعة أو إعلانات. ستكون الصيانة والتحديثات المستمرة ضرورية أيضًا لضمان تشغيل التطبيق بسلاسة واستمراره في تلبية احتياجات مستخدميه.

كيف يعمل تطبيق CNN؟

يتيح تطبيق CNN للمستخدمين الوصول إلى الأخبار العاجلة وأهم الأخبار في جميع أنحاء العالم. يمكن للمستخدمين تخصيص صفحتهم الرئيسية عن طريق تحديد مواضيع ومناطق اهتمام معينة. يتميز التطبيق أيضًا بالبث المباشر لعروض CNN والأحداث الخاصة ، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو والبودكاست حسب الطلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين حفظ المقالات لقراءتها في وضع عدم الاتصال ومشاركة الأخبار مع الأصدقاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي. يوفر تطبيق CNN مصدرًا مناسبًا وشاملًا للبقاء على اطلاع بالأحداث الجارية.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها لإنشاء تطبيق أخبار مثل CNN

تنبيهات الأخبار العاجلة

في عالم الأخبار سريع الخطى ، يمكن أن تحدث القصص العاجلة في أي لحظة. يضمن توفير تنبيهات الأخبار العاجلة للمستخدمين مواكبة أحدث التطورات

توصيات المحتوى الشخصية

لكل شخص اهتمامات وتفضيلات مختلفة من حيث موضوعات الأخبار. يتيح تقديم توصيات محتوى مخصصة بناءً على السلوك السابق للمستخدم والتفضيلات المختارة اكتشاف المقالات الإخبارية ذات الصلة بسهولة

قدرات المشاركة الاجتماعية

تعد مشاركة المقالات مع الأصدقاء والزملاء جانبًا رئيسيًا لاستهلاك الأخبار. يساعد تضمين قدرة المستخدمين على مشاركة المقالات بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المراسلة على زيادة ظهور كل من التطبيق والمقال الذي تتم مشاركته

بث مباشر

يتيح تقديم البث المباشر للأحداث وإيجازات الأخبار للمستخدمين البقاء على اطلاع في الوقت الفعلي

تعليقات المستخدم والمناقشة

إن السماح للمستخدمين بالتعليق على المقالات ومناقشتها مع بعضهم البعض يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع ويعزز تجربة المستخدم الإجمالية

محتوى الوسائط المتعددة

بالإضافة إلى المقالات المكتوبة ، فإن دمج مقاطع الفيديو والبودكاست والأشكال الأخرى من محتوى الوسائط المتعددة يسمح بتجربة مستخدم أكثر ديناميكية وجاذبية. كما يسمح بتغطية الأخبار بمجموعة متنوعة من التنسيقات المختلفة

خيارات متعددة للغة

الوصول إلى جمهور عالمي يعني تقديم محتوى بلغات متعددة. يؤدي توفير خيار للمستخدمين لعرض المقالات الإخبارية بلغتهم المفضلة إلى زيادة إمكانية الوصول وتوسيع قاعدة المستخدمين المحتملين

القدرة على القراءة دون اتصال

في مواقف معينة ، مثل التواجد في رحلة جوية أو في منطقة ذات وصول محدود إلى الإنترنت ، تعد القدرة على تنزيل المقالات وقراءتها في وضع عدم الاتصال أمرًا بالغ الأهمية لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم في جميع الأوقات

ملفات تعريف المستخدم

يسمح السماح للمستخدمين بإنشاء ملفات تعريف مخصصة لهم بحفظ مقالاتهم المفضلة والوصول إليها بسهولة ، بالإضافة إلى تخصيص موجز الأخبار وتفضيلات الإشعارات الخاصة بهم

تكامل الإعلان

يعد تضمين الإعلانات في التطبيق طريقة رائعة لتوليد الإيرادات ودعم التطوير والتحسين المستمر للتطبيق. ومع ذلك ، من المهم الموازنة بين موضع الإعلان حتى لا يتم تعطيل تجربة المستخدم

التوافق عبر الأنظمة الأساسية

يتيح تطوير التطبيق للعمل عبر أنظمة أساسية متعددة ، مثل iOS و Android وسطح المكتب ، قاعدة مستخدمين محتملين أكبر وراحة معززة للمستخدمين. كما أنه يزيد من قابلية الاكتشاف ، حيث يمكن العثور بسهولة على التطبيق في العديد من متاجر التطبيقات.

كيف تنشئ تطبيقًا مثل CNN؟

لإنشاء تطبيق مثل CNN ، فإن الخطوة الأولى هي تحديد الميزات والوظائف المحددة التي تريد أن يتمتع بها تطبيقك. يتضمن ذلك تحديد نوع المحتوى الذي سيتم عرضه على التطبيق (على سبيل المثال ، الأخبار والترفيه والرياضة) وكيف سيتنقل المستخدمون عبر التطبيق (على سبيل المثال ، الفئات ، وظيفة البحث).

بعد ذلك ، ستحتاج إلى تصميم واجهة المستخدم وإنشاء إطارات سلكية لتخطيط تخطيط التطبيق وتدفقه. بمجرد الانتهاء من التصميم ، حان الوقت لبدء إنشاء التطبيق باستخدام لغة برمجة مثل Java أو Swift . خلال مرحلة التطوير هذه ، من المهم اختبار التطبيق بانتظام على أجهزة متعددة للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا ، يجب تقديمه للموافقة عليه في متاجر التطبيقات مثل Apple App Store أو Google Play Store . سيكون تسويق التطبيق والترويج له أمرًا حاسمًا في اكتساب المستخدمين والتميز عن المنافسين. يمكن أن يشمل ذلك الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان والوصول إلى الشراكات والتعاون المحتملة.

ستكون التحديثات والتحسينات المستمرة المستندة إلى تعليقات المستخدمين مهمة أيضًا في الحفاظ على تطبيق ناجح وشائع مثل CNN. يتضمن إنشاء تطبيق مثل CNN الكثير من جهود التخطيط والتطوير والترويج ، ولكن يمكن أن يؤدي في النهاية إلى نجاح كبير لعلامتك التجارية.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل CNN؟

يمكن أن تختلف تكلفة إنشاء تطبيق مشابه مثل CNN اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على عدة عوامل ، بما في ذلك مدى تعقيد ميزات التطبيق ووظائفه ، ومستوى خبرة فريق التطوير ، والنظام الأساسي (الأنظمة) التي سيتم إنشاء التطبيق عليها. بشكل عام ، يمكن أن تكلف في أي مكان من 50000 دولار إلى أكثر من 500000 دولار . من المهم مراعاة التكاليف المستمرة لصيانة التطبيق وتحديثاته. يمكن أن تتراكم هذه النفقات بمرور الوقت ويجب أخذها في الاعتبار في الميزانية الإجمالية لتطوير التطبيق. يتطلب إنشاء تطبيق ناجح مثل CNN استثمارًا ماليًا كبيرًا وفهمًا قويًا للجمهور المستهدف واحتياجاتهم وخطة قوية لتسويق التطبيق والترويج له. ولكن إذا لم يكن لديك مثل هذه الميزانية وفكرة إنشاء التطبيق الخاص بك لا تسمح لك بالرحيل ، انتبه إلى منشئ التطبيقات AppMaster. باستخدامه ، ستوفر ما يصل إلى 80٪ من الميزانية.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

سيختلف الوقت الذي يستغرقه إنشاء تطبيق مثل CNN اعتمادًا على عدد من العوامل ، بما في ذلك مدى تعقيد الميزات المطلوبة ، وحجم ومستوى خبرة فريق التطوير ، والموارد المتاحة. قد يستغرق إكمال مثل هذا المشروع من عدة أشهر إلى أكثر من عام. ومع ذلك ، يمكن إجراء تحسينات وتحديثات مستمرة بعد الإطلاق لتحسين تجربة المستخدم باستمرار. بشكل عام ، من المهم التركيز على إنشاء منتج عالي الجودة بدلاً من التسرع في تلبية جدول زمني محدد. من المهم جمع التعليقات باستمرار من المستخدمين وإجراء تغييرات بناءً على احتياجاتهم ورغباتهم. سيعتمد نجاح تطبيق مثل CNN على مدى تلبيته لاحتياجات جمهوره. لذلك ، يجب أن يكون إنشاء تجربة شاملة وسهلة الاستخدام أولوية قصوى لفريق التطوير. سوف يساعدك AppMaster أيضًا في تحديد وقت الوصول إلى السوق.

حل No-code

يمكن إنشاء تطبيق مثل CNN بدون تشفير باستخدام منصة مثل Appmater.io. من خلال ميزات drag-and-drop ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء التخطيط والتصميم المطلوبين لتطبيقهم. يوفر النظام الأساسي خيارات تكامل لمصادر الوسائط المختلفة. بشكل عام ، يقدم AppMaster حلاً بسيطًا ومناسبًا لإنشاء تطبيق مثل CNN دون الحاجة إلى كتابة أي رمز.