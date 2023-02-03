شهد العالم ارتفاعًا ملحوظًا في التكنولوجيا واتجاهًا متزايدًا لاستخدام تطبيقات التبرعات الخيرية لإحداث تأثير إيجابي. بالنسبة للأفراد والمؤسسات والشركات على حدٍ سواء ، أصبح إنشاء تطبيق تبرعات خيرية طريقة ملائمة وفعالة لتقديم الأفضل للمجتمع. ولكن من أين تبدأ؟ قد تبدو عملية التنمية شاقة ، لكن لا تخف ؛ سيوفر لك هذا الدليل الشامل جميع المعلومات التي تحتاجها للبدء.

سنغطي كل ما تحتاج إلى معرفته ، من الميزات الأساسية إلى المتطلبات الفنية ، لإنشاء تطبيق تبرعات خيري يُحدث فرقًا حقيقيًا. سواء كنت مطورًا متمرسًا أو بدأت رحلتك للتو ، ستوفر هذه المقالة الأدوات والنصائح والمعرفة لتحويل رؤيتك إلى حقيقة. لذا ، فلنبدأ ونحدث تأثيرًا إيجابيًا معًا من خلال قوة تطبيقات التبرعات الخيرية والتقنية.

الميزات الأساسية لتطبيق التبرع الخيري

مصدر الصورة: Dribbble / المؤلف: Emir Abiyyu

معالجة التبرعات الآمنة : بوابة دفع آمنة لمعالجة التبرعات بخيارات دفع متنوعة مثل بطاقة الائتمان و PayPal والتحويل المصرفي وما إلى ذلك.

: بوابة دفع آمنة لمعالجة التبرعات بخيارات دفع متنوعة مثل بطاقة الائتمان و PayPal والتحويل المصرفي وما إلى ذلك. حسابات المستخدمين : واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء وإدارة وتتبع التبرعات الشخصية.

: واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء وإدارة وتتبع التبرعات الشخصية. إدارة الحملة : القدرة على إنشاء وإدارة حملات متعددة ، وتتبع تقدمها ، وعرض النتائج.

: القدرة على إنشاء وإدارة حملات متعددة ، وتتبع تقدمها ، وعرض النتائج. دفع الإخطارات : قم بإعلام المستخدمين بالحملات الجديدة وتحديثات التقدم والأحداث القادمة.

: قم بإعلام المستخدمين بالحملات الجديدة وتحديثات التقدم والأحداث القادمة. تاريخ التبرع : تاريخ شامل لجميع التبرعات المقدمة ، بما في ذلك التاريخ والمبلغ والمستلم.

: تاريخ شامل لجميع التبرعات المقدمة ، بما في ذلك التاريخ والمبلغ والمستلم. توليد الإيصال الضريبي : خيار للمستخدمين لإنشاء إيصالات ضريبية لتبرعاتهم.

: خيار للمستخدمين لإنشاء إيصالات ضريبية لتبرعاتهم. تكامل وسائل التواصل الاجتماعي : سهولة مشاركة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الظهور وتشجيع المزيد من التبرعات.

: سهولة مشاركة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الظهور وتشجيع المزيد من التبرعات. إعداد التقارير والتحليلات : إعداد تقارير وتحليلات متعمقة لتتبع أداء الحملات واتخاذ قرارات مستنيرة.

: إعداد تقارير وتحليلات متعمقة لتتبع أداء الحملات واتخاذ قرارات مستنيرة. دعم العملاء : فريق دعم مخصص لمساعدة المستخدمين في أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديهم.

: فريق دعم مخصص لمساعدة المستخدمين في أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديهم. التوافق مع الأجهزة المحمولة : تصميم سريع الاستجابة يعمل بسلاسة على كل من أجهزة iOS و Android.

كيفية إنشاء تطبيق التبرع الخيري

يتضمن إنشاء تطبيق التبرع الخيري عدة خطوات ، بما في ذلك البحث والتفكير. يتضمن ذلك إجراء أبحاث السوق وفهم جمهورك المستهدف وتحديد نقاط البيع الفريدة لتطبيقك. بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد نطاق التطبيق ، بما في ذلك الميزات والوظائف التي تريد تضمينها.

يعد اختيار التكنولوجيا المناسبة أيضًا خطوة مهمة. تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن حزمة التكنولوجيا والنظام الأساسي الذي تريد استخدامه لتطوير التطبيق. بعد ذلك ، صمم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم لجعل التطبيق سهل الاستخدام وبديهيًا. يتبع ذلك تطوير البنية التحتية الخلفية لإدارة ومعالجة البيانات والمدفوعات والمعاملات.

يعد دمج بوابة دفع آمنة أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة التبرعات. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اختبر التطبيق بدقة للتأكد من أنه يلبي متطلبات الأداء والوظائف المطلوبة. قم بتحسين التطبيق بناءً على التعليقات من الاختبار. عندما يكون التطبيق جاهزًا ، قم بتشغيله في متجر التطبيقات وقم بتسويقه للوصول إلى جمهورك المستهدف.

بعد الإطلاق ، من المهم مراقبة التطبيق وصيانته باستمرار لضمان تشغيله بسلاسة وإضافة ميزات ووظائف جديدة حسب الحاجة. أخيرًا ، تواصل مع المستخدمين واجمع تعليقاتهم لتحسين التطبيق باستمرار.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق التبرع الخيري؟

تختلف تكلفة إنشاء تطبيق التبرع الخيري بشكل كبير اعتمادًا على عدة عوامل ، مثل نطاق المشروع ، ومجموعة التكنولوجيا ، وتعقيد الميزات والوظائف ، وموقع فريق التطوير ، والمزيد.

بشكل عام ، يمكن أن يكلف تطبيق التبرع الخيري الأساسي في أي مكان من 10000 دولار إلى 50000 دولار ، في حين أن التطبيق الأكثر تعقيدًا مع ميزات ووظائف إضافية يمكن أن يكلف ما يزيد عن 100000 دولار أو أكثر. تختلف التكلفة أيضًا اعتمادًا على ما إذا كنت تستأجر وكالة تطوير أو تنشئ فريقًا داخليًا.

من المهم ملاحظة أن تكلفة إنشاء تطبيق تبرعات خيرية هي استثمار ويجب النظر إليها على هذا النحو. يمكن أن يساعد التطبيق المصمم جيدًا والوظيفي في زيادة التبرعات والوصول إلى جمهور أوسع وإحداث تأثير أكبر ، مما يجعله استثمارًا قيمًا على المدى الطويل.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

يعتمد الوقت المستغرق لإنشاء تطبيق تبرعات خيري على عدة عوامل ، مثل نطاق المشروع وتعقيد الميزات والوظائف وحجم فريق التطوير والمزيد. في المتوسط ، يستغرق الأمر من 4 إلى 6 أشهر لإنشاء تطبيق أساسي للتبرعات الخيرية ، في حين أن التطبيق الأكثر تعقيدًا مع ميزات ووظائف إضافية يمكن أن يستغرق من 6 إلى 12 شهرًا أو أكثر.

من المهم أن تتذكر أن الجدول الزمني للتطوير يمكن أن يتأثر أيضًا بعوامل خارجية مثل التغييرات في النطاق ومراجعات التصميم والتحديات الفنية غير المتوقعة.

كيف يمكن أن يساعد حل no-code ؟

يمكن أن يساعد الحل no-code تبسيط وتسريع عملية إنشاء تطبيق تبرعات خيرية. تسمح الأنظمة الأساسية الخالية من No-code للمستخدمين بإنشاء تطبيقات معقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، مما يجعلها في متناول أولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية.

تتضمن بعض فوائد استخدام حل no-code لإنشاء تطبيق تبرع خيري ما يلي:

تطوير أسرع : تقدم الحلول No-code قوالب مُعدة مسبقًا ، وواجهات drag-and-drop ، ومحررات مرئية ، مما يجعل من الممكن إنشاء تطبيق في غضون ساعات أو أيام بدلاً من شهور.

: تقدم الحلول قوالب مُعدة مسبقًا ، وواجهات ، ومحررات مرئية ، مما يجعل من الممكن إنشاء تطبيق في غضون ساعات أو أيام بدلاً من شهور. تكلفة أقل : غالبًا ما يكون للحلول الخالية No-code تكلفة أولية أقل من تعيين فريق تطوير أو بناء فريق داخلي ، مما يجعلها حلاً فعالاً من حيث التكلفة.

: غالبًا ما يكون للحلول الخالية تكلفة أولية أقل من تعيين فريق تطوير أو بناء فريق داخلي ، مما يجعلها حلاً فعالاً من حيث التكلفة. المرونة : تسمح الحلول الخالية No-code بالتخصيص والتغييرات السهلة ، مما يجعل من الممكن تكرار التطبيق وتحسينه بسرعة حسب الحاجة.

: تسمح الحلول الخالية بالتخصيص والتغييرات السهلة ، مما يجعل من الممكن تكرار التطبيق وتحسينه بسرعة حسب الحاجة. لا توجد مهارات تقنية مطلوبة : مع حل no-code ، ليست هناك حاجة إلى امتلاك خلفية تقنية ، مما يسمح للأفراد غير التقنيين بإنشاء التطبيق وإدارته.

خاتمة

في الختام ، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق التبرع الخيري أداة قوية لزيادة التبرعات والتأثير على قضيتك. من خلال الإستراتيجية المناسبة وفريق التطوير والتكنولوجيا ، يمكنك إنشاء تطبيق سهل الاستخدام وآمن وقادر على الوصول إلى جمهور أوسع.

سواء اخترت إنشاء تطبيق مخصص أو استخدام حل no-code مثل AppMaster ، من المهم أن تضع في اعتبارك أن عملية التطوير هي استثمار في نجاح مؤسستك الخيرية على المدى الطويل. من خلال تطبيق جيد التصميم وعملي ، يمكنك إحداث فرق وجعل العالم أفضل ، تبرعًا واحدًا في كل مرة.

من المهم الإشارة إلى أن AppMaster يقدم شروطًا وأحكامًا استثنائية للمنظمات غير الربحية والخيرية. تلعب هذه المنظمات دورًا حيويًا في المجتمع من خلال تقديم خدمات ودعم متنوعة للمحتاجين. من الجدير بالثناء أن AppMaster يعترف بمساهمات هذه المنظمات ويزودهم بالموارد والدعم اللازمين لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم. من خلال تقديم شروط خاصة ، يساعد AppMaster هذه المؤسسات على العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية ، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على الأشخاص الذين تخدمهم. يوضح هذا التزام الشركة برد الجميل للمجتمع ودعم أولئك الذين يحدثون فرقًا.

التعليمات

ما هو تطبيق التبرع الخيري؟

تطبيق التبرع الخيري هو تطبيق للهاتف المحمول مصمم لتمكين الأفراد من تقديم تبرعات خيرية من خلال أجهزتهم المحمولة.

ما هي خطوات إنشاء تطبيق التبرع الخيري؟

تتضمن خطوات إنشاء تطبيق تبرعات خيرية: البحث عن مؤسسة خيرية واختيارها ، وتصميم واجهة مستخدم التطبيق ، وبناء وظائف التطبيق ، ودمج معالجة الدفع ، واختبار التطبيق وتشغيله.

ما هي السمات الرئيسية لتطبيق التبرع الخيري؟

عادةً ما تتضمن الميزات الرئيسية لتطبيق التبرع الخيري: صفحة التبرع ، ومعالجة الدفع ، وحسابات المستخدمين الآمنة ، وقائمة بالمؤسسات الخيرية ، وتتبع سجل التبرعات ، وإشعارات الدفع.

ما نوع خيارات الدفع التي يجب أن يتوفر بها تطبيق التبرع الخيري؟

يجب أن يحتوي تطبيق التبرع الخيري على خيارات دفع متنوعة ، بما في ذلك بطاقات الائتمان و PayPal وطرق الدفع الرقمية الأخرى.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق التبرع الخيري؟

يمكن أن تختلف تكلفة إنشاء تطبيق التبرع الخيري بشكل كبير اعتمادًا على ميزات التطبيق ودرجة تعقيده. يمكن أن تتراوح التكلفة من 10000 دولار إلى 100000 دولار أو أكثر.

من يمكنه إنشاء تطبيق التبرع الخيري؟

يمكن إنشاء تطبيق التبرع الخيري بواسطة شركة تطوير تطبيقات محترفة أو فريق من المطورين أو فرد لديه المهارات التقنية اللازمة.

كيف يمكنني الترويج لتطبيق التبرع الخيري الخاص بي؟

هناك عدة طرق للترويج لتطبيق التبرع الخيري ، بما في ذلك التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وشراكات المؤثرين ، والإعلان عبر الإنترنت ، والتعاون مع المؤسسات الخيرية للوصول إلى داعميهم.