أفضل مجموعات الألوان لموقع الويب الخاص بك هي تلك الأكثر منطقية ، وغالبًا ما تكون هذه مسألة تفضيل شخصي. قد تكون نقطة البداية الجيدة هي استخدام ألوان من شعارك ، حيث ثبت بالفعل أنها متناغمة من قبل المصمم. إذا كنت ترغب في تجربة مخططات ألوان مختلفة ، فإننا نوصي باستخدام Coolors - أداة عبر الإنترنت تساعدك في العثور على ألوان تكميلية في ثوانٍ!

الهدف من أي موقع ويب هو نقل رسالته وإثارة المشاعر: قد يختار بعض المصممين درجات ألوان دافئة أو رائعة بناءً على مزاجهم أو هوية علامتهم التجارية. يمكن أن تخلق الألوان تباينًا عاليًا من أجل الاهتمام البصري ، ولكن يجب أن تعمل معًا بشكل جيد ، حتى لا يشعر الناس بالارتباك بشأن ما ينظرون إليه.

مجموعات الألوان أصبحت الآن مهمة للغاية. إنها تمنح موقع الويب مزيدًا من العمق والأبعاد ، فضلاً عن توفير شعور بالانسجام بين عناصر التصميم المختلفة. يمكن أن تساعد اختلافات اللون أيضًا في نقل الحالة المزاجية والعواطف المختلفة من خلال اللون وحده.

يمكن لمجموعات الألوان الآن توفير موقع ويب بمزيد من العمق والأبعاد يمكن للألوان أن تمنح الناس مشاعر واتجاهات معينة بسبب درجة اللون أفضل مجموعات الألوان لموقع الويب الخاص بك هي تلك التي تكون منطقية بناءً على ما تحاول قوله واستحضاره

تعد عجلة الألوان أداة مفيدة يجب معرفتها ، ليس فقط عندما يتعلق الأمر باختيار الألوان لموقع الويب الخاص بك ولكن أيضًا لفهم كيف يمكن للألوان أن تكمل أو تتباين. لاستخدام عجلة الألوان بشكل صحيح ، يجب أن تراها بطريقتين مختلفتين. هناك ثلاثة ألوان أساسية - الأحمر ، والأصفر ، والأزرق - مباشرة مقابل بعضها البعض على العجلة.

الألوان الثانوية هي البرتقالي والأخضر والبنفسجي. يتم إنشاؤها عن طريق مزج لونين أساسيين بنسب متساوية. يمكنك أيضًا أن ترى كيف أن أي لونين مكملين أو متباينين سيخلقان لونًا آخر عند وضعهما معًا على عجلة الألوان. يمنحك هذا مجموعة جديدة تمامًا من الألوان المحتملة التي تعمل بشكل جيد مع بعضها البعض!

الأزرق والوردي

الأزرق والوردي لونان غالبًا ما يتم إقرانهما معًا. كلاهما يتمتع بجو أنثوي ويمكن أن يخلق مظهرًا ناعمًا ورومانسيًا. يجد بعض المصممين أن هذين اللونين يعملان جيدًا معًا لأنهما يشتركان في نفس الأشكال ولكنهما يكملان بعضهما البعض بطرق أخرى.

إذا كنت تريد استخدام اللون الأزرق والوردي على موقعك على الويب ، فإننا نوصي باستخدام اللون الأزرق الفاتح باعتباره اللون الأساسي والوردي الفاتح كلون مميز. هذا المزيج مثالي لمواقع الويب التي تستهدف الجماهير من الإناث.

وردي ساخن وسماوي

يعتبر اللون الوردي الفاتح والسماوي مزيجًا جميلًا من الألوان يمكن استخدامه لكل من الرجال والنساء. اللون الوردي الساخن هو اللون السائد ، ولكنه سيجعل الموقع يشعر بالأنوثة. كما أنه سيجعل الناس سعداء لأنه لون مشرق ومنشط. أفضل طريقة لاستخدام اللون الوردي الفاتح والأزرق السماوي معًا هي استخدام اللون الوردي الساخن كلون أساسي وإصدار أفتح أو أغمق من السماوي كلون ثانوي.

مزيج لون الخوخ الأزرق الملكي

الأزرق الملكي والخوخ لونان غالبًا ما يكونان مكملين. عند استخدامهما معًا ، يمكنهما إنشاء موقع ويب يشعر بالفخامة والأناقة. يمنح اللون الأزرق الملكي موقع الويب إحساسًا بالقوة والسلطة ، بينما سيوفر الخوخ لمسة أكثر نعومة.

إذا كنت ترغب في استخدام هذه الألوان على موقع الويب الخاص بك ، فإننا نوصي باستخدام اللون الأزرق الملكي كلون أساسي والخوخ كلون مميز.

تركيبة اللون الأصفر الفحمي

عندما يتعلق الأمر بتركيبات الألوان ، فإن اللون الأصفر الفحمي هو الأفضل. مزيج الألوان هذا مثالي لمواقع الويب لأنه سهل للعيون وجذاب جدًا من الناحية المرئية. يعد نظام اللون الأصفر الفحمي أيضًا طريقة رائعة لإضافة بعض السطوع إلى موقع الويب الخاص بك مع الاحتفاظ بشعور الاحتراف.

مزيج اللون الأحمر والأصفر

الأحمر والأصفر يجعل أيضًا مزيجًا رائعًا من الألوان. يمكن استخدامه للتعبير عن إحساس بالمرح والمرح ، وهو مثالي للمواقع التي ترغب في إضفاء أجواء أكثر رسمية.

مزيج اللون الأزرق الجير الأخضر الكهربائي

عندما يتعلق الأمر بتركيبات الألوان ، فإن اللون الأخضر الليموني والأزرق الكهربائي هو الخيار الأمثل! هذان اللونان متكاملان ، مما يعني أنهما يخلقان أكثر التصاميم حيوية وإثارة للاهتمام بصريًا عند استخدامهما معًا.

الأخضر الليموني هو لون مشرق ومنعش ومثالي لإضافة الطاقة إلى أي تصميم. الأزرق الكهربائي هو الظل الكهربائي الرائع الذي يمكن أن يخلق إحساسًا بالرقي والاحتراف. عند استخدامهما معًا ، يخلق هذان اللونان مظهرًا ممتعًا وأنيقًا!

مزيج لون الخزامى البط البري

اللافندر لون أرجواني فاتح ، في حين أن البط البري هو ظل كهربائي رائع يمكن أن يخلق إحساسًا بالتطور والاحتراف. عند الجمع بين هذين اللونين يخلقان مظهرًا جديدًا وأنيقًا.

للوهلة الأولى ، قد يبدو اللافندر خيارًا غريبًا للألوان لمواقع الويب. ولكن عند إقرانها باللون الأزرق المخضر ، فإنها تصبح أنيقة وممتعة وجذابة! يرتبط هذان اللونان ارتباطًا وثيقًا لأنهما كلاهما ظلال من اللون الأرجواني. أفضل طريقة لدمجها هي استخدام الخزامى الفاتح كلون مميز في بعض عناصر الصفحة أثناء استخدام البط البري الغامق على النص للعناوين في جميع أنحاء الموقع.

مزيج لون الكرز الأحمر من الأبيض

أود أن أتحدث عن مزيج لون الكرز الأحمر المصفر. مجموعة الألوان هذه تباين رائع وستجعل تصميمك مميزًا. سيعمل هذا بشكل أفضل مع شركات المواد الغذائية مثل المخابز أو المطاعم التي ترغب في استخدام مجموعة الألوان هذه لشعاراتها.

مزيج اللون الأزرق الطفل الأبيض

يُعد مزيج اللون الأبيض والأزرق خيارًا رائعًا لمواقع الويب التي تستهدف جمهورًا أصغر سنًا. مجموعة الألوان هذه مهدئة للغاية وستخلق جوًا مريحًا. يمكن استخدامه لمواقع الويب في الصناعات الطبية أو المالية.

مزيج اللون البرتقالي المحترق الخوخ

يعد مزيج اللون البرتقالي المحترق من الخوخ خيارًا رائعًا لمواقع الويب التي ترغب في خلق جو دافئ وجذاب. يعتبر مزيج الألوان هذا مثاليًا لمواقع الويب التي تستهدف جمهورًا نسائيًا. يمكن استخدامه لمواقع الويب في صناعات الموضة أو التجميل.

مزيج اللون الأزرق الفاتح والأزرق الداكن

يُعد مزيج الألوان هذا خيارًا رائعًا لمواقع الويب التي ترغب في خلق شعور بالملوك. يمكن استخدام هذا اللون لمواقع الويب في وسائل الإعلام أو الصناعات الفاخرة. كما أنه يعمل بشكل جيد مع الألعاب التي يلعب فيها المستخدمون كملوك أو ملكات.

مزيج اللون الوردي الزاهي السماء الزرقاء

إذا لم تكن متأكدًا مما يجب مزجه معًا ، ولكنك تريد شيئًا متطورًا وممتعًا ، فإن مزيج الألوان هذا مثالي.

لإنشاء مزيج الألوان هذا ، ابدأ باللون الأزرق الداكن. أضف القليل من اللون الوردي وبعض الأبيض. ستكون النتيجة لونًا أزرق ملكيًا يحتوي على تلميح خفي من اللون الوردي والكثير من السطوع دون أن يكون داكنًا جدًا أو خافتًا.

مزيج لون الخردل والمريمية والأخضر الغابات

تعمل مجموعات ألوان الخردل والمريمية والأخضر الغابوي جيدًا معًا نظرًا لألوانها التكميلية. النسخة الأكثر شيوعًا من هذه المجموعة هي الخلفية الذهبية مع نص لون الخردل ولمسات باللون الأخضر الحكيم.

من المهم أن تكمل الألوان الأساسية لموقعك على الويب بعضها البعض ، ولكن يجب أيضًا إقرانها بلون تمييز تكميلي. لحسن الحظ ، هناك الكثير من مجموعات الألوان العصرية لتختار من بينها. تذكر: إذا كنت تريد استخدام أكثر من ثلاثة ألوان في تصميم موقع الويب الخاص بك ، فاختر لونين رئيسيين كنقطة محورية وابني من هذين اللونين.

الفوشيه مزيج اللون الأخضر النيون

تعد مجموعة ألوان Fuchsia Neon Green واحدة من أكثر مجموعات الألوان شيوعًا لمواقع الويب. وفقًا للخبراء ، يتباين اللونان جيدًا مع بعضهما البعض ويوفران مظهرًا نابضًا بالحياة في التصميم. مزيج الألوان الفوشيه الأخضر النيون مثالي لتسليط الضوء على معلومات محددة في التصميم وخلق إحساس بالرومانسية والمرح من خلال ظلالها الداكنة والفاتحة.

مزيج ألوان الباستيل والخوخ والكاسترد

سيبقى اللون البرتقالي الباستيل دائمًا مبدعًا بغض النظر عن الاتجاهات. أهم شيء هو فهم نظرية الألوان وراء لوحة الألوان. البرتقالي الباستيل هو لون بارد يحتوي على درجات تحتية من الأحمر أو الوردي. لون الخوخ أصفر داكن في أقوى لون له مع صبغة من الخوخ في الأعلى. إذا كنت تبحث عن تأثير أكثر جرأة ، يمكنك إلقاء نظرة على الكاسترد وهو لون خوخي فاتح مع مسحة من الكريم.

ظلال التوت من مزيج اللون الأزرق

ظلال توت العليق الزرقاء هي مزيج ألوان شائع لمواقع الويب. الألوان مكملة لبعضها البعض ، وتخلق مظهرًا نابضًا بالحياة. الألوان أيضًا مريحة للغاية وهادئة ، وهي مثالية لموقع ويب يريد أن يخلق إحساسًا بالهدوء.

مزيج اللون الوردي الزاهي الكرز الأحمر

غالبًا ما تستخدم مجموعة الألوان هذه من قبل الفتيات الصغيرات اللاتي يرغبن في إظهار أنوثتهن. الألوان ناعمة ولطيفة ، وعند استخدامها معًا ، فإنها تخلق تأثيرًا جميلًا ودقيقًا للغاية.

مزيج لون أرجواني فاتح ، نعناع ، زبدة

غالبًا ما تُستخدم تركيبة الألوان هذه لمواقع الويب التي تستهدف جمهورًا نسائيًا. يعمل اللون الأرجواني الفاتح والنعناع معًا لخلق شعور بالبرودة والاسترخاء ، بينما توفر الزبدة تأثيرًا دافئًا ومريحًا. هذا المزيج مثالي لمواقع الويب التي ترغب في خلق جو من الاسترخاء والهدوء.

مزيج الغابات الخضراء الطحلب اللون الأخضر

عندما يتعلق الأمر بتركيبات الألوان ، فإن الطحلب الأخضر للغابات يعد خيارًا رائعًا لموقع الويب الخاص بك. مزيج الألوان هذا مهدئ وهادئ ، مما يجعله مثاليًا لمواقع الويب التي تتطلع إلى خلق جو مريح. يخلق اللون الأخضر الطحلب أيضًا إحساسًا بالعمق ، وهو مثالي لمواقع الويب التي تحتوي على الكثير من النصوص أو الصور.

مزيج لون الجزيرة الأخضر الأبيض

الجزيرة الخضراء والبيضاء هي التوليفات المثالية لمواقع الويب التي تتطلع إلى خلق شعور بالفخامة والأناقة. سوف يضيء اللون الأبيض اللون الأخضر ويجعله أكثر وضوحًا ، بينما يمنح اللون الأخضر موقع الويب لمسة من الطبيعة. مزيج الألوان هذا مثالي لمواقع الويب التي تتطلع إلى ترك انطباع جيد.

تركيبة اللون الأخضر الأخضر الأصفر

الأصفر والأخضر الأخضر عبارة عن مزيج ألوان متباين. اللون الأصفر هو التباين بين اللون الأخضر ولكن له أيضًا بعض الصفات التكميلية. عندما يتم استخدام لون واحد بشكل زائد ، سيكون الآخر هو الخلفية المهدئة. قد يقول الأخضر الأصفر المخضر "ساطع" لكثير من الناس بسبب هذا التباين. يمكن أن يكون لها مظهر دافئ أيضًا لأن اللون الأصفر أكثر كثافة من الأخضر.

مزيج اللون البيج والأسود والبني تان

تعتبر تركيبة الألوان هذه لوحة ألوان محايدة. البيج والأسود والبني والبني هي ألوان يمكن استخدامها كأساس لتصميم موقع الويب. غالبًا ما يتم استخدامها لأنها آمنة وغير مسيئة. يمكن أيضًا أن تكون لوحة الألوان هذه مملة وغير جذابة.

مزيج اللون الأزرق ، المارون ، النيلي

مزيج الألوان هذا هو الألوان العصرية والعصرية التي توفر إحساسًا بالإثارة بسبب تباين الألوان. الأزرق والمارون والنيلي هي الألوان التي يمكن استخدامها كبديل للألوان التقليدية. ستجذب هذه الألوان الزاهية الانتباه وتجعل تصميم موقع الويب يبدو أكثر متعة وإثارة من اللون المحايد.

القرمزي ، الزيتون الفاتح ، مزيج من لون البط البري الفاتح

مزيج الألوان هذا عبارة عن لوحة ألوان كلاسيكية. القرمزي والزيتون الفاتح والأزرق الفاتح هي الألوان التي استخدمت لسنوات عديدة في تصميم المواقع. تعتبر ألوانًا آمنة وغير مسيئة. يمكن أيضًا أن تكون لوحة الألوان هذه مملة وغير جذابة.

أفضل مجموعات الألوان لموقع الويب الخاص بك هي تلك الأكثر منطقية ، وغالبًا ما تكون هذه مسألة تفضيل شخصي. قد تكون نقطة البداية الجيدة هي استخدام ألوان من شعارك حيث ثبت بالفعل أنها متناغمة من قبل المصمم. إذا كنت ترغب في تجربة أنظمة ألوان مختلفة ، فنحن نوصي باستخدام Colors - وهي أداة عبر الإنترنت تساعدك في العثور على ألوان تكميلية في ثوانٍ! الهدف من أي موقع ويب هو نقل رسالته وإثارة المشاعر: قد يختار بعض المصممين درجات ألوان دافئة أو رائعة بناءً على مزاجهم أو هوية علامتهم التجارية. يمكن أن تخلق الألوان تباينًا عاليًا من أجل الاهتمام البصري ، ولكن يجب أن تعمل معًا بشكل جيد ، حتى لا يشعر الناس بالارتباك بشأن ما ينظرون إليه.