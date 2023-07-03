ظهور المنصات Low-code

لطالما تميزت صناعة التكنولوجيا بالوتيرة السريعة للابتكار والاتجاهات التحويلية والاضطراب الذي لا يلين. لقد بزغ عصر جديد من البرمجة بفضل الأنظمة الأساسية low-code ، وهي تقنية تخريبية تقلل بشكل جذري من كمية الترميز المطلوبة لتطوير التطبيقات.

ظهرت المنصات Low-code كإجابة للطلب المتزايد على تطوير البرمجيات وسط نقص في المطورين المهرة. احتاجت المنظمات إلى طريقة لتطوير التطبيقات بسرعة وكفاءة وبتكلفة أقل. توفر أدوات Low-code بيئة مرئية للغاية وسهلة الاستخدام حيث يمكن للمطورين وغير المطورين على حد سواء drag-and-drop وإنشاء مهام سير العمل وتصميم واجهات وإنشاء تطبيقات كاملة بأقل قدر من الترميز.

تعمل هذه المنصات على تعزيز ظهور "المطورين المواطنين" ، الأفراد الذين ليسوا مطورين محترفين ولكن يمكنهم إنشاء تطبيقات وظيفية من خلال واجهات رسومية سهلة الاستخدام لمنصات low-code. يقومون بإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الترميز وتشجيع الابتكار على كل مستوى من مستويات المؤسسة. يعد AppMaster.io أحد الرواد في هذا المجال الناشئ ، وهو عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام الأدوات المرئية وآليات السحب والإفلات .

الأهمية المتزايدة لتطبيقات الهاتف المحمول

أصبحت تطبيقات الأجهزة المحمولة حيوية بشكل متزايد في المجال الرقمي اليوم. تدرك الشركات من جميع الأحجام والصناعات الأهمية المتزايدة لتطبيقات الأجهزة المحمولة للتفاعل مع عملائها بشكل فعال. تقدم تطبيقات الأجهزة المحمولة العديد من الفوائد لكل من الشركات والمستخدمين النهائيين. بالنسبة للشركات ، توفر تطبيقات الأجهزة المحمولة قناة مباشرة للاتصال والتفاعل مع جمهورها المستهدف ، مما يسمح بالتسويق المخصص ، ومشاركة العملاء المحسّنة ، وتحسين الولاء للعلامة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك ، تمكّن تطبيقات الأجهزة المحمولة الشركات من جمع بيانات مستخدم قيّمة ورؤى من أجل اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتنقيح استراتيجياتها. بالنسبة للمستخدمين النهائيين ، توفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الراحة وإمكانية الوصول والوصول الفوري إلى المنتجات والخدمات والمعلومات. من التسوق والترفيه إلى الخدمات المصرفية والرعاية الصحية ، تعمل تطبيقات الأجهزة المحمولة على تبسيط العمليات وتوفير الوقت وتوفير تجربة مستخدم سلسة. مع استمرار نمو استخدام الأجهزة المحمولة ، أصبحت الشركات التي تتبنى تطبيقات الأجهزة المحمولة في وضع أفضل للبقاء قادرة على المنافسة وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.

كود منخفض وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول

لطالما كان تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة مهمة معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً ، وتتطلب درجة عالية من مهارات البرمجة والمعرفة. غالبًا ما أدى ذلك إلى إبطاء العملية وزيادة التكاليف وتأخير النشر. ومع ذلك ، فإن ظهور الأنظمة الأساسية low-code يحدث ثورة في هذا المجال. باستخدام نظام أساسي لتطوير low-code ، يصبح إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول أسرع وأسهل بشكل ملحوظ. إنه يقلل من التعقيد من خلال السماح للمطورين بإنشاء تطبيقات باستخدام واجهات مرئية ، وقوالب مسبقة الصنع ، وترميز آلي. يعمل هذا على تسريع الجداول الزمنية للتطوير بشكل كبير ، مما يمكّن الشركات من نشر تطبيقات جديدة في السوق بشكل أسرع من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك ، تدعم الأنظمة الأساسية low-code تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية. يمكن للمطورين إنشاء تطبيق مرة واحدة ونشره عبر أنظمة أساسية متعددة مثل iOS و Android والويب. يلغي جانب التوافق هذا الحاجة إلى وجود فرق متعددة تعمل على نفس التطبيق لأنظمة أساسية مختلفة بشكل منفصل. نظرًا لانتشار الأجهزة المحمولة والمستخدمين على مستوى العالم ، لم يكن دور low-code في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

فوائد الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

توفر الأنظمة الأساسية Low-code العديد من الفوائد لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية.

انتشار أسرع

تسمح الأنظمة الأساسية Low-code بإجراء النماذج الأولية السريعة وعملية النشر. هذه ميزة مهمة في عالم الأعمال سريع الخطى اليوم ، حيث يمكن أن يكون كونك أول من يسوق عامل نجاح حاسم.

كفاءة التكلفة والوقت

من خلال أتمتة مهام الترميز والقدرة على إعادة استخدام التعليمات البرمجية عبر النظام الأساسي ، تعمل low-code على تسريع عملية التطوير ، مما يقلل التكاليف الإجمالية لتطوير التطبيق. كما يتطلب أيضًا فريقًا تقنيًا أصغر ، مما يقلل من تكاليف التطوير .

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المرونة

لا يؤدي استخدام القوالب والمكونات المعدة مسبقًا إلى قفل المطورين في إطار عمل أو تصميم معين. يتمتع المطورون بحرية تخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجاتهم. يمكن أيضًا تنفيذ التغييرات والتحديثات بشكل أكثر راحة وبوتيرة أسرع.

قابلية التوسع

تضمن الأنظمة الأساسية Low-code أن التطبيقات قابلة للتطوير ويمكنها التعامل مع النمو بمرور الوقت. هذا يضمن أنه مع نمو قاعدة المستخدمين الخاصة بك ، سيستمر تطبيقك في الأداء الجيد.

باختصار ، توفر الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster.io حلاً يسمح بالتطوير السريع والفعال والاقتصادي لتطبيقات الأجهزة المحمولة. من خلال تقليل الوقت والموارد اللازمة لتطوير تطبيق جوال بشكل كبير ، فإنهم يغيرون صناعة التكنولوجيا.

التغلب على التحديات من خلال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة منخفضة التعليمات البرمجية

برز تطوير Low-code كنهج قوي لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، مما يتيح إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ومع ذلك ، هناك بعض التحديات التي قد يواجهها المطورون عند اعتماد low-code لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة:

حدود التخصيص والتعقيد: يتمثل أحد التحديات في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة low-code في معالجة المخاوف المتعلقة بقيود التخصيص والتعقيد. بينما توفر الأنظمة الأساسية low-code مكونات وقوالب مسبقة الصنع ، فقد تكون هناك حالات تتطلب تخصيصات محددة لتلبية متطلبات التطبيق الفريدة. يحتاج المطورون إلى تقييم مرونة النظام الأساسي ذي low-code المختار بعناية والتأكد من أنه يمكن أن يلبي احتياجات التخصيص الخاصة بهم. من خلال فهم قيود النظام الأساسي والاستفادة من قدراته بفعالية ، يمكن للمطورين التغلب على تحديات التخصيص وبناء تطبيقات محمولة مخصصة.

يتمثل أحد التحديات في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في معالجة المخاوف المتعلقة بقيود التخصيص والتعقيد. بينما توفر الأنظمة الأساسية مكونات وقوالب مسبقة الصنع ، فقد تكون هناك حالات تتطلب تخصيصات محددة لتلبية متطلبات التطبيق الفريدة. يحتاج المطورون إلى تقييم مرونة النظام الأساسي ذي المختار بعناية والتأكد من أنه يمكن أن يلبي احتياجات التخصيص الخاصة بهم. من خلال فهم قيود النظام الأساسي والاستفادة من قدراته بفعالية ، يمكن للمطورين التغلب على تحديات التخصيص وبناء تطبيقات محمولة مخصصة. الأمان وخصوصية البيانات: يعد ضمان الأمان وخصوصية البيانات تحديًا مهمًا آخر في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة low-code . نظرًا لأن المطورين يستخدمون المكونات والتكاملات التي تم إنشاؤها مسبقًا ، فمن الضروري تنفيذ تدابير أمنية قوية لحماية بيانات المستخدم ومنع الثغرات الأمنية. يتضمن ذلك تخزين البيانات الآمن والتشفير والالتزام بأفضل ممارسات الصناعة. من خلال إعطاء الأولوية لأمن البيانات طوال عملية التطوير والبقاء على اطلاع بأحدث معايير الأمان ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات جوال موثوقة وآمنة.

يعد ضمان الأمان وخصوصية البيانات تحديًا مهمًا آخر في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة . نظرًا لأن المطورين يستخدمون المكونات والتكاملات التي تم إنشاؤها مسبقًا ، فمن الضروري تنفيذ تدابير أمنية قوية لحماية بيانات المستخدم ومنع الثغرات الأمنية. يتضمن ذلك تخزين البيانات الآمن والتشفير والالتزام بأفضل ممارسات الصناعة. من خلال إعطاء الأولوية لأمن البيانات طوال عملية التطوير والبقاء على اطلاع بأحدث معايير الأمان ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات جوال موثوقة وآمنة. الأداء والتحسين: بينما يوفر التطوير low-code السرعة والراحة ، من الضروري معالجة مشكلات الأداء والتحسين المحتملة. يجب على المطورين تحسين أداء التطبيق وتقليل استخدام الموارد وضمان تجربة مستخدم سلسة. يتضمن ذلك تحسين استعلامات قاعدة البيانات وتقليل طلبات الشبكة والاستفادة من تقنيات التخزين المؤقت. من خلال اختبار أداء التطبيق وتحسينه بانتظام ، يمكن للمطورين تقديم تطبيقات جوال سريعة الاستجابة وفعالة توفر تجربة مستخدم استثنائية.

يجلب تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة Low-code العديد من الفوائد ولكنه يفرض أيضًا بعض التحديات. من خلال معالجة قيود التخصيص والتعقيد بشكل فعال ، وضمان الأمان وخصوصية البيانات ، والتركيز على الأداء والتحسين ، يمكن للمطورين التغلب على هذه التحديات وتسخير قوة low-code لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الناجحة. من خلال التخطيط السليم واتخاذ القرارات الاستراتيجية والالتزام بأفضل الممارسات ، يمكن أن يكون تطوير low-code بمثابة تغيير للعبة في صناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.



دراسة حالة: AppMaster .io قيد التنفيذ

من بين الطيف الواسع من الأنظمة الأساسية low-code no-code المتوفرة اليوم ، يبرز AppMaster.io كحل شامل وسلس وسهل الاستخدام. تأسس AppMaster.io في عام 2020 ، وسرعان ما برز إلى مكانة بارزة في مجال التطوير no-code ورمز low-code. قوي ومتعدد الاستخدامات ، AppMaster.io هو نظام أساسي مصمم لتسريع العمليات المتضمنة في إنشاء الخلفيات الخلفية للخادم والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

يتمثل الاختلاف الكبير عن الغالبية العظمى من الأنظمة الأساسية الأخرى منخفضة الكود / no-code في أنه يسمح للعملاء بإنشاء نماذج بيانات بصريًا وتحديد منطق الأعمال ، والمعروف داخل النظام الأساسي باسم "عمليات الأعمال" باستخدام مصمم BP المرئي. تتجاوز وظائف النظام الأساسي ، بما في ذلك إنشاء واجهة برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WebSocket وإنشاء واجهة مستخدم تفاعلية عبر آلية drag-and-drop بسيطة. على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى ، يتم دائمًا إنشاء تطبيقات AppMaster.io حديثًا من نقطة الصفر كلما تم إجراء تغييرات ، مما يضمن التخلص من الديون التقنية. لنأخذ مثالاً ، ضع في اعتبارك شركة صغيرة تهدف إلى تحسين عملياتها باستخدام تطبيق Android للهاتف المحمول ، ولكنها تفتقر إلى الميزانية لتوظيف فريق تطوير كامل.

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مع النظام الأساسي سهل الاستخدام لـ AppMaster.io ، يمكن لصاحب العمل إنشاء التطبيق بسرعة من البداية ، حتى مع الحد الأدنى من المعرفة التقنية. يبدأ المستخدم من خلال إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي وتحديد منطق الأعمال من خلال عمليات الأعمال (BPs). تم تصميم واجهة مستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة بمكونات drag-and-drop القابلة للتخصيص والمرنة. بمجرد اكتمال عملية التصميم ، يؤدي الضغط على زر "نشر" إلى تجميع التطبيق الذي تم إنشاؤه حديثًا واختباره ونشره بالتسلسل. كدليل على قابلية تطوير النظام الأساسي ، يمكن للتطبيقات المطورة من خلال AppMaster.io الدخول في شراكة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية ويتم تشغيلها بواسطة Go (golang) ، وهي لغة عالية الأداء تساهم في قابلية تطوير البرنامج المذهلة.

تقديراً لقدراته ، فقد تم تمييز AppMaster.io باستمرار من قبل G2 ، وهو سوق تكنولوجي رائد ، كأداة عالية الأداء عبر فئات مختلفة مثل منصات تطوير No-code ، وتطوير التطبيقات السريع (RAD) ، وإدارة API ، ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات ، وواجهة برمجة التطبيقات منصات التصميم وتطوير التطبيقات - من عام 2022 إلى الآن. علاوة على ذلك ، قامت G2 بتسمية AppMaster.io كقائد زخم في منصات تطوير No-Code لربيع 2023 وشتاء 2023.

مستقبل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة برمز منخفض

يشير النمو المتسارع للحلول low-code no-code مثل AppMaster.io إلى تحول أوسع في صناعة التكنولوجيا ، مما يدل على مستقبل مشرق لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام منصات low-code. من العوامل المهمة في الاستخدام الواسع النطاق المتزايد للمنصات low-code نمو "المطورين المواطنين". يمتلك هؤلاء الأفراد مهارات الترميز الأساسية ولكنهم يفتقرون إلى المعرفة الواسعة المطلوبة عادة للبرمجة عالية المستوى. مع الأنظمة الأساسية low-code ، يمكنهم تطوير تطبيقات وظيفية بشكل مستقل.

إن قابلية التوسع التي توفرها منصات مثل AppMaster.io تعني أن no-code ليس مجرد حل للشركات الصغيرة والمطورين الفرديين. المزيد من الكيانات على مستوى المؤسسة تدرك الفوائد وتستخدم هذه الأنظمة الأساسية لاستراتيجيات التطوير الخاصة بها. من حيث التطوير الفعلي ، يمكن للاتجاهات الناشئة مثل تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) والتطبيقات القابلة للارتداء أن تتعاون بسلاسة مع تطوير low-code. نظرًا لتطور الحلول low-code no-code ، فمن المتوقع أن تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، مما يؤدي إلى تطوير تطبيقات أكثر تقدمًا وذكاءً.

علاوة على ذلك ، مع تسريع الشركات لرحلات التحول الرقمي بعد الوباء ، من المرجح أن يستمر الطلب على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بلا هوادة. في هذا السيناريو ، من المقرر أن يرتفع اعتماد الأنظمة الأساسية low-code إلى مستويات أعلى ، مما يؤكد من جديد أهميتها كعنصر حاسم في مستقبل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. أخيرًا ، كما يوضح نهج AppMaster.io لإنشاء التطبيقات ، يمكن لهذه المنصات أن تلعب دورًا مهمًا في القضاء على مشكلة الديون التقنية - وهي مشكلة ابتليت بتطوير البرامج لسنوات.

في الختام ، مع استمرار الأنظمة الأساسية low-code no-code في تحويل صناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يمكن للشركات الصغيرة والمؤسسات والمطورين المواطنين على حد سواء التطلع إلى مستقبل يمكن فيه إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وعالية الأداء يمكن الوصول إليها وعملية مباشرة.