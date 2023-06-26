في مجال التطوير بدون تعليمات برمجية ، أنشأت Microsoft Power Apps نفسها كمنصة بارزة ، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة دون عناء ، دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

على الرغم من أن Power Apps قد قدمت بلا شك قيمة للعديد من المستخدمين ، فمن المهم للشركات استكشاف خيارات بديلة قد تتماشى بشكل أفضل مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. في منشور المدونة الشامل هذا ، سوف نتعمق في عالم التطوير no-code ونفحص العديد من البدائل البارزة لتطبيقات Microsoft Power. من خلال استكشاف هذه البدائل ، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن النظام الأساسي الأكثر ملاءمة لمساعي تطوير التطبيقات الفريدة الخاصة بهم.

ما هو no-code ؟

يشير No-code إلى نهج التطوير الذي يسمح للأفراد الذين لديهم خبرة قليلة في البرمجة بإنشاء تطبيقات وحلول برمجية دون كتابة تعليمات برمجية تقليدية. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات وظيفية من خلال الواجهات المرئية ومكونات السحب والإفلات والقوالب أو الوحدات النمطية المبنية مسبقًا.

مع الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من اللبنات الأساسية الموجودة مسبقًا والمنطق ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي. يمكّن هذا النهج مستخدمي الأعمال والخبراء المتخصصين والمطورين المواطنين من المساهمة في عملية التطوير وتسريع إنشاء التطبيقات وتقليل الاعتماد على المبرمجين المحترفين. غالبًا ما تؤكد المنصات الخالية من التعليمات البرمجية على سهولة الاستخدام ، والنماذج الأولية السريعة ، وإمكانية الوصول ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرامج وتعزيز الابتكار في مختلف الصناعات.

فوائد تطوير No-Code

يوفر التطوير No-code مجموعة من المزايا التي تجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات والأفراد الذين يتطلعون إلى تبسيط عملية تطوير البرامج. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاعتماد نهج no-code:

زيادة السرعة والرشاقة : يُمكِّن التطوير No-code المستخدمين من إنشاء التطبيقات بسرعة من خلال الاستفادة من المكونات المبنية مسبقًا والواجهات المرئية. هذا يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي ، مما يسمح بالنماذج الأولية السريعة ، والتطوير المتكرر ، ووقت طرح الحلول البرمجية بشكل أسرع في السوق .

: يُمكِّن التطوير المستخدمين من إنشاء التطبيقات بسرعة من خلال الاستفادة من المكونات المبنية مسبقًا والواجهات المرئية. هذا يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي ، مما يسمح بالنماذج الأولية السريعة ، والتطوير المتكرر ، ووقت طرح الحلول البرمجية بشكل أسرع في السوق . تحسين إمكانية الوصول والتمكين : تعمل الأنظمة الأساسية No-code على سد الفجوة بين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين ، وتمكين الأفراد ذوي المعرفة المحدودة بالشفرة من المشاركة بنشاط في عملية التطوير. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات يمكّن مستخدمي الأعمال وخبراء الموضوع من إنشاء التطبيقات وتعديلها مباشرةً ، مما يقلل الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات ويعزز الابتكار على مستويات مختلفة من المؤسسة.

: تعمل الأنظمة الأساسية على سد الفجوة بين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين ، وتمكين الأفراد ذوي المعرفة المحدودة بالشفرة من المشاركة بنشاط في عملية التطوير. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات يمكّن مستخدمي الأعمال وخبراء الموضوع من إنشاء التطبيقات وتعديلها مباشرةً ، مما يقلل الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات ويعزز الابتكار على مستويات مختلفة من المؤسسة. كفاءة التكلفة والموارد y: غالبًا ما يتطلب تطوير البرامج التقليدية استثمارات كبيرة في توظيف المطورين المهرة وإجراء تدريب مكثف وإدارة عمليات الترميز المعقدة. يقلل تطوير No-code من هذه التكاليف بشكل كبير من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى خبرة برمجة متخصصة. هذا يحرر الموارد والميزانيات التي يمكن تخصيصها لمبادرات الأعمال الهامة الأخرى.

y: غالبًا ما يتطلب تطوير البرامج التقليدية استثمارات كبيرة في توظيف المطورين المهرة وإجراء تدريب مكثف وإدارة عمليات الترميز المعقدة. يقلل تطوير من هذه التكاليف بشكل كبير من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى خبرة برمجة متخصصة. هذا يحرر الموارد والميزانيات التي يمكن تخصيصها لمبادرات الأعمال الهامة الأخرى. المرونة والرشاقة في التطوير التكراري : تسهل الأنظمة No-code تعديل التطبيقات وتكييفها بسهولة أثناء عملية التطوير. يمكن إجراء التغييرات والتحديثات بسرعة دون تعطيل الوظائف الأساسية ، مما يسمح بالتطوير المتكرر وحلقات الملاحظات السريعة والتحسين المستمر بناءً على احتياجات المستخدم والمتطلبات المتطورة.

: تسهل الأنظمة تعديل التطبيقات وتكييفها بسهولة أثناء عملية التطوير. يمكن إجراء التغييرات والتحديثات بسرعة دون تعطيل الوظائف الأساسية ، مما يسمح بالتطوير المتكرر وحلقات الملاحظات السريعة والتحسين المستمر بناءً على احتياجات المستخدم والمتطلبات المتطورة. الاختبار التجريبي والتحقق من الصحة : ​​يسمح التطوير No-code بالنماذج الأولية السريعة والتجريب ، مما يتيح للمستخدمين اختبار أفكار التطبيق وتدفقات المستخدمين والميزات بسرعة. يساعد هذا النهج التجريبي في جمع تعليقات المستخدمين في وقت مبكر من دورة التطوير ، مما يضمن أن المنتج النهائي يلبي توقعات ومتطلبات المستخدم.

: ​​يسمح التطوير بالنماذج الأولية السريعة والتجريب ، مما يتيح للمستخدمين اختبار أفكار التطبيق وتدفقات المستخدمين والميزات بسرعة. يساعد هذا النهج التجريبي في جمع تعليقات المستخدمين في وقت مبكر من دورة التطوير ، مما يضمن أن المنتج النهائي يلبي توقعات ومتطلبات المستخدم. التعاون وإنتاجية الفريق : غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية No-code ميزات تعاونية تسمح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس التطبيق في وقت واحد. هذا يعزز العمل الجماعي ، ويسرع دورات التنمية ، ويعزز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين غير التقنيين توصيل متطلباتهم مباشرة ، والتقليل من سوء التفسير وتعزيز التعاون بين فرق العمل وتكنولوجيا المعلومات.

يوفر التطوير No-code فوائد كبيرة من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين ، وتسريع دورات التطوير ، وخفض التكاليف ، وتعزيز التعاون. يمكن أن يؤدي دمج الأنظمة no-code في استراتيجيات تطوير البرامج إلى فتح فرص جديدة للابتكار والكفاءة وخفة الحركة في البيئة الرقمية سريعة التطور اليوم.

معايير تقييم البدائل

عند التفكير في بدائل Microsoft Power Apps في تطوير البرامج ، من الأهمية بمكان تقييم العوامل المختلفة لضمان الملاءمة المناسبة لاحتياجاتك الخاصة. فيما يلي بعض المعايير الأساسية لتقييم كل بديل:

واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI / UX) : ابحث عن البدائل التي توفر واجهات بديهية وجذابة بصريًا ، مما يتيح تفاعلات مستخدم سلسة وتجربة مستخدم سلسة.

: ابحث عن البدائل التي توفر واجهات بديهية وجذابة بصريًا ، مما يتيح تفاعلات مستخدم سلسة وتجربة مستخدم سلسة. قدرات التكامل : تقييم قدرة البديل على التكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الأخرى ، مما يضمن التبادل السلس للبيانات وإمكانية التشغيل البيني مع البنية التحتية الحالية.

: تقييم قدرة البديل على التكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الأخرى ، مما يضمن التبادل السلس للبيانات وإمكانية التشغيل البيني مع البنية التحتية الحالية. التخصيص والمرونة : ضع في اعتبارك مستوى التخصيص والمرونة الذي يوفره البديل. يجب أن يمكّن المطورين من تصميم التطبيقات وفقًا لمتطلبات محددة واستيعاب عمليات الأعمال الفريدة.

: ضع في اعتبارك مستوى التخصيص والمرونة الذي يوفره البديل. يجب أن يمكّن المطورين من تصميم التطبيقات وفقًا لمتطلبات محددة واستيعاب عمليات الأعمال الفريدة. الأمان والامتثال : تقييم ميزات الأمان البديلة وتشفير البيانات والامتثال للوائح الصناعة مثل GDPR أو HIPAA. تأكد من أنه يفي بمتطلبات حماية البيانات والخصوصية الخاصة بمؤسستك.

: تقييم ميزات الأمان البديلة وتشفير البيانات والامتثال للوائح الصناعة مثل GDPR أو HIPAA. تأكد من أنه يفي بمتطلبات حماية البيانات والخصوصية الخاصة بمؤسستك. التكلفة والترخيص : تقييم نماذج التسعير وخيارات الترخيص التي يقدمها كل بديل. ضع في اعتبارك عوامل مثل التكاليف الأولية ورسوم الاشتراك وقابلية التوسع وأي تكاليف إضافية للميزات أو خدمات الدعم.

من خلال النظر بدقة في هذه المعايير ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير واختيار بديل يتوافق مع أهداف التطوير الخاصة بك ويعزز عملية تطوير البرامج الشاملة.

AppSheet

AppSheet عبارة عن نظام no-code يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة ونشرها باستخدام مصادر البيانات مثل جداول بيانات Google و Excel و SQL Server. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام وميزات drag-and-drop التي تسهل على المستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة لمؤسساتهم. باستخدام AppSheet ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات لوظائف مختلفة مثل تتبع الوقت وإدارة المخزون وإدارة المبيعات.

AppMaster

AppMaster هو نظام أساسي قوي آخر no-code يمكن للشركات اعتباره بديلاً لـ Microsoft Power Apps. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهة المستخدم للويب والواجهة الخلفية وتطبيقات الهاتف بشكل مرئي. يساعد برنامج BP Designer drag-and-drop من AppMaster المستخدمين على إنشاء عمليات الأعمال بسرعة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات ، وتجميعها ، وتشغيل الاختبارات ، ونشرها على السحابة. تساعد هذه العملية الشركات على تقليل الوقت والموارد اللازمة لتطوير ونشر تطبيقاتها.

على عكس العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى التي no-code والتي تنشئ تعليمات برمجية لبيئات وقت التشغيل المفسرة مثل Javascript ، يقوم AppMaster بإنشاء ملفات تنفيذية مجمعة لتطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة باستخدام Go. يوفر هذا النهج حلاً أكثر كفاءة وقابلية للتطوير للشركات ، خاصةً للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال. يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء تطبيقات الويب باستخدام Vue3 و JS / TS وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال إطار العمل الذي يعتمد على الخادم المستند إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ IOS. يتيح ذلك للشركات إنشاء تطبيقات تفاعلية بالكامل باستخدام واجهة مستخدم ومنطق قابلة للتخصيص دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.

فائدة أخرى مهمة لـ AppMaster هي قدرته على إنشاء وثائق endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا. يساعد ذلك الشركات على تتبع المكونات المختلفة لتطبيقاتها وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم AppMaster أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية ، مما يضمن أن الشركات يمكنها اختيار مزود قاعدة البيانات الذي يعمل بشكل أفضل بالنسبة لها.

يقدم AppMaster ستة أنواع من الاشتراكات ، بما في ذلك الاشتراك المجاني للتعلم واستكشاف النظام الأساسي. توفر خطط الأعمال مزيدًا من الموارد لكل حاوية ، وخدمات مصغرة متعددة للخلفية ، والقدرة على الحصول على الملفات الثنائية والاستضافة المحلية. تقدم خطط المؤسسة رمز المصدر للتطبيقات والخطط القابلة للتكوين بالكامل. يوفر AppMaster أيضًا عروض خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الهادفة للربح والمفتوحة المصدر.

باختصار ، يعد AppMaster نظامًا no-code يوفر للشركات مجموعة من الميزات والفوائد لإنشاء تطبيقات مخصصة بكفاءة. يجعل منهجها الخلفي المجمع وواجهة مستخدم الهاتف المحمول التي تعتمد على الخادم والتوثيق الشامل من أكثر الحلول القابلة للتطوير والفعالية والفعالية من حيث التكلفة no-code المتوفرة في السوق اليوم.

كتل بيتي

Betty Blocks هي عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات مخصصة دون أي معرفة بالترميز. يوفر ميزات drag-and-drop التي تجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر كفاءة. تقدم Betty Blocks أيضًا كتلًا مسبقة الصنع يمكن استخدامها لإنشاء تطبيقات لوظائف مختلفة مثل الشؤون المالية والموارد البشرية. علاوة على ذلك ، يحتوي على محرك سير عمل قوي يمكّن الشركات من أتمتة عملياتها.

أبيان

Appian هو نظام low-code يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات مخصصة. يقدم Appian ميزات drag-and-drop لبناء واجهات ومصمم عملية مرئية لإنشاء مهام سير العمل. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في Appian لأتمتة تطبيقاتهم وتحسينها. Appian مناسب للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات معقدة تتطلب التكامل مع مصادر بيانات متعددة.

Monday.com

Monday.com هو نظام أساسي قائم على السحابة يوفر واجهة مرئية وبديهية للشركات لإنشاء مهام سير عمل مخصصة وإدارة العمليات والتعاون وبرامج إدارة المشاريع. يحتوي على واجهة drag-and-drop بسيطة تمكن الشركات من إنشاء تطبيقات سير عمل مخصصة يمكن تعديلها أو تحديثها بسهولة. باستخدام Monday.com ، يمكن للشركات إدارة مشاريعها وتتبع المهام والتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

Appery.io

Appery.io عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات مخصصة للهاتف المحمول والويب بسهولة. من خلال واجهة drag-and-drop ، يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات بسرعة مع الحد الأدنى من الترميز. كما يوفر محررًا مرئيًا يسهل تخصيص تخطيطات التطبيق وإضافة ميزات مثل دفع الإخطارات وموقع GPS. يوفر Appery.io أيضًا ميزات اختبار وتصحيح متكاملة لنشر التطبيق بسلاسة.

اعتبارات لاختيار البديل الصحيح

يتطلب اختيار أنسب بديل لـ Microsoft Power Apps دراسة متأنية للعديد من العوامل. فيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم البدائل:

التوافق مع متطلبات وأهداف المشروع

قم بتقييم الاحتياجات والأهداف المحددة لمشروعك. ضع في اعتبارك أنواع التطبيقات التي تخطط لتطويرها ، ومدى تعقيد العمليات التجارية المتضمنة ، ومتطلبات قابلية التوسع. اختر بديلاً يتوافق بشكل وثيق مع نطاق مشروعك وأهدافه.



قابلية التوسع والتوسعة

تقييم قدرة البديل على التعامل مع النمو والاحتياجات المتطورة لعملك. ضع في اعتبارك ما إذا كان يدعم توسيع نطاق التطبيقات ، واستيعاب قواعد المستخدمين المتزايدة ، والتكامل مع أنظمة أو تقنيات إضافية في المستقبل.

مجتمع المطورين والدعم

اكتشف حجم وحيوية مجتمع المطورين البديل. يضمن المجتمع القوي الوصول إلى الموارد ومشاركة المعرفة والدعم عند مواجهة التحديات أو التماس التوجيه. ابحث عن منصات ذات مجتمعات نشطة لتعزيز التعاون والتعلم المستمر.

التدريب ومصادر التعلم

قم بتقييم مدى توفر المواد التدريبية والوثائق والبرامج التعليمية وقنوات الدعم التي يوفرها البائع أو المجتمع البديل. ستمكّن موارد التعلم الكافية فريقك من الانضمام بسرعة والاستفادة القصوى من إمكانات النظام الأساسي.

التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)

ضع في اعتبارك التكلفة الإجمالية للملكية ، بما في ذلك رسوم الترخيص وتكاليف الصيانة وأي نفقات إضافية مرتبطة بالبديل. قارن نماذج التسعير وخيارات قابلية التوسع والتكاليف المخفية المحتملة لتحديد الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة والذي يناسب ميزانيتك.

من خلال تقييم هذه الاعتبارات بعناية ، يمكنك تحديد البديل لـ Microsoft Power Apps الذي يتوافق بشكل أفضل مع متطلبات مشروعك ، ويدعم النمو المستقبلي ، ويوفر مجتمعًا مزدهرًا للدعم ، ويقدم موارد تعليمية شاملة ، ويقدم تكلفة إجمالية مواتية للملكية. سيساعد أخذ الوقت الكافي لتقييم هذه العوامل في ضمان الانتقال الناجح إلى نظام no-code يزيد من إمكانات مبادرات تطوير البرامج لديك.

خاتمة

على الرغم من أن Microsoft Power Apps قد أثبتت نفسها كمنصة بارزة no-code لتطوير تطبيقات مخصصة ، فقد لا تكون مناسبة تمامًا لكل شركة. توفر البدائل التي تم استكشافها في منشور المدونة هذا مجموعة واسعة من الميزات والقدرات التي يمكنها تلبية احتياجات ومتطلبات العمل المحددة بشكل أفضل. من أتمتة العمليات المعقدة لـ Appian إلى مرونة AppSheet ، والطبيعة التعاونية لـ Monday.com ، والواجهة البديهية لـ AppMaster ، لدى الشركات العديد من البدائل للاختيار من بينها.

من الأهمية بمكان للشركات إجراء تقييم شامل لهذه البدائل بناءً على متطلبات المشروع الفريدة ، واحتياجات قابلية التوسع ، ودعم مجتمع المطورين ، وموارد التدريب المتاحة ، والتكلفة الإجمالية للملكية. من خلال النظر في هذه العوامل ، يمكن للشركات اختيار البديل الذي يتوافق بشكل وثيق مع أهدافها وغاياتها ، مع مراعاة الميزات والوظائف المحددة التي تتطلبها.

لقد فتح التطوير No-code إمكانيات جديدة ، مما مكن الأفراد الذين ليس لديهم خبرة في الترميز من المساهمة في تطوير التطبيقات وتعزيز الابتكار في مختلف الصناعات. أدت القدرة على إنشاء تطبيقات مخصصة دون كتابة تعليمات برمجية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير وتمكين مستخدمي الأعمال وخبراء الموضوع من المشاركة بنشاط وتشكيل صناعة التكنولوجيا في مؤسساتهم.

مع استمرار تطور التكنولوجيا ، من الضروري أن تظل الشركات على اطلاع دائم بأحدث التطورات في الأنظمة الأساسية no-code. سيسمح التقييم المستمر واستكشاف البدائل للشركات بالتكيف والاستفادة من الأدوات والأنظمة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم المتطورة. سواء أكان الأمر يتعلق بأتمتة العمليات أو تكامل البيانات أو التعاون أو واجهات تطوير بديهية ، فهناك بديل يمكن أن يلبي المتطلبات المحددة لكل عمل.