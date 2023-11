在数据建模的背景下,时态数据是指表示或记录随时间变化的信息。它是一种数据类型,允许用户分析特定时期数据的模式、趋势和变化。时态数据通常涉及明确表示时间间隔或时间点的时间戳或日期时间变量。此类数据在金融、工程、医疗保健和社会科学等各个领域都至关重要,在这些领域,了解数据随时间的演变在决策、预测和分析中发挥着关键作用。

时态数据建模对于AppMaster no-code平台内的应用程序开发至关重要。该平台使客户能够通过直观的drag-and-drop界面为后端、Web 和移动应用程序创建数据模型(数据库架构)、业务逻辑(称为业务流程)、REST API 和 WSS 端点。时态数据的处理和管理对于AppMaster生成的应用程序的高效和准确运行至关重要。

为了准确地管理、分析和表示时态数据,必须在应用程序的数据库中对其进行正确建模。处理数据库中的时态数据有两种主要方法:“面向状态”方法和“面向事件”方法。

面向状态的方法侧重于维护实体的当前状态并存储其历史状态。这种方法通常采用二维表,其中一个维度专用于实体的主键,另一个维度捕获数据的时间方面(例如有效时间或事务时间)。面向状态的方法的主要优点是它允许有效查询实体的当前和历史状态。然而,这种方法可能会导致存储需求增加以及管理更改历史记录的复杂性。

另一方面,面向事件的方法捕获随着时间的推移导致实体状态发生变化的事件。在这种方法中,表被设计为存储单个事件或操作及其相应的时间戳。这种方法可能会导致更紧凑的存储结构,因为它只存储引起数据变化的事件,而不是维护整个状态的多个版本。然而,重建实体的历史状态可能需要更复杂的查询,因为它涉及组合和聚合事件数据。

在这两种方法之间进行选择取决于应用程序的具体要求,例如数据更新的频率、历史分析的需要以及性能考虑因素。在数据模型的复杂性与访问和管理时态数据的效率之间取得平衡至关重要。

时间数据也可以被表征为周期性或非周期性的。周期性数据遵循规则的模式,并且可以按照可预测的重复间隔进行建模,例如每日、每周或每月的数据点。然而,非周期性数据显示不规则模式或由事件驱动,这使得建模和预测更具挑战性。这两种类型的时态数据通常用于各种行业和应用程序,正确的数据建模技术对于有效处理和分析这些数据类型至关重要。

AppMaster的no-code平台强调实用且高效的时态数据建模方法,无论应用程序的领域如何。它使用 Go (golang) 作为后端应用程序,使用 Vue3 框架和 JS/TS 作为 Web 应用程序,使用 Kotlin 和Jetpack Compose for Android 以及SwiftUI for iOS 生成真实应用程序,确保用户可以跨各种平台高效管理时态数据和系统。此外, AppMaster自动生成必要的应用程序文件,例如服务器endpoints的 swagger(开放 API)文档和数据库模式迁移脚本,以确保时态数据顺利集成到应用程序中。

通过提供全面且用户友好的平台, AppMaster使各种技能水平的企业和开发人员能够在其应用程序中有效地建模、管理和分析时态数据。无缝处理和分析基于时间的数据的能力是开发健壮、可扩展和功能性应用程序的关键因素, AppMaster通过其直观且多功能的no-code平台提供了此功能。