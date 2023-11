No contexto da modelagem de dados, os dados temporais referem-se a informações que representam ou registram mudanças ao longo do tempo. É um tipo de dado que permite aos usuários analisar padrões, tendências e variações nos dados em períodos específicos. Os dados temporais geralmente envolvem carimbos de data/hora ou variáveis ​​de data e hora que representam explicitamente intervalos de tempo ou pontos no tempo. Este tipo de dados é essencial em vários domínios, incluindo finanças, engenharia, saúde e ciências sociais, onde a compreensão da evolução dos dados ao longo do tempo desempenha um papel crítico na tomada de decisões, previsões e análises.

A modelagem de dados temporais é crucial no desenvolvimento de aplicações dentro da plataforma no-code AppMaster. A plataforma permite que os clientes criem modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (referida como processos de negócios), API REST e endpoints WSS para back-end, web e aplicativos móveis por meio de uma interface intuitiva drag-and-drop. O tratamento e gerenciamento de dados temporais são de suma importância para o funcionamento eficiente e preciso das aplicações geradas pelo AppMaster.

Para gerenciar, analisar e representar dados temporais com precisão, é essencial modelá-los corretamente no banco de dados do aplicativo. Existem duas abordagens principais para lidar com dados temporais em bancos de dados: a abordagem “orientada ao estado” e a abordagem “orientada a eventos”.

A abordagem orientada ao estado concentra-se na manutenção do estado atual de uma entidade e no armazenamento de seus estados históricos. Essa abordagem normalmente emprega tabelas bidimensionais, onde uma dimensão é dedicada à(s) chave(s) primária(s) da entidade e a outra dimensão captura o aspecto temporal dos dados (como tempo de validade ou tempo de transação). A principal vantagem da abordagem orientada ao estado é que ela permite uma consulta eficiente dos estados atuais e históricos de uma entidade. No entanto, esta abordagem pode resultar em maiores requisitos de armazenamento e complexidade no gerenciamento do histórico de alterações.

A abordagem orientada a eventos, por outro lado, captura os eventos que causam mudanças no estado de uma entidade ao longo do tempo. Nesta abordagem, as tabelas são projetadas para armazenar eventos ou ações individuais, juntamente com seus carimbos de data/hora correspondentes. Este método pode levar a uma estrutura de armazenamento mais compacta, pois armazena apenas os eventos que causaram alterações nos dados, em vez de manter múltiplas versões de todo o estado. No entanto, a reconstrução do estado histórico de uma entidade pode exigir consultas mais complexas, pois envolve combinar e agregar dados de eventos.

A escolha entre essas duas abordagens depende dos requisitos específicos de um aplicativo, como a frequência das atualizações de dados, a necessidade de análise histórica e considerações de desempenho. É crucial encontrar um equilíbrio entre a complexidade do modelo de dados e a eficiência de acesso e gerenciamento de dados temporais.

Os dados temporais também podem ser caracterizados como periódicos ou aperiódicos. Os dados periódicos seguem um padrão regular e podem ser modelados em intervalos previsíveis e repetitivos, como pontos de dados diários, semanais ou mensais. Os dados aperiódicos, no entanto, apresentam padrões irregulares ou são orientados por eventos, tornando-os mais difíceis de modelar e prever. Ambos os tipos de dados temporais são comumente usados ​​em vários setores e aplicações, e técnicas adequadas de modelagem de dados são cruciais para lidar e analisar efetivamente esses tipos de dados.

A plataforma no-code do AppMaster enfatiza abordagens práticas e eficientes de modelagem de dados temporais, independentemente do domínio do aplicativo. Sua geração de aplicativos reais usando Go (golang) para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android, bem como SwiftUI para iOS, garante que os usuários possam gerenciar dados temporais com eficiência em várias plataformas e sistemas. Além disso, AppMaster gera automaticamente os arquivos de aplicativo necessários, como documentação swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, para garantir a integração suave de dados temporais no aplicativo.

Ao fornecer uma plataforma abrangente e fácil de usar, AppMaster permite que empresas e desenvolvedores de todos os níveis de habilidade modelem, gerenciem e analisem com eficácia dados temporais em seus aplicativos. A capacidade de lidar e analisar perfeitamente dados baseados em tempo é um fator chave no desenvolvimento de aplicativos robustos, escalonáveis ​​e funcionais, e AppMaster oferece esse recurso por meio de sua plataforma no-code intuitiva e versátil.