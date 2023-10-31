在模板设计的上下文中，工具提示是一个用户界面元素，它提供与特定元素、控件或组件相关的上下文相关信息。工具提示是设计交互式用户界面的重要组成部分，因为它们提供额外的指导并帮助用户导航和理解应用程序中各种组件的功能。从本质上讲，工具提示充当文档的内联形式，可在使用复杂或不熟悉的界面时增强用户体验并提高用户效率。

使用AppMaster平台时，工具提示在帮助用户创建数据模型、设计业务流程以及为 Web 和移动应用程序构建用户界面方面发挥着至关重要的作用。通过提供简洁的按需信息，工具提示有助于简化应用程序开发过程，使用户更容易访问和高效，最终缩短开发时间和成本。

根据 Nielsen Norman Group 的一项研究，在用户界面中使用工具提示可以将可用性提高高达 10%。这主要归因于用户不再需要离开界面来查阅外部文档，从而使他们能够更快、更高效地完成任务。此外，工具提示可以提高应用程序的整体可学习性，因为用户可以通过内置指导来熟悉界面。

在AppMaster平台的上下文中，可以通过多种方式使用工具提示。例如，在设计数据模型时，工具提示可以提供有关推荐数据类型、字段约束和命名约定的信息。在业务流程 (BP) 设计器中，工具提示可以提供有关流程块、条件语句和可用集成的正确配置的指导。同样，在为 Web 和移动应用程序创建用户界面时，工具提示可以阐明不同 UI 组件和元素的功能、样式和行为。

值得注意的是，应在用户界面中明智地使用工具提示。过度使用工具提示可能会导致视觉混乱、混乱和整体用户体验下降。为了最大限度地提高其有效性，工具提示应遵循以下最佳实践：

简洁且信息丰富： 工具提示应以尽可能少的文字提供有用且相关的信息。清晰简洁的工具提示更有可能被用户阅读和理解。

工具提示应以尽可能少的文字提供有用且相关的信息。清晰简洁的工具提示更有可能被用户阅读和理解。 延迟出现： 为了避免干扰用户焦点，当用户将鼠标悬停在元素上或与元素交互时，工具提示不应立即出现。相反，建议短暂延迟 300-500 毫秒。

为了避免干扰用户焦点，当用户将鼠标悬停在元素上或与元素交互时，工具提示不应立即出现。相反，建议短暂延迟 300-500 毫秒。 可关闭： 用户应该能够在阅读完工具提示后关闭或关闭工具提示。这可以通过包含关闭按钮或允许工具提示在用户单击工具提示外部时消失来实现。

用户应该能够在阅读完工具提示后关闭或关闭工具提示。这可以通过包含关闭按钮或允许工具提示在用户单击工具提示外部时消失来实现。 非阻塞性： 工具提示不应阻塞或遮盖其他界面元素或控件。这可以通过将它们放置在相关元素的上方、下方或侧面来实现。

工具提示不应阻塞或遮盖其他界面元素或控件。这可以通过将它们放置在相关元素的上方、下方或侧面来实现。 无障碍：为了确保工具提示可供所有用户（包括残障人士）使用，必须将无障碍功能（例如键盘导航和屏幕阅读器兼容性）纳入其设计中。

总之，工具提示对于任何模板设计都是非常宝贵的补充，因为它们提供了必要的指导并促进了更直观的用户体验。借助AppMaster no-code平台，开发人员可以通过多种方式利用工具提示的强大功能，创建更高效​​、用户友好且可扩展的应用程序。通过在整个设计过程中遵循最佳实践并战略性地集成工具提示，开发人员可以增加成功启动应用程序的可能性，最终交付满足企业和最终用户的需求和期望的高质量产品。