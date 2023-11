W kontekście projektowania szablonu podpowiedź to element interfejsu użytkownika, który dostarcza informacji kontekstowych związanych z konkretnym elementem, kontrolką lub komponentem. Etykietki narzędzi są istotną częścią projektowania interaktywnych interfejsów użytkownika, ponieważ oferują dodatkowe wskazówki i pomagają użytkownikom nawigować i rozumieć funkcjonalność różnych komponentów aplikacji. Krótko mówiąc, podpowiedzi działają jak wbudowana forma dokumentacji, która poprawia komfort użytkownika i promuje jego efektywność podczas pracy ze skomplikowanymi lub nieznanymi interfejsami.

Podczas pracy z platformą AppMaster podpowiedzi odgrywają kluczową rolę, pomagając użytkownikom podczas tworzenia modeli danych, projektowania procesów biznesowych i budowania interfejsów użytkownika zarówno dla aplikacji internetowych, jak i mobilnych. Oferując zwięzłe informacje na żądanie, podpowiedzi pomagają usprawnić proces tworzenia aplikacji, czyniąc ją bardziej dostępną i wydajną dla użytkowników, co ostatecznie skraca czas i koszty tworzenia aplikacji.

Według badania przeprowadzonego przez Nielsen Norman Group użycie podpowiedzi w interfejsach użytkownika może poprawić użyteczność nawet o 10%. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszonej konieczności odchodzenia użytkowników od interfejsu w celu zapoznania się z dokumentacją zewnętrzną, co umożliwia im szybsze i wydajniejsze wykonywanie zadań. Co więcej, podpowiedzi mogą przyczynić się do ogólnej łatwości uczenia się aplikacji, ponieważ użytkownicy mogą zapoznać się z interfejsem dzięki wbudowanym wskazówkom.

W kontekście platformy AppMaster podpowiedzi można wykorzystywać na różne sposoby. Na przykład podczas projektowania modeli danych podpowiedzi mogą zawierać informacje o zalecanych typach danych, ograniczeniach pól i konwencjach nazewnictwa. W Projektancie procesów biznesowych (BP) podpowiedzi mogą zawierać wskazówki dotyczące prawidłowej konfiguracji bloków procesów, instrukcji warunkowych i dostępnych integracji. Podobnie podczas tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych podpowiedzi mogą wyjaśniać funkcjonalność, styl i zachowanie różnych komponentów i elementów interfejsu użytkownika.

Należy pamiętać, że podpowiedzi powinny być stosowane rozsądnie w interfejsie użytkownika. Nadmierne używanie podpowiedzi może prowadzić do bałaganu wizualnego, zamieszania i ogólnego pogorszenia komfortu użytkowania. Aby zmaksymalizować swoją skuteczność, podpowiedzi powinny być zgodne z następującymi najlepszymi praktykami:

Zwięzłe i pouczające: podpowiedzi powinny zawierać przydatne i istotne informacje w jak najmniejszej liczbie słów. Jasne i zwięzłe podpowiedzi są chętniej czytane i rozumiane przez użytkowników.

podpowiedzi powinny zawierać przydatne i istotne informacje w jak najmniejszej liczbie słów. Jasne i zwięzłe podpowiedzi są chętniej czytane i rozumiane przez użytkowników. Opóźnione wyświetlanie: aby uniknąć zakłócania skupienia użytkownika, podpowiedzi nie powinny pojawiać się natychmiast, gdy użytkownik najedzie kursorem na element lub wejdzie z nim w interakcję. Zamiast tego zalecane jest krótkie opóźnienie wynoszące 300–500 milisekund.

aby uniknąć zakłócania skupienia użytkownika, podpowiedzi nie powinny pojawiać się natychmiast, gdy użytkownik najedzie kursorem na element lub wejdzie z nim w interakcję. Zamiast tego zalecane jest krótkie opóźnienie wynoszące 300–500 milisekund. Odrzucenie: użytkownicy powinni mieć możliwość zamknięcia lub odrzucenia podpowiedzi po zakończeniu jej czytania. Można to osiągnąć poprzez dodanie przycisku zamykania lub umożliwienie zniknięcia podpowiedzi, gdy użytkownik kliknie poza nią.

użytkownicy powinni mieć możliwość zamknięcia lub odrzucenia podpowiedzi po zakończeniu jej czytania. Można to osiągnąć poprzez dodanie przycisku zamykania lub umożliwienie zniknięcia podpowiedzi, gdy użytkownik kliknie poza nią. Nie przeszkadzające: Podpowiedzi nie powinny blokować ani zasłaniać innych elementów interfejsu ani elementów sterujących. Można to osiągnąć poprzez umieszczenie ich powyżej, poniżej lub z boku powiązanego elementu.

Podpowiedzi nie powinny blokować ani zasłaniać innych elementów interfejsu ani elementów sterujących. Można to osiągnąć poprzez umieszczenie ich powyżej, poniżej lub z boku powiązanego elementu. Dostępne: Aby zapewnić użyteczność podpowiedzi dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, istotne jest uwzględnienie w ich projekcie funkcji ułatwień dostępu, takich jak nawigacja za pomocą klawiatury i kompatybilność z czytnikiem ekranu.

Podsumowując, podpowiedzi są nieocenionym dodatkiem do każdego projektu szablonu, ponieważ zapewniają niezbędne wskazówki i sprzyjają bardziej intuicyjnej obsłudze. Dzięki platformie AppMaster no-code programiści mogą wykorzystać moc podpowiedzi na wiele sposobów, tworząc bardziej wydajne, przyjazne dla użytkownika i skalowalne aplikacje. Stosując się do najlepszych praktyk i strategicznie integrując podpowiedzi w całym procesie projektowania, programiści mogą zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnego uruchomienia aplikacji, ostatecznie dostarczając produkt wysokiej jakości, który spełnia potrzeby i oczekiwania zarówno firm, jak i użytkowników końcowych.